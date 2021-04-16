Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном

Министерство обороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета ВМС США. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.

В РФ также добавили, что сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.

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