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Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский

Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский

Сложность проведения реформ в Украине обусловлена, в частности, действиями финансовых групп, приватизировавших предприятия страны, считает президент Владимир Зеленский.

"В начале 90-х… (Украину. - Ред.) начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважаемыми бизнесменами. Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили", - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, отвечая на вопрос, почему так сложно реформировать Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них - недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня - уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, но и живут там. Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем", - добавил глава государства.

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На вопрос, эффективна ли эта борьба, Зеленский ответил: "Да".

Кроме того, по словам президента, реформам мешает давление со стороны людей и сил, которые не хотят видеть Украину сильной, а также внешние посягательства на ее территорию и ресурсы. Он, в частности, отметил стремление РФ воспрепятствовать реформам в Украине, в частности пропаганду и шпионаж с российской стороны.

"В Украине появился Центр противодействия дезинформации, ему две недели. Также я собираюсь в ближайший месяц официально открыть наш Центр кибербезопасности… Дезинформация сегодня убивает все: она влияет на курс валют, на инвестклимат - мы понимаем, как перетягивают инвесторов, поэтому могут не открываться новые фабрики, заводы, значит, не будут появляться новые рабочие места", - сказал президент, назвав это "нечестной конкуренцией".

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На вопрос о шпионаже со стороны РФ, Зеленский сказал: "Да, у нас есть кейсы, находим их, разбирается СБУ... Мы не останавливаемся и находим новые случаи".

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) пропаганда (3698) россия (96200) реформы (3953)


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Топ комментарии
+24
Вова, ти що, слово "Коломойський" не вимовляєш?
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16.04.2021 11:24 Ответить
+19
Главное препятствие реформам

Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7823
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16.04.2021 11:26 Ответить
+17
Знову яйца заважають?
Зєля, так ти ж клоун, а не танцюрист. )))
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16.04.2021 11:25 Ответить
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Вова, ти що, слово "Коломойський" не вимовляєш?
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16.04.2021 11:24 Ответить
тогда уж перечисляй все фамилии - от Кучмы до Порошенко
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16.04.2021 11:33 Ответить
Т.е. это Порошенко привел свою тупую куклу и своих холуев к власти? Ничего не перепутал?
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16.04.2021 11:36 Ответить
І ще багато кому у штани наклав. І мозок з'їв
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16.04.2021 12:09 Ответить
Там не чоло, а титанова пластина! Тупо непрбиваємі!
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16.04.2021 12:15 Ответить
Знову яйца заважають?
Зєля, так ти ж клоун, а не танцюрист. )))
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16.04.2021 11:25 Ответить
Навряд чи. Звідки вони у нього?
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16.04.2021 12:19 Ответить
Принцип известный: плохому президенту беня мешает
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16.04.2021 11:25 Ответить
Вау. А відповіді на свої ж питання детальніше дати може?
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16.04.2021 11:25 Ответить
Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3591
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16.04.2021 11:26 Ответить
Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9883
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16.04.2021 11:41 Ответить
Он сейчас должен зачитать тот же самый текст ................. перед зеркалом.
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16.04.2021 13:30 Ответить
Плохому танцору всё мешает.
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16.04.2021 11:26 Ответить
Главное препятствие реформам

Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7823
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16.04.2021 11:26 Ответить
Російська пропаганда - українські філії...
Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7960
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16.04.2021 11:30 Ответить
https://twitter.com/KyroakoKiller КыроакоВинищувач https://twitter.com/KyroakoKiller @KyroakoKiller https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1382289621883703297 14 апр.

Український конґресовий комітет Америки занепокоєний планами призначення Метью Рожанського радником Байдена з питань Росії і України.
Рожанський-керівник Інституту перспективних російських досліджень ім. Кеннана-класична
агентура, лєпший корєш унилої лошаді - Лаврова.
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16.04.2021 11:31 Ответить
Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8225
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16.04.2021 11:33 Ответить
А "умный" нарид взял и выбрал их тупую куклу в президенты. Для полного счастья.
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16.04.2021 11:38 Ответить
сцышь рассовать препятствователей по нарам так и не жалуйся на жизнь!
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16.04.2021 11:36 Ответить
Про виллы в Италии и квартиры в Великобритании забыл упомянуть.У некоторых и такое есть. Ну, что........ оказывается президентская булава - не мгновенное решение проблем, как казалось с экрана телевизора и со сцены Квартала?
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16.04.2021 11:36 Ответить
Да ничего ему не казалось. Он просто дурил лохов и лгал, падла, чтобы к власти прийти.
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16.04.2021 11:39 Ответить
И сегодня уже непонятно как протянет страна с таким вот еще 3 года.
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16.04.2021 11:43 Ответить
Как это ни банально, но те, кто его выбирали, должны были головой думать, а не жёпой. Выбрали, то и живём теперь, все вместе, с вот этим вот... Я не знаю, им самим то блевать не хочется от зе!ли? Неужели кто-то может быть им доволен... Я уже кому-то здесь говорил, что, что было в этих выборах хорошего, так это то, что теперь ни у кого не должно быть вопросов, почему страны рядом живут нормально, а у нас безнадёжное болото. А потому, что подавляющее число избирателей дураки! Дураки нормально не живут.
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16.04.2021 11:57 Ответить
На чем сидели перед телевизором, тем и думали. Это наши национальные грабли, поиск волшебника.
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16.04.2021 12:06 Ответить
Тут вопрос глубже, я думаю. Опять таки, как ни банально, но хорошо живётся там, где хорошие люди. Где есть мораль, правила приличия, порядочность и др. добродетели. Это влияет на ВСЁ. И у нас с этим делом реально плохо. Люди понятия не имеют, что такое быть законопослушным, дурят, нарушают слово и тд. и тд. Аморальные короче. Но, что характерно, свое состояние таковым не признают. То-есть они не видят, не могут, не хотят видеть в чём главная причина всего ужаса вокруг - в их собственном состоянии. Чтобы было лучше в Украине люди должны стать на путь осмысления своего состояния и исправления. Но они же не хотят. Ну и что им тогда остаётся? Волать про то, что во всем виновата власть, что нужно сменить президента, что щас сменим и всё станет зашибись, что они должны жить как на Западе а их власть обокрала и тд. и тп. Зе!ля на этом сыграл, пообещал приятное и быстрое исправление всего, щас только "барыгу" посадит. Типа вам ничего не нужно делать и менять просто щас посадим этого вот который всё украл - Порошенко. Надурил короче. И пока люди не поймут в чём корень украинской безнадёги их будут дурить. Они должны посмотреть прежде всего на себя.
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16.04.2021 12:48 Ответить
Гаррі Портера в студію!
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16.04.2021 14:14 Ответить
Не прокатит..... по сценарию Поттер не обещает дешевые тарифы.
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16.04.2021 14:17 Ответить
Тоді треба якогось іншого Гаррі - але з "Портером".
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22.04.2021 01:01 Ответить
российская пропаганда, - Зеленский/ Российская пропаганда пять лет работала на Зеленского . Российские журналисты показали офис и темники прокремлевских троллей 11.03.2015. Техзадания троллей.1. Украина пребывает в состоянии глубокого кризиса. 2.Украина сейчас тонет в яме, которую ей выкопало нелегитимное правительство. 3.Постоянная ложь из уст Порошенко безумно надоела./ Кремлевские технологи через СМИ, подконтрольных украинских политиков, интернет-ботов и «полезных идиотов» внушали ключевые тезисы. 1. «Внутренний враг (Порошенко) хуже внешнего». 2. «В войне виноваты киевские власти, которые наживаются на ней».
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16.04.2021 11:40 Ответить
а как же порошенко
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16.04.2021 11:43 Ответить
Реформам в Украине препятствуют различные финансовые группы и российская пропаганда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8042
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16.04.2021 11:47 Ответить
Ну просто сиротки!!!!! Холодные, голодные- но трудолюбие и честные, шо просто страх!
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16.04.2021 11:54 Ответить
Это они задекларировали сколько намерены украсть, потому и на счетах пока мало!
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16.04.2021 14:03 Ответить
Заради справедливості, давайте порахуємо, - 1 мільярд гривень, - це 35,7 мільйонів доларів.
Читаємо далі, - "Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн."Источник: https://biz.censor.net/n3259146""
Вся зелена монобільшість, значить, не може переплюнути у плані готівки одного Порошенка.
Якщо перерахувати на гривні, то у Порошенка вдома під подушкою майже 2 мільярди гривень, - 1 мільярд 856 мільйонів гривень.

Всі хочуть бути схожими на Петра Олексійовича, - а от, дзуськи вам! )))
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16.04.2021 18:05 Ответить
Хто тобі мішає ідіот, у тебе вся повнота влади,монобільшість.
А ти замість реформ і боротьби з корупцією, відосікі знімаєш і по Оманам шастаєш.
ППЦ усі держпідприємництва, які приносили доходи, у збитках, інфляція росте у геометричній прогресії, боротьбу з Ковідом і вакцинацію провалено, війна на сході триває і замість того, щоб забезпечити армію новітнім озброєнням закликає ***** до миру🤦🤦🤦
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16.04.2021 11:57 Ответить
Частично он прав. Про то, что часть принятых законов дурацкие говорить не буду, но реформы проводят не бумажки, не циркуляры, а люди. Та же проблема была и при прошлой власти. А заменить весь госаппарат одночасно - утопия.
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16.04.2021 12:10 Ответить
Можна замінити, тільки не на випускників трускавецької бурси і на "знавців" дипломатичного етикету і різних лійтінантів від "Кварталу".
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16.04.2021 12:41 Ответить
А других в его обойме нет.
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16.04.2021 13:23 Ответить
Жаль, что француские журналисты не знают поговорку про "плохого танцора..."
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16.04.2021 12:10 Ответить
Знают, но французы более изящны и говорят, что Un mauvais employé blâme son outil pour l'échec Плохой работник обвиняет свой инструмент.
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16.04.2021 12:16 Ответить
Не в тему. У французов про "работника" и про его "инструмент". Наш, прости господи, президент не одного дня в своей жизни не работал (в классическом понимании этого определения), а про его "инструмент" и говорить стыдно.
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16.04.2021 12:52 Ответить
Ну зачем Вы так? Имитацию работы "инструментом"он неплохо продемонстрировал со сцены. А если серьезно, мне страшно от того, что еще он утворит за 3 года. Томом Конституции он похоже растопил камин в ОП, что на очереди?
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16.04.2021 13:26 Ответить
Когда Конституция - это пустой, никем не выполняемый документ, то можно и камин топить.
Наверное Украина должна пережить и такое. Надеюсь будет уроком для избирателей что такое "новые лица, никогда не был во власти и т.п."
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16.04.2021 13:39 Ответить
Вот в этом не уверена. Наш лохторат отряхнется и побежит искать нового Мессию. Страна грёз.
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16.04.2021 13:45 Ответить
Украина очень молодая держава. Теоретически существует с 1991 г., а фактически с 2014. Вы же не спрашиваете на полном серьезе с 3-х летнего ребенка. Ребенок учится. Ребенка учат. Лично я верю и в Украину и в украинцев.
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16.04.2021 14:55 Ответить
Да не стесняйся, Зеля!
Скажи прямо - подавился ириской "золотой ключик" от фабрики "Рошен", и это тормозит все реформы!
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16.04.2021 12:15 Ответить
Гундосий кривляка, ті фінансово-промислові групи про які ти варнякаєш, - це Коломойський Ахметов, Пінчук і Фірташ посадили тебе на преЗедента, щоб твоїми руками перешкоджати реформам.
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16.04.2021 12:15 Ответить
ну і Порошенко ж звичайно...
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16.04.2021 12:18 Ответить
Та цей взагалі "вожак" цієї фінансової групи! Це він тормозить всі "реформи" вже два роки підряд!
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16.04.2021 12:31 Ответить
Это зе в зашифрованном 129битном формате так негласно шлет сигналы)) А как еще сказать, когда рука кукловода торчит в заднице и мешает реформам)
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16.04.2021 12:25 Ответить
А Зеленский часть самой наглой финансовой группы. Не понимаю, куда смотрят активисты. Ведут себя тихо-тихо. Даже не вякнут. Наверняка скуплены этой же финансовой группой.
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16.04.2021 12:31 Ответить
Вони ще в 2019 році "здулися" як в рашці "Іскандери".
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16.04.2021 12:33 Ответить
Тепер знаємо хто українцям Зеленого підсунув...
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16.04.2021 13:06 Ответить
Огласите, пожалуйста, весь список! Уважаемые...очень уважаемые....известные лица...А поименно?? Как у Хазанова в "докладе министра МВД". Артист!
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16.04.2021 13:14 Ответить
... и тупость прЯзидента....
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16.04.2021 13:29 Ответить
"Ці люди - це фінансові групи. Сьогодні у них нерухомість, яхти, до речі, в Англії та Франції, в елітних районах, у Монако. Вони сьогодні - поважні бізнесмени в усій Європі, які не лише її відвідують, а живуть там.
Ось чому треба боротися з усіма цими групами. І ми це робимо", - додав глава держави.Джерело: https://censor.net/ua/n3260122Це ж не фраза, це діагноз. Завість, крива логіка, відсутнісь послідовності думок.
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16.04.2021 13:43 Ответить
Та ти, що? Не вірю. Це тільки Порошенку було вигідно воювати і не проводити реформи. Зеленський - шайтан, САМ здогадався чи Мандель з Єрмаком підказали?
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16.04.2021 13:59 Ответить
всё правильно сказал.
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17.04.2021 01:58 Ответить
 
 