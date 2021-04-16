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Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном

Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном

Министерство обороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета ВМС США. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.

В РФ также добавили, что сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.

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Автор: 

россия (96200) самолет (3647) США (27156) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+14
"После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны."

То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
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16.04.2021 11:17 Ответить
+14
Не перехват,а обычное сопровождение,но кацапы любят с вяличием преподнести любое рутинное событие.
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16.04.2021 11:25 Ответить
+13
Кузнецов так просто не плавает, а только с попутным ветром. Как диды плавали...
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16.04.2021 11:25 Ответить
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Китай бы шевельнулся возле границ параши
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16.04.2021 11:10 Ответить
Минобороны РФ заявляет о перехвате разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном - Цензор.НЕТ 7974
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16.04.2021 11:11 Ответить
это весеннее обострение у чучхе и его брата из кремля
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16.04.2021 11:27 Ответить
Это просто бесчеловечно мешать северокорейцам жрать человечину!
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16.04.2021 15:01 Ответить
и че?
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16.04.2021 11:12 Ответить
Миг заставил амера якобы развернуться.
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16.04.2021 11:21 Ответить
Китай не шевелиться біля парашії,він її освоює
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16.04.2021 11:14 Ответить
де тихий океан а де кацапи?
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16.04.2021 11:16 Ответить
Мозги купи, долбоюноша
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16.04.2021 11:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/188982 Чтобы посмотреть где Тихий океан, нужна карта, а не мозги. Мозги здесь вторичны.
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16.04.2021 11:42 Ответить
Тем более, их полное отсутствие, да, удмурт?
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16.04.2021 12:51 Ответить
"После того, как американский самолет якобы развернулся от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны."

То есть амер имитировал разворот и Миг спокойно сдрыснул?
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16.04.2021 11:17 Ответить
Это оборот речи журналиста касаемо новости, поданной от российской стороны, как проявление недоверия, что там что-то было. Информационная война: перехват российского самолета над Балтикой - перехват, обратная ситуация - якобы перехват.
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16.04.2021 12:38 Ответить
Это 100% лексикон российских околовоенных СМИ. Ноги у этих оборотов еще с совка ростут.
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16.04.2021 15:03 Ответить
Очередные понты для приезжих.
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16.04.2021 11:18 Ответить
загрожував Даунбабве?
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16.04.2021 11:19 Ответить
Они при этом записывают частоты РЛС, их координаты, время приведения в готовность системы ПВО, прохождение команд... Много всего полезного на случай заварушки.
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16.04.2021 11:23 Ответить
- Алё, *** !
- Чё, *** !
- Радар нах !
- И чё ?
- Суп харчо !
- Пошшёл ты !
- Сам такой !
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16.04.2021 11:26 Ответить
А що він на твою думку мав робити? По Воронежу вжарити?
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16.04.2021 11:33 Ответить
Ти теж маєш сумніви що кацапи в змозі помітити звичайний Боінг?
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16.04.2021 11:40 Ответить
Не специалист в данной галузи.
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16.04.2021 11:44 Ответить
А так відразу й не скажеш. Така потужна "аналітика" була від тебе.
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16.04.2021 11:48 Ответить
Я говорил очевидные вещи, к примеру где находится Тихий океан. Я на его берегу 15 лет жил)))
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16.04.2021 11:52 Ответить
Хіба я тобі щось писав за Тихий океан? Не приплітай то чого не було.
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16.04.2021 12:06 Ответить
А ты научился "спам" давить?))))
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16.04.2021 11:54 Ответить
Нащо коментарі свої видалив? Аналітик.
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16.04.2021 12:07 Ответить
Чтобы ты царапалками не кнопкодавил. Не пиши, убогий)))
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16.04.2021 12:49 Ответить
До чого ж ви кацапи жалюгідні кумедні істоти. Дійсно набрид вже, "аналітік". Ходи здоровий, юродивий. Хай щастить.
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16.04.2021 12:57 Ответить
тоже мне перехватальщики!
вам козлам не надо ничего перехватывать! Заплывите своим крейсером Кузнецов в любую акваторию и от копоти из его труб поразлетаются все авиаразведчики. Белые чайки станут воронами и поздыхают от инфарктов увидя друг друга...
Так что какой такой перехват? Уключили Кузнецову "полный вперёд" и... и никого в радиусе 50 миль нету...
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16.04.2021 11:23 Ответить
Кузнецов так просто не плавает, а только с попутным ветром. Как диды плавали...
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16.04.2021 11:25 Ответить
Або за течією.
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16.04.2021 11:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 У Украины, кроме "Кузи" было еще два АНК, где они ходят?
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16.04.2021 11:38 Ответить
В каких годах Кузя входил в состав ВМФ Украины?
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16.04.2021 11:50 Ответить
До 1991 года, базировался в Крыму, произведен в Николаеве
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16.04.2021 11:56 Ответить
В каких годах Кузя входил в состав ВМФ Украины?
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16.04.2021 11:56 Ответить
Не напрягай мозг, Кузя 1 декабря 1991 года убыл в северные порта базирования, а Беловежские соглашения подписали только 8 декабря.
При этом, только 9 июня 1995 года, между Россией и Украиной в Сочи было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота и Военно-морских сил Украины.

То есть Украине Кузя никогда не принадлежал.
Что еще нам набрешешь?
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16.04.2021 12:02 Ответить
Два других АНК, были проданы уже при незалежнiй. Один до сих пор в Китае ходит, второй, по-моему в Индию, за 10 лямов долларов продали. "Кузю" у Украины, угнали, под покровом темной ночи. Ты гугли, а не у меня спрашивай.
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16.04.2021 12:05 Ответить
И что? Правильно сделали, что продали. Для АНК нужно куча кораблей поддержки для формирования АУГ, а сама она нужна для защиты заморских территорий. У Украины таких нет. Нахер надо такая дорогая и ненужная цаца? А против АУГ авианосца Ляодун (бывший Варяг) Раше придется для паритета либо строиь аналогичную АУГ, либо вкинуть кучу бабла на оборону Дальнего Востока. На войну с нами денег у Раши существенно поубавится.
Восток - дело тонкое. Даже Дальний восток.
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16.04.2021 12:13 Ответить
А "кузю" Кучма требовал вернуть. Ну, чтобы продать.
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16.04.2021 12:37 Ответить
Звыняюсь Кучма = Кравчук
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16.04.2021 12:38 Ответить
Это был отвлекающий маневр. По итогу Кузя столько кацаских денег, самолетов да еще и уникальный плавучий док ухерачил, что от Украины его впору награждать.
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16.04.2021 13:33 Ответить
кацапских денег (извините, смеялся когда печатал, от того и опечатка).
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16.04.2021 13:34 Ответить
А Ту-160, в Прилуках правильно порезали? У некоторых налет 400 часов был.
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16.04.2021 12:43 Ответить
Какие задачи выполняли Ту-160 на момент принятия того решения? И как они вписывались в военную доктрину Украины? Ответ: никак. А денег на содержание требовали немало. Так что не тряси тут свом совковым вяличием, а то песок сыпется.
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16.04.2021 13:20 Ответить
Часть тушек отдали касабам за газ.
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16.04.2021 14:00 Ответить
ВМФ УССР не было. Был ВМС СССР
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16.04.2021 12:46 Ответить
Закусывать надо! (с) Я что, где-то спрашивал про УССР?
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16.04.2021 13:35 Ответить
...не было ни того, ни другого - а вот ВМФ СССР как раз был
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16.04.2021 16:58 Ответить
Чтож Украина такой плохой авианосец построила? Это была диверсия против России?
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16.04.2021 14:28 Ответить
Задайте вопросы "Сколько Кузя уничтожил вражеских самолетов? А сколько своих?" и Вы сами найдете ответ. Про ухераченый уникальный док - то отдельная песня.
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16.04.2021 14:34 Ответить
заметили Boeing 739 ? Вот это молодцы)
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16.04.2021 11:24 Ответить
RC-135 на базі древнього Боїнг -707 - його чисто як приманку випустили
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16.04.2021 12:22 Ответить
МиГ-31 вернулся потому что с его расходом долго не полетаешь.
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16.04.2021 11:24 Ответить
МиГ-31 - дальнего радиуса действия
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16.04.2021 11:32 Ответить
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЁТА
Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки и выпущенной ПМК дозвуковая практическая дальность и продолжительность полёта составляют максимум 3000 км. Это туда и обратно.

Boeing RC-135 5 550 км. А ежели ещё к нему прилетит КС-135 да дозаправит.
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16.04.2021 12:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/163398 Зольдатен, если к Миг-31, прикрепить топливозаправщик, он вокруг Земли облетит))) Хотя машина, весьма старая.
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16.04.2021 12:41 Ответить
Так кто мешает? Прикрепляйте.
Можно и паровой котёл к нему присобачить и телегу с дровами.
Хотел бы я на это зрелище посмотреть.
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16.04.2021 12:47 Ответить
А когда Миг-31 к RC-135 летел, топливозаправщик успели отцепить, или он прямо с ним и полетел?
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16.04.2021 13:27 Ответить
Он был у МиГ - 31 на буксире. По волнам за шланг заправочный тащился.
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16.04.2021 13:58 Ответить
Боевой радиус Миг-31 720 км. Это без навесных баков и прочих свистелок-перделок.
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16.04.2021 13:29 Ответить
Таки да и я за то. А он - сани, брикеты, пилеты, дрова.
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16.04.2021 13:57 Ответить
Не перехват,а обычное сопровождение,но кацапы любят с вяличием преподнести любое рутинное событие.
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16.04.2021 11:25 Ответить
Не только они. Цензор про "перехваты" над Балтикой тоже постоянно пишет. Это для поднятия читаемости и обсуждения новости.
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16.04.2021 12:41 Ответить
Так американский быстро летел, что заснять не смогли.
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16.04.2021 11:27 Ответить
Та может и засняли, но еще пленку проявляют.
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16.04.2021 11:40 Ответить
RC-135 это не SR-71. А вот по SR-71 при Совке сколько раз на Дальнем Востоке не пускало ПВО ракеты ни разу не сбило. И это пуски при встречном курсе. В догон даже и не думали стрелять. Марна трата боекомплекта.
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16.04.2021 12:16 Ответить
Ну, да. SR-71 вообще уникальный и тут Штаты совок нагнули.
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16.04.2021 12:25 Ответить
Блек Берда пробовали сбивать? не слышал про такое..разве что над Вьетнамом может..
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16.04.2021 12:34 Ответить
Это и есть Lockheed SR-71.
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16.04.2021 12:48 Ответить
Россиянцы видать не в курсе что ещё с 60х вроде для разведки на их территории применялись самолёты летающие на скорости трёх махов и высоте 20 км. А это так, чисто сбор данных у своих баз.
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16.04.2021 11:59 Ответить
SR-71 называется.
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16.04.2021 12:17 Ответить
Точно. А до него ещё ЦРУ летало на Lockheed A-12
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16.04.2021 12:26 Ответить
Ну Пауэрсом пилотируемый самолёт-разведчик U-2 сбили. Правда первой ракетой свой мигарь завалили, но уж второй то ...... Міноборони РФ заявляє про перехоплення розвідувального літака RC-135 ВПС США над Тихим океаном - Цензор.НЕТ 3419
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16.04.2021 12:30 Ответить
Ну, я каг бы знаю, что такое SR-71. но вот про то, что СССр пробовал сбивать его , то я не знал.
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16.04.2021 12:54 Ответить
И не однократно и таки безуспешно пробовали. Например быстродействия аппаратуры СОК зрк С-75 даже не хватало.
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16.04.2021 12:57 Ответить
якобы заявили о якобы перехвате, якобы разведывательного якобы самолета). "А был ли мальчик", кацапы?
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16.04.2021 12:50 Ответить
Дафай, Іфан, дафай...уше нетольго осталось.
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16.04.2021 13:16 Ответить
І що, навіть на хвіст солі не насипали?
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16.04.2021 21:53 Ответить
 
 