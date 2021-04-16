72-й летальный случай из-за COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, зафиксировано 144 новых случая заболевания за сутки, 21 человек госпитализирован

По состоянию на 10:00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2424 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Согласно данным, всего за время пандемии выздоровели 21225 человек.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 752 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 72-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины находился на лечении в КНП "Больница интенсивного лечения Боярского городского совета". Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 144 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человека.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 38 810 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2998 военных медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 1183 человека.