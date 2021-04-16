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Новости Борьба с коронавирусом
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Часть вакцин Pfizer завтра поедет в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля, - Ляшко

Часть вакцин Pfizer завтра поедет в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля, - Ляшко

Завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, первая партия которой сегодня была доставлена в Украину в рамках инициативы COVAX, направят в областные центры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

Напомним, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer.

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Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
Конча Заспа, Пуща Водица, это же областные центры?
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16.04.2021 11:06 Ответить
+2
дома прєстарєлих кажете? ще ніхто так не казав про верховну раду, кабмін, опу, дусю і ко))))
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16.04.2021 11:09 Ответить
+1
Мышь родила слона. Это капля в море.
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16.04.2021 11:11 Ответить
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Конча Заспа, Пуща Водица, это же областные центры?
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16.04.2021 11:06 Ответить
республіканські)
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16.04.2021 11:08 Ответить
Легче переболеть, чем дождаться у нас вакцинации=)) Переболеть - дешевле))
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16.04.2021 11:08 Ответить
гонишь!
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16.04.2021 11:09 Ответить
если хотите играть в русскую рулетку ..
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16.04.2021 11:11 Ответить
дома прєстарєлих кажете? ще ніхто так не казав про верховну раду, кабмін, опу, дусю і ко))))
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16.04.2021 11:09 Ответить
Мышь родила слона. Это капля в море.
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16.04.2021 11:11 Ответить
Тепер ми знаємо скільки доз дістанеться наріду, а скільки слугам...
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16.04.2021 11:12 Ответить
не в армию поедет вакцина, а в дома престарелых. 1. Даже если это так, то ждем на фронте боевых привитых бабушек и дедушек. Они защитят Украину. А солдатики путь мрут (а смерти от ковида в ВСУ каждый день). 2. Не верю: разгребут депутаты с министрами, их помощники, любовницы, кумы и сваты. А что вколят дедкам и бабкам, то такое...
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16.04.2021 12:14 Ответить
Всего 29 тыс на всю Украину??? Это даже всем родственникам Квартала не хватит... 😂
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16.04.2021 16:07 Ответить
 
 