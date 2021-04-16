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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы Мариуполя получили от "Метинвеста" новую партию кислорода для борьбы с COVID-19

Больницы Мариуполя получили от

"Метинвест" поставил новую партию кислорода COVID-больницам Мариуполя. Всего за 2020 год "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали горбольницам города 206 тысяч кубометров кислорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 1 по 11 апреля больницы Мариуполя получили 6,6 тыс. кубометров газообразного и 41,1 т жидкого кислорода. Необходимым для COVID-больных кислородом медучреждения города обеспечивают Фонд Рината Ахметова и меткомбинат Ильича группы "Метинвест".

Так, большую часть из переданного кислорода распределили среди больниц №1,4,9 и больницы скорой помощи, оказывающих помощь ковидным больным.

Отмечается, что специалисты "Метинвеста" постоянно дежурят в медучреждениях и следят за работой кислородной инфраструктуры.

Кроме того, для бесперебойной подачи кислорода ко всем койкам "Метинвест" закупил криосистемы для двух мариупольских больниц.

Озвучили в группе и объем помощи больницам Мариуполя в 2020 году - 206 тыс. кубометров кислорода.

Также благодаря инвестициям "Метинвеста" с начала пандемии удалось обустроить около 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запорожсталь" бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода. ФОТОрепортаж

Ахметов Ринат (2004) карантин (16729) Мариуполь (5724) Метинвест (186) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+1
Да конечно,намахинировав с налогами на сотни миллионов, потом можно потратить на пиар с кислородом пару гривен и казаться добреньким и щедреньким.
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16.04.2021 10:48 Ответить
+1
Я не металург, тому мушу довіряти тим, хто працював в цій сфері. Магера, звичайно, з опоблоку... але ж не буде настільки брехати... Можливо, вони виробляють кисень з запасом...
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16.04.2021 15:04 Ответить
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Погудеть не забыли?
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16.04.2021 10:47 Ответить
Эти уроды не забывают погудеть. У нас от ахметских заводов такой гул с пылюкой стоит, что дышать невозможно.
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16.04.2021 11:31 Ответить
Да конечно,намахинировав с налогами на сотни миллионов, потом можно потратить на пиар с кислородом пару гривен и казаться добреньким и щедреньким.
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16.04.2021 10:48 Ответить
технический?
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16.04.2021 10:51 Ответить
там різниця невелика. В технічного 78%кисню в об'ємі, в медичного - 75%. Потрібно лише розбавити звичайним повітрям. У всяк випадку, пів-року тому так пояснював нардеп Магера, колишній директор комбінату Ілліча.
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16.04.2021 11:13 Ответить
дякую.
але ще треба його зволожувать через бульбашки від акваріумного газоподрібнювача.
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16.04.2021 11:48 Ответить
Кисень - це побічний продукт, як відход від металургійного виробництва. Зазвичай відпускається в атмосферу. Так що... якщо потрібен кисень - задача заправити ним ємності (якщо такі є).
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16.04.2021 11:06 Ответить
не думаю що цей кисень придатний до вживання бо в ньому забагато механічних й хімічних домішок
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16.04.2021 11:51 Ответить
В основі процесу мартенівської плавки лежать окисні процеси, в результаті яких з металічної шихти одержують рідку сталь заданого складу. На відміну від конверторів у мартенівських печах плавка йде за рахунок тепла полум'я, що утворюється при горінні в робочому просторі печі суміші доменного і коксового газів. Для утворення в печі високих температур (1800-1850 оС) і економії палива газ і повітря перед подачею в піч підігрівають теплом продуктів горіння в регенераторах до температури 1200-1300 °C. При попаданні в робочий простір печі газ стикається з повітрям і загоряється. Під дією цього тепла шихта нагрівається і плавиться. Водночас з розплавленням металу відбувається окиснення його основних компонентів. Основним окиснювачем є кисень повітря, який засмоктується в робочий простір печі з атмосфери. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE Залізо шихти при окисненні переходить в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0(II) оксид заліза (FeO), а домішки в відповідні оксиди -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC кремнезем (SiO2), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E(II) оксид марганцю (MnO), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E(II) оксид вуглецю (СО) і ін. Оксид вуглецю (СО) видаляється з димовими газами, а інші переходять в шлак, що накопичується на поверхні металу. Перемішування металу при виділенні бульбашок СО сприяє окисненню домішок. Коли метал покриється шаром шлаку, безпосереднє окиснення домішок киснем повітря стає неможливим і подальше окиснення протікає за рахунок оксиду заліза, що розчинений в металі. У готової сталі оксид заліза (FeO) - шкідлива домішка, але під час плавки його присутність корисна, тому що він - єдине джерело кисню для вигоряння домішок:

І де тут "побічність" кисню? Він активна складова, що є обов"язковою складовою для протікання хімічних реакцій у мартенівській печі...
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16.04.2021 12:29 Ответить
Я не металург, тому мушу довіряти тим, хто працював в цій сфері. Магера, звичайно, з опоблоку... але ж не буде настільки брехати... Можливо, вони виробляють кисень з запасом...
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16.04.2021 15:04 Ответить
Ну а я пам"ятаю процеси металургії, ще з шкільного курсу хімії... У нас була дуже хороша вчителька - викладаючи, завжди теорію зв"язувала з практичною діяльністю людей. А я цікавився хімією і біологією дуже активно. А "витяг" взяв з Гуглу...
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16.04.2021 15:15 Ответить
Рудий тарган краде на мільярди, а допомагає на пару мільйонів.
При цьому типа ватна бидлота продовжує молитися на нього.
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16.04.2021 13:29 Ответить
А синтапонщики на кого молятся?))) На тех кто крадет и при этом вообще не помогает? Или на тех, кто тысячами "кладет" парней под вражескими пулемётами? Молиться не обязательно - достаточно просто голову включить и подумать в чем корень зла?)))
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16.04.2021 20:06 Ответить
Хто такі "синтапонщики "?
А за хлопців під кулеметами можна й у пику отримати.
Це твій рудий тарган здав Донбас, а зараз хлопці гинуть там, а ти за пару гривень захищаєш рудого покидька.
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17.04.2021 12:55 Ответить
Лучше-бы рассказали сколько времени Минздрав мозги компостировал с получением лицензии на этот кислород и сколько бабла требовал на взятку, прежде чем больницы этот кислород стали получать. А еще сколько смертей висит на минздраве за недополученный вовремя кислород.
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16.04.2021 20:08 Ответить
 
 