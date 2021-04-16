Часть вакцин Pfizer завтра поедет в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля, - Ляшко

Завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, первая партия которой сегодня была доставлена в Украину в рамках инициативы COVAX, направят в областные центры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

Напомним, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer.

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