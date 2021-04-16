Три транспортные развязки начали строить на въездах в Киев, - "Укравтодор"
На въездах в Киев будут построены три развязки, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и обеспечат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Сразу две развязки появятся на трассе M-05 Киев-Одесса - возле населенных пунктов Чабаны и Вита-Почтовая. Еще одна новая развязка перед столицей появится на трассе M-06 Киев-Чоп - возле села Стоянка.
"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В связи с этим, будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской объездной дороги", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
На трассе М-05 Киев-Одесса км 15+390 (с. Чабаны) уже завершили подготовительные работы. Рабочие устраивают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакады. На трассе М-06 Киев-Чоп км 21+767 (Стоянка) выполнили часть земляных работ и устраивают бетонное ограждение на эстакаде.
Азербайджанская компания-подрядчик Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon" планирует приступить к активной фазе реализации проекта во второй половине апреля. Работы ведутся за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Строительство развязок проводится в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на въезде к г. Киев" под наблюдением немецкой компании "Kocks Consult GmbH". Работы планируют завершить за два года.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет также восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.
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невже, відбувається витіснення армян з дорожного бізнесу?
це відповідь за голосування вірменії по українських питаннях в міжнародних організаціях
это ж скоко столбов нападает ?
Хіба що якщо це насправді не столиця і незалежність - фікція, як я завжди кажу. Тоді це логічно.
у дніпрі це зрозуміли і не будують ще один міст - окрасу міста, а будуватимуть у кременчуку....
для києва треба міст по лінії біла церква-лубни з мостом десь між переяславом - каневом...
і києву спитати у гройсмана та повчитись, як він позбувся маршруток у вінниці
Для чего на новом отрезке окружной построили единственный за 10 лет подземный переход?
А для того чтобы согласно нового генплана впихнуть еще 40 домов. И ни одной школы на Минском массиве.... только один пример. И это все Виталя патриот, только патриот своих набитых карманов.