Украину принуждают к капитуляции: предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус
Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Левус.
"Еще две недели назад и я лично, и Движение Сопротивления Капитуляции сообщали о том, что Украина является объектом специальной операции по принуждению к кластерной капитуляции. Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину (http://bit.ly/Капітуляційний_план). Он был опубликован в российской газете "Коммерсант" (http://bit.ly/Коммерсант). Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу" (Http://bit.ly/ІнтерфаксЄрмак)", - заявил он.
"Kлючевые моменты этого кластерного плана: "согласование с ОРДЛО (читай с оккупационными администрациями) законов о выборах, народной милиции и изменений в Конституцию. Есть большие вопросы и к очередности шагов, а лейтмотивом является выведение России за скобки войны. Она окончательно из агрессора перевоплощается в посредника и миротворца. Это ее спасение от санкций. "Северный поток 2" является более важным для старой Европы, чем наши с вами жизни. Об этом говорили Путин, Меркель и Макрона без Украины. (http://bit.ly/зустріч_без_України) Именно этого сейчас требует Кремль", - пояснил Левус.
По его словам, в течение последних двух месяцев в работе ТКГ сформировалась тенденция субъективизации "Л/ДНР".
"И вот несколько недель назад США активизировали антикремлевскую повестку дня. Идти на таком фоне в фарватере Н4 в кластерную сдачу государства для Зеленского стало не удобно. У Путина началось "обострение" с демонстрацией "Искандеров" и прочего хлама. (Http://bit.ly/Іскандери_Вороніж). США начали свои действия. Начались мировые геополитические торги, где Украина является объектом. В этом процессе Зеленский начал мямлиты о Шумах (http://bit.ly/Зеленський_Шуми) и о том, как он не хочет войны, и начал через Мендель звонить Путину. Никто точно не знает причин, почему Байден сам позвонил Путину. Почему развернулись корабли ВМФ США? Возможно рано еще делать выводы. Но точно понятно, что никто не будет вписываться на все 100% за того, кто не готов сам защищать свою позицию. Таких можно разменивать. Я думаю это ключевая проблема", - акцентировал Левус.
"США будет противодействовать Кремлю, но участков глобального фронта много. Если Зеленский не готов к борьбе и ему ближе "пацифизм" Макрона, то США не будет за нас разбивать лоб. Для того, чтобы США были твердыми в своей воле противодействовать антиукраинским планам, Украина должна действовать сама. Должна стать в авангарде борьбы против российского империализма. И вот Зеленский сам напросился к Макрону (http://bit.ly/ЗеленськийМакрон). Теперь к ним присоединилась Меркель. Следим за их движениями и готовимся к сопротивлению. 19 апреля была запланирована встреча советников Нормандского формата. Ермак / Козак. 21 апреля Путин хочет доложить о победе. Выход из-под санкций, принуждение Украины к интеграции ОРДЛО на условиях Кремля может быть такой победой. Мы будем защищать свою землю даже если против нас будет целый мир. Нам отступать некуда", - резюмировал он.
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і знищення територіальної цілісності і державності України.
казахам отдатим часть, китаю часть, калининград наконец-то перестанет жить за забором да и крым вернется... не буду перечислять...Жаль русский народ... такая рабская жизнь и ту не дадут пожить.. Прошу только об одном не отправляйте детей молодых солдатиков на войну, не нужно умирать
Советую, всем "сторонам" так, здесь, ссылающихся на прочтение минских соглашений, самому прочитать их, еще раз, внимательно. Как минимум, идущие первыми, 3 пункта парашей не выполнены (если не понятно почему, очень жаль),
Второе.
Не считаю эту бумажку каким нибудь юридическим, международным или межправительственным документом, обязательным для выполнения.
Третье.
Считаю, что Порошенко подписал эту бумажку под давлением или в состоянии аффекта. А если бы он подписал, что получит одобрение парламента на взрыв ядерной бомбы в центре Киева, а парламент хоп, и не захотел, тогда что?
И четвертое.
Глупо рассматривать всю эту историю с Минком в контексте обязанностей одной Украины. Россия вторгнувшись в Крым и Донбасс, захватив акваторию Азовского и Чернонго морей, нарушила столько международных норм и прав человека, что не пересчитать, в том числе и настоящий международный договор, ею подписанный 31 мая 1997 года.
Учитывая все сказанное, призывы некоторых людей, к Минску обусловлены непонимание коплексного абсурда этой истории, или желанием умышленно перенести всю ответственность на плечи Украины, на мотивах враждебности, неуважения к нашему государству или продвижения своих интересов в обход объективной реальности.
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
Интересно, писавшим теперь не стыдно?
Выступление Зеленского, по итогам встречи - выступление ни о чём, но это к счастью и не капитуляция.
Возле наших границ максимум 110 000 обученных кацапов.
На полуострове всего одна бригада, пусть и обозванная корпусом. Точно так же в Воронежской области танковые дивизии по 3000-4000 человек, вместо 10 тысяч, значит просто переименованные в дивизии бригады.
Бардака в РФ еще больше чем у нас. два года назад Путин создал Росгвардию и унизил армию, из армии РФ уволилось почти 80% обученных контрактников.
Единственные хорошо обученные войска РФ, расположены в ЛДНР.
Армию и авиацию при Путине, массово возглавили чекисты, иииии... И потеряли систему подготовки. Война в Сирии показала, что ОДНОВРЕМЕННО у кацапов могут воевать не более десяти самолетов. а такими "огромными" массами самолетов наше ПВО не проломить. У них ни генералы, ни полковники НЕ В СОСТОЯНИИ организовать одновременное ведение боя сотней самолетов.
Шапками закидывать противника не стоит. Надо готовиться. Но и трусить не стоит.
https://www.youtube.com/watch?v=cnOkp11ER5Q&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=9