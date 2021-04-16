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Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий

Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, -

Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления с призывом к правительству по поводу отстранения министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Постановление, в котором готовили обращение к правительству по поводу отстранения министра, оно есть еще с ноября (2020 года. - Ред.). И там не только оппозиционные фракции, а фактически все фракции подписали. И я тоже подписывал, еще в ноябре. Насколько говорили коллеги, там около 120-ти подписей, а нужно 150", - отметил нардеп.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время.

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Автор: 

ВР (29285) отставка (3161) Степанов Максим (2062) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+10
Корень Зла сам кРадуцкий. Он схематозник разворовывания бабла .
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16.04.2021 10:52 Ответить
+6
Степанову у Раді принесли поховальні квіти від померлого від Covid-19

Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5938

.
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16.04.2021 11:07 Ответить
+5
собрать бы этих нардепов в баржу и... и на середину Днепра ...
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16.04.2021 10:53 Ответить
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Корень Зла сам кРадуцкий. Он схематозник разворовывания бабла .
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16.04.2021 10:52 Ответить
Радуцький розповідає про зібрання підписів за відставку Степанова. Той Радуцький який був би зараз керівником МОЗ замість Степанова якби не залишив українців без медичних масок. Якщо думаєте про добрі наміри цього козла, то подумайте ще раз.
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16.04.2021 11:33 Ответить
собрать бы этих нардепов в баржу и... и на середину Днепра ...
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16.04.2021 10:53 Ответить
так Днепр отравим....лучше под Новороссийск.....химоружие- дерьмобомба!
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16.04.2021 10:57 Ответить
Збав Боже! Не вистачало таким лайном труїти Славутич!
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16.04.2021 10:59 Ответить
Ой, не потоне та баржа, навіть коли всі кінгстони відкриють...
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16.04.2021 11:06 Ответить
а якщо їм усім пургену скорміти то може не спливатимуть?
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16.04.2021 11:39 Ответить
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался... По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был(с)
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16.04.2021 10:54 Ответить
У депутатов конверты, у Степанова красивая курточка, у Радуцкого деньги за проданные маски. Им всем хорошо и так.
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16.04.2021 10:56 Ответить
....за повішення
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16.04.2021 11:00 Ответить
73/43%зебіли, це ви назбирали на курточку Степанову. І не тільки на курточку.
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16.04.2021 11:02 Ответить
Попробуйте объявить голосование за четвертование Степашки вместе с пальто, тогда наберете.
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16.04.2021 11:04 Ответить
Степанову у Раді принесли поховальні квіти від померлого від Covid-19

Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5938

.
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16.04.2021 11:07 Ответить
Та надо было кладбищенской лопатой и сразу по таблу!
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16.04.2021 11:27 Ответить
крадуцький правдоруб
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16.04.2021 11:09 Ответить
https://newsua.one/news/privatbank-skoro-vistavlyat-na-prodazh-golova-nbu.html ПриватБанк скоро виставлять на продаж - голова НБУ

Пора.
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16.04.2021 11:11 Ответить
Гнать в шею
В ЕС делают бесплатные тесты каждую неделю - результат через 20 минут
В Украине знакомая заболела , пошла к врачу сделали тест в среду , в пятницу к врачу - узнать результат
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ОФУЕЛИ ????
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16.04.2021 11:20 Ответить
лежачий больной. приехала бригада сделали тест - сказали - завтра результат. Проходит неделя - человек еле жив, результата нет - семейный врач заболел, регистратура не знает, дежурный врач не в курсе.... та же самая бригада тест соседке через 2 этажа - ковид подтвержден. всего через 2 дня! Сейчас лежит умирает - в 70 лет лежи дома, мест все равно нет
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16.04.2021 11:34 Ответить
Степашку нельзя трогать! Кто будет сказки рассказать?
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16.04.2021 11:22 Ответить
Та звільняйте, тільки не дивуйтесь, що наступний буде ще гірший. Згадайте всіх, кого звільнили, та тих, хто прийшов замість них. Це така фішка у КоЗеМанди робити далі ще гірше ніж було. Степанов вже накрався, а новий прийде та почне кишені набивати, так щоб аж онукам вистачило на мороженку. Міняти треба не Степанова, а ВР та преЗЕдента.
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16.04.2021 11:27 Ответить
Что значит "за отстранение"!? Этого пи#араса арестовывать нужно! На его руках тысячи смертей украинцев!!! Он провалил закупку нормальных вакцин, провалил всю вакцинацию!!!
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16.04.2021 11:35 Ответить
венедиктова гадит стране гораздо больше степанова. А "народные" депутаты вообще не собирают подписи в ее отставку...
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16.04.2021 11:51 Ответить
Шо, не с теми делится?
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16.04.2021 12:03 Ответить
Де вакцини? Нігерія вже зробила свою вакцину, Карл! Нігерія.
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16.04.2021 12:59 Ответить
 
 