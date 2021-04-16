Нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150, - "слуга народа" Радуцкий
Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления с призывом к правительству по поводу отстранения министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Постановление, в котором готовили обращение к правительству по поводу отстранения министра, оно есть еще с ноября (2020 года. - Ред.). И там не только оппозиционные фракции, а фактически все фракции подписали. И я тоже подписывал, еще в ноябре. Насколько говорили коллеги, там около 120-ти подписей, а нужно 150", - отметил нардеп.
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время.
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