Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном
Министерство обороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета ВМС США. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.
"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.
В РФ также добавили, что сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.
Топ комментарии
+14 Антип61
показать весь комментарий16.04.2021 11:17 Ответить Ссылка
+14 Аle Bon
показать весь комментарий16.04.2021 11:25 Ответить Ссылка
+13 Антип61
показать весь комментарий16.04.2021 11:25 Ответить Ссылка
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То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
- Чё, *** !
- Радар нах !
- И чё ?
- Суп харчо !
- Пошшёл ты !
- Сам такой !
вам козлам не надо ничего перехватывать! Заплывите своим крейсером Кузнецов в любую акваторию и от копоти из его труб поразлетаются все авиаразведчики. Белые чайки станут воронами и поздыхают от инфарктов увидя друг друга...
Так что какой такой перехват? Уключили Кузнецову "полный вперёд" и... и никого в радиусе 50 миль нету...
При этом, только 9 июня 1995 года, между Россией и Украиной в Сочи было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.
То есть Украине Кузя никогда не принадлежал.
Что еще нам набрешешь?
Восток - дело тонкое. Даже Дальний восток.
Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки и выпущенной ПМК дозвуковая практическая дальность и продолжительность полёта составляют максимум 3000 км. Это туда и обратно.
Boeing RC-135 5 550 км. А ежели ещё к нему прилетит КС-135 да дозаправит.
Можно и паровой котёл к нему присобачить и телегу с дровами.
Хотел бы я на это зрелище посмотреть.