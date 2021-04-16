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Новости Агрессия России против Украины
23 011 119

Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус

Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус

Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Левус.

"Еще две недели назад и я лично, и Движение Сопротивления Капитуляции сообщали о том, что Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции. Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину (http://bit.ly/Капітуляційний_план). Он был опубликован в российской газете "Коммерсант" (http://bit.ly/Коммерсант). Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу" (Http://bit.ly/ІнтерфаксЄрмак)", - заявил он.

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"Kлючевые моменты этого кластерного плана: "согласование с ОРДЛО (читай с оккупационными администрациями) законов о выборах, народной милиции и изменений в Конституцию. Есть большие вопросы и к очередности шагов, а лейтмотивом является выведение России за скобки войны. Она окончательно из агрессора перевоплощается в посредника и миротворца. Это ее спасение от санкций. "Северный поток 2" является более важным для старой Европы, чем наши с вами жизни. Об этом говорили Путин, Меркель и Макрона без Украины. (http://bit.ly/зустріч_без_України) Именно этого сейчас требует Кремль", - пояснил Левус.

По его словам, в течение последних двух месяцев в работе ТКГ сформировалась тенденция субъективизации "Л/ДНР".

"И вот несколько недель назад США активизировали антикремлевскую повестку дня. Идти на таком фоне в фарватере Н4 в кластерную сдачу государства для Зеленского стало не удобно. У Путина началось "обострение" с демонстрацией "Искандеров" и прочего хлама. (Http://bit.ly/Іскандери_Вороніж). США начали свои действия. Начались мировые геополитические торги, где Украина является объектом. В этом процессе Зеленский начал мямлиты о Шумах (http://bit.ly/Зеленський_Шуми) и о том, как он не хочет войны, и начал через Мендель звонить Путину. Никто точно не знает причин, почему Байден сам позвонил Путину. Почему развернулись корабли ВМФ США? Возможно рано еще делать выводы. Но точно понятно, что никто не будет вписываться на все 100% за того, кто не готов сам защищать свою позицию. Таких можно разменивать. Я думаю это ключевая проблема", - акцентировал Левус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден лучше Трампа понимает "украинский вопрос". Я не говорю, что мы самые главные для США, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, - Зеленский

"США будет противодействовать Кремлю, но участков глобального фронта много. Если Зеленский не готов к борьбе и ему ближе "пацифизм" Макрона, то США не будет за нас разбивать лоб. Для того, чтобы США были твердыми в своей воле противодействовать антиукраинским планам, Украина должна действовать сама. Должна стать в авангарде борьбы против российского империализма. И вот Зеленский сам напросился к Макрону (http://bit.ly/ЗеленськийМакрон). Теперь к ним присоединилась Меркель. Следим за их движениями и готовимся к сопротивлению. 19 апреля была запланирована встреча советников Нормандского формата. Ермак / Козак. 21 апреля Путин хочет доложить о победе. Выход из-под санкций, принуждение Украины к интеграции ОРДЛО на условиях Кремля может быть такой победой. Мы будем защищать свою землю даже если против нас будет целый мир. Нам отступать некуда", - резюмировал он.

Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус 01
Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус 02
Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус 03

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20883) Меркель Ангела (2125) переговоры (5073) путин владимир (31565) россия (96200) США (27156) Левус Андрей (59) Макрон Эмманюэль (1361) капитуляция (29)


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Топ комментарии
+31
https://twitter.com/r2d2251

https://twitter.com/r2d2251 Мурзік Васильович https://twitter.com/r2d2251 @r2d2251 https://twitter.com/r2d2251/status/1382811404181327876 10 ч

Десь я вже це чув...
Точно! Перед зустріччю в Парижі у 2019 році.
Там теж бубочка так не поступався принциповими позиціями, що здав Цемаха, беркутів, сіру зону і ледь не пустив воду в Крим.
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16.04.2021 11:14 Ответить
+21
Ви колись чули, що б Порошенка примушували до капітуляції ? Ніколи, бо вони його боялися . До речі, пуйло теж боявся , і досі боїться .
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16.04.2021 11:22 Ответить
+19
есть надежда на профессионализм твоего лечащего врача.
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16.04.2021 11:24 Ответить
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я твои вопросы ответил "если", каждое событие несет массу изменений и история уже иная. Хотя ты мирный пацифист, который просто как страус прячет голову в песок
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22.04.2021 19:48 Ответить
Это не ответ
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22.04.2021 21:22 Ответить
Гундосий кривляка дав інтерв'ю французькій https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro . "У мене завжди були хороші відносини з Еммануелем Макроном, який підтримував мене під час президентських виборів. Якщо ЄС і Еммануель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Якщо ми належимо до однієї сім'ї, ми повинні жити разом. Ми не можемо зустрічатися вічно, як вічні наречені, ми повинні узаконити наші стосунки, мати дітей, тобто, алегорично кажучи, передбачити спільне майбутнє".
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16.04.2021 11:50 Ответить
Шалупу на ворот.
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16.04.2021 11:57 Ответить
Україну примушують до капітуляції: пропонують узгодити з ОРДЛО закони про вибори, народну міліцію і зміни до Конституції, - Левус - Цензор.НЕТ 7529А ось вам і вже зовсім скоро і ганьба несподіваної капітуляції
і знищення територіальної цілісності і державності України.
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16.04.2021 12:19 Ответить
да ни чего не будет, недовольных зачистят и все, при этом в лучших традициях. Фигня короче
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16.04.2021 13:18 Ответить
русские хотят войны ? они получат ее от всего мира и со всех сторон.
казахам отдатим часть, китаю часть, калининград наконец-то перестанет жить за забором да и крым вернется... не буду перечислять...Жаль русский народ... такая рабская жизнь и ту не дадут пожить.. Прошу только об одном не отправляйте детей молодых солдатиков на войну, не нужно умирать
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16.04.2021 13:00 Ответить
Нет никакого русского народа. Есть русские, татары, мордва, чуваши, чечены с осетинами у которых разные интересы и лично мне никого из них вообще не жаль.
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16.04.2021 13:07 Ответить
Хто "отдадим"? Невже сам, особисто, не злазячи з дивану, будеш роздавати?
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17.04.2021 00:39 Ответить
Первое.
Советую, всем "сторонам" так, здесь, ссылающихся на прочтение минских соглашений, самому прочитать их, еще раз, внимательно. Как минимум, идущие первыми, 3 пункта парашей не выполнены (если не понятно почему, очень жаль),
Второе.
Не считаю эту бумажку каким нибудь юридическим, международным или межправительственным документом, обязательным для выполнения.
Третье.
Считаю, что Порошенко подписал эту бумажку под давлением или в состоянии аффекта. А если бы он подписал, что получит одобрение парламента на взрыв ядерной бомбы в центре Киева, а парламент хоп, и не захотел, тогда что?
И четвертое.
Глупо рассматривать всю эту историю с Минком в контексте обязанностей одной Украины. Россия вторгнувшись в Крым и Донбасс, захватив акваторию Азовского и Чернонго морей, нарушила столько международных норм и прав человека, что не пересчитать, в том числе и настоящий международный договор, ею подписанный 31 мая 1997 года.
Учитывая все сказанное, призывы некоторых людей, к Минску обусловлены непонимание коплексного абсурда этой истории, или желанием умышленно перенести всю ответственность на плечи Украины, на мотивах враждебности, неуважения к нашему государству или продвижения своих интересов в обход объективной реальности.
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16.04.2021 13:11 Ответить
"Мы будем защищать свою землю даже если против нас будет целый мир. Нам отступать некуда" - к сожалению за год всех почистят, от ковида много умирают и от другого тоже.... такая ерунда не здоровая
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16.04.2021 13:17 Ответить
Мінск це справжній сходняк - зібрались рєшали з європи шоб допомогти бандиту-***** втихомирити жертву! Чхати на закони, бо жертва щось там підписала під тортурами, тому хай виконує. Справжня нквдшна трійка - прізнаниє царіцца даказательства!!!
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16.04.2021 14:30 Ответить
До того ж, навіщо боротися за збереження санкцій шляхом знищення України???? Може час настав плюнути на ті санкції і марні сподівання на закони та людяність світу?
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16.04.2021 14:35 Ответить
Если хоть один дол**** на это согласится и хоть пером черкнет на бумажке, где есть хоть намек на отделение территорий, в любом ключе понимания, это будет гарантия того, что вся линия врага, разместится у нас в "прихожей" Еще аргументы?
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16.04.2021 21:45 Ответить
Если это так... То я думаю стоит поднять вопрос об узурпации власти клоуном !
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
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16.04.2021 22:04 Ответить
Бросьте, Бубочка просто маскирует военным дымом продавливание распродажи украинского чернозёма. Вот за это, за нарушение первого раздела Конституции, ему надо инкреминировать ст. 111 - Державна зрада.
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16.04.2021 22:09 Ответить
Почитал все утренние и дневные посты, уже ПОСЛЕ того, как появилась информация по итогам встречи.
Интересно, писавшим теперь не стыдно?
Выступление Зеленского, по итогам встречи - выступление ни о чём, но это к счастью и не капитуляция.

Возле наших границ максимум 110 000 обученных кацапов.
На полуострове всего одна бригада, пусть и обозванная корпусом. Точно так же в Воронежской области танковые дивизии по 3000-4000 человек, вместо 10 тысяч, значит просто переименованные в дивизии бригады.
Бардака в РФ еще больше чем у нас. два года назад Путин создал Росгвардию и унизил армию, из армии РФ уволилось почти 80% обученных контрактников.
Единственные хорошо обученные войска РФ, расположены в ЛДНР.

Армию и авиацию при Путине, массово возглавили чекисты, иииии... И потеряли систему подготовки. Война в Сирии показала, что ОДНОВРЕМЕННО у кацапов могут воевать не более десяти самолетов. а такими "огромными" массами самолетов наше ПВО не проломить. У них ни генералы, ни полковники НЕ В СОСТОЯНИИ организовать одновременное ведение боя сотней самолетов.

Шапками закидывать противника не стоит. Надо готовиться. Но и трусить не стоит.
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16.04.2021 22:07 Ответить
Жажда Китая - угроза России

https://www.youtube.com/watch?v=cnOkp11ER5Q&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=9
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16.04.2021 22:30 Ответить
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