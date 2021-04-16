Больницы Мариуполя получили от "Метинвеста" новую партию кислорода для борьбы с COVID-19

"Метинвест" поставил новую партию кислорода COVID-больницам Мариуполя. Всего за 2020 год "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали горбольницам города 206 тысяч кубометров кислорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 1 по 11 апреля больницы Мариуполя получили 6,6 тыс. кубометров газообразного и 41,1 т жидкого кислорода. Необходимым для COVID-больных кислородом медучреждения города обеспечивают Фонд Рината Ахметова и меткомбинат Ильича группы "Метинвест".

Так, большую часть из переданного кислорода распределили среди больниц №1,4,9 и больницы скорой помощи, оказывающих помощь ковидным больным.

Отмечается, что специалисты "Метинвеста" постоянно дежурят в медучреждениях и следят за работой кислородной инфраструктуры.

Кроме того, для бесперебойной подачи кислорода ко всем койкам "Метинвест" закупил криосистемы для двух мариупольских больниц.

Озвучили в группе и объем помощи больницам Мариуполя в 2020 году - 206 тыс. кубометров кислорода.

Также благодаря инвестициям "Метинвеста" с начала пандемии удалось обустроить около 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

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