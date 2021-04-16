Три транспортные развязки начали строить на въездах в Киев, - "Укравтодор"

На въездах в Киев будут построены три развязки, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и обеспечат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Сразу две развязки появятся на трассе M-05 Киев-Одесса - возле населенных пунктов Чабаны и Вита-Почтовая. Еще одна новая развязка перед столицей появится на трассе M-06 Киев-Чоп - возле села Стоянка.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В связи с этим, будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской объездной дороги", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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На трассе М-05 Киев-Одесса км 15+390 (с. Чабаны) уже завершили подготовительные работы. Рабочие устраивают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакады. На трассе М-06 Киев-Чоп км 21+767 (Стоянка) выполнили часть земляных работ и устраивают бетонное ограждение на эстакаде.

Азербайджанская компания-подрядчик Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon" планирует приступить к активной фазе реализации проекта во второй половине апреля. Работы ведутся за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Строительство развязок проводится в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на въезде к г. Киев" под наблюдением немецкой компании "Kocks Consult GmbH". Работы планируют завершить за два года.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет также восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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