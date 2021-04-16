Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский

Сложность проведения реформ в Украине обусловлена, в частности, действиями финансовых групп, приватизировавших предприятия страны, считает президент Владимир Зеленский.

"В начале 90-х… (Украину. - Ред.) начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважаемыми бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили", - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, отвечая на вопрос, почему так сложно реформировать Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них - недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня - уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, но и живут там. Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем", - добавил глава государства.

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На вопрос, эффективна ли эта борьба, Зеленский ответил: "Да".

Кроме того, по словам президента, реформам мешает давление со стороны людей и сил, которые не хотят видеть Украину сильной, а также внешние посягательства на ее территорию и ресурсы. Он, в частности, отметил стремление РФ воспрепятствовать реформам в Украине, в частности пропаганду и шпионаж с российской стороны.

"В Украине появился Центр противодействия дезинформации, ему две недели. Также я собираюсь в ближайший месяц официально открыть наш Центр кибербезопасности… Дезинформация сегодня убивает все: она влияет на курс валют, на инвестклимат - мы понимаем, как перетягивают инвесторов, поэтому могут не открываться новые фабрики, заводы, значит, не будут появляться новые рабочие места", - сказал президент, назвав это "нечестной конкуренцией".

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На вопрос о шпионаже со стороны РФ, Зеленский сказал: "Да, у нас есть кейсы, находим их, разбирается СБУ... Мы не останавливаемся и находим новые случаи".