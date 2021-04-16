Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский
Сложность проведения реформ в Украине обусловлена, в частности, действиями финансовых групп, приватизировавших предприятия страны, считает президент Владимир Зеленский.
"В начале 90-х… (Украину. - Ред.) начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважаемыми бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили", - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, отвечая на вопрос, почему так сложно реформировать Украину, передает Цензор.НЕТ.
"Эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них - недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня - уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, но и живут там. Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем", - добавил глава государства.
На вопрос, эффективна ли эта борьба, Зеленский ответил: "Да".
Кроме того, по словам президента, реформам мешает давление со стороны людей и сил, которые не хотят видеть Украину сильной, а также внешние посягательства на ее территорию и ресурсы. Он, в частности, отметил стремление РФ воспрепятствовать реформам в Украине, в частности пропаганду и шпионаж с российской стороны.
"В Украине появился Центр противодействия дезинформации, ему две недели. Также я собираюсь в ближайший месяц официально открыть наш Центр кибербезопасности… Дезинформация сегодня убивает все: она влияет на курс валют, на инвестклимат - мы понимаем, как перетягивают инвесторов, поэтому могут не открываться новые фабрики, заводы, значит, не будут появляться новые рабочие места", - сказал президент, назвав это "нечестной конкуренцией".
На вопрос о шпионаже со стороны РФ, Зеленский сказал: "Да, у нас есть кейсы, находим их, разбирается СБУ... Мы не останавливаемся и находим новые случаи".
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Зєля, так ти ж клоун, а не танцюрист. )))
Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична
агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.
Читаємо далі, - "Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн."Источник: https://biz.censor.net/n3259146""
Вся зелена монобільшість, значить, не може переплюнути у плані готівки одного Порошенка.
Якщо перерахувати на гривні, то у Порошенка вдома під подушкою майже 2 мільярди гривень, - 1 мільярд 856 мільйонів гривень.
Всі хочуть бути схожими на Петра Олексійовича, - а от, дзуськи вам! )))
А ти замість реформ і боротьби з корупцією, відосікі знімаєш і по Оманам шастаєш.
ППЦ усі держпідприємництва, які приносили доходи, у збитках, інфляція росте у геометричній прогресії, боротьбу з Ковідом і вакцинацію провалено, війна на сході триває і замість того, щоб забезпечити армію новітнім озброєнням закликає ***** до миру🤦🤦🤦
Наверное Украина должна пережить и такое. Надеюсь будет уроком для избирателей что такое "новые лица, никогда не был во власти и т.п."
Скажи прямо - подавился ириской "золотой ключик" от фабрики "Рошен", и это тормозит все реформы!
Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо", - додав глава держави.Джерело: https://censor.net/ua/n3260122Це ж не фраза, це діагноз. Завість, крива логіка, відсутнісь послідовності думок.