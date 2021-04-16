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Три транспортные развязки начали строить на въездах в Киев, - "Укравтодор"

Три транспортные развязки начали строить на въездах в Киев, -

На въездах в Киев будут построены три развязки, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и обеспечат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Сразу две развязки появятся на трассе M-05 Киев-Одесса - возле населенных пунктов Чабаны и Вита-Почтовая. Еще одна новая развязка перед столицей появится на трассе M-06 Киев-Чоп - возле села Стоянка.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В связи с этим, будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской объездной дороги", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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На трассе М-05 Киев-Одесса км 15+390 (с. Чабаны) уже завершили подготовительные работы. Рабочие устраивают свайные фундаменты и сооружают опоры эстакады. На трассе М-06 Киев-Чоп км 21+767 (Стоянка) выполнили часть земляных работ и устраивают бетонное ограждение на эстакаде.

Азербайджанская компания-подрядчик Euro-Asian Construction Corporation "Evrascon" планирует приступить к активной фазе реализации проекта во второй половине апреля. Работы ведутся за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)/Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Строительство развязок проводится в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на въезде к г. Киев" под наблюдением немецкой компании "Kocks Consult GmbH". Работы планируют завершить за два года.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет также восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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Автор: 

Киевская область (4198) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Я не строитель и вопрос мой с точки зрения потребителя. Эти строительства и ремонты можно как то планировать поэтапно, что бы избежать образование пробок? Когда ввели ограничения и люди больше стали пользоваться личным транспортом, практически сразу везде начали какие то ремонты что очень затруднило передвижение по Киеву. Неужели нельзя спланировать поочерёдность работ?
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16.04.2021 10:53 Ответить
+2
На Стоянке ее еще при Януеовиче начали строить,и один мост закончили тогда почти на 80 процентов.Удивлен ,почему вообще при таких дичайших пробках в Киеве,его семь лет морозили.
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16.04.2021 10:46 Ответить
+2
А що там з розв'язкою на Богатирській з "добудованою" окружною?
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16.04.2021 10:54 Ответить
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На Стоянке ее еще при Януеовиче начали строить,и один мост закончили тогда почти на 80 процентов.Удивлен ,почему вообще при таких дичайших пробках в Киеве,его семь лет морозили.
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16.04.2021 10:46 Ответить
азербайджанські дорожно-будівельні компанії заходять на територію україни..
невже, відбувається витіснення армян з дорожного бізнесу?
це відповідь за голосування вірменії по українських питаннях в міжнародних організаціях
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16.04.2021 10:57 Ответить
ПИПЕЦ !!!
это ж скоко столбов нападает ?
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16.04.2021 10:46 Ответить
""Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации.Источник: https://censor.net/ru/n3260106" по-этому снова будут бороться не с причиной, а с последствиями.
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16.04.2021 10:47 Ответить
Відсутність кільцевої навколо столиці - ганьба.
Хіба що якщо це насправді не столиця і незалежність - фікція, як я завжди кажу. Тоді це логічно.
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16.04.2021 10:48 Ответить
не навколо києва треба будувати об,їзні, щоб розвантажити місто..
у дніпрі це зрозуміли і не будують ще один міст - окрасу міста, а будуватимуть у кременчуку....
для києва треба міст по лінії біла церква-лубни з мостом десь між переяславом - каневом...
і києву спитати у гройсмана та повчитись, як він позбувся маршруток у вінниці
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16.04.2021 11:03 Ответить
Я не строитель и вопрос мой с точки зрения потребителя. Эти строительства и ремонты можно как то планировать поэтапно, что бы избежать образование пробок? Когда ввели ограничения и люди больше стали пользоваться личным транспортом, практически сразу везде начали какие то ремонты что очень затруднило передвижение по Киеву. Неужели нельзя спланировать поочерёдность работ?
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16.04.2021 10:53 Ответить
Там 90% слуг народа в Трускавце оленя на картинке с трудом находили. Не иначе, отражение в мониторе сильно мешало.
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16.04.2021 11:10 Ответить
А що там з розв'язкою на Богатирській з "добудованою" окружною?
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16.04.2021 10:54 Ответить
На Богатырской с прошлой осени все замерло. Построили мост над трассой, со стороны запада насыпали песок для будущей дороги идущей к Окружной, и дальше все так и бросили.
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16.04.2021 14:50 Ответить
Та я в курсі, у Вишгороді живу. Там вже більш, як півтори роки усе замерло, але починали такими темпами, що здавалося, що цю частину окружної, міст і входи виходи з нього побудують за декілька місяців.
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16.04.2021 15:07 Ответить
Космос нервно курит. Пихают эти муравейники везде как тетрис.
Для чего на новом отрезке окружной построили единственный за 10 лет подземный переход?
А для того чтобы согласно нового генплана впихнуть еще 40 домов. И ни одной школы на Минском массиве.... только один пример. И это все Виталя патриот, только патриот своих набитых карманов.
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16.04.2021 10:56 Ответить
добре
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16.04.2021 10:59 Ответить
"Kocks Consult GmbH" - И тут без кокса никак. Это зешная скрепа.
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16.04.2021 11:23 Ответить
Подольско-Воскресенкий мост и Шулявскую развязку уже сделали
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16.04.2021 15:59 Ответить
 
 