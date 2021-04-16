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Новости Коронавирус и карантин
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Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО

Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Видео ICTV

"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыли первые 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer  в рамках глобального механизма COVAX. 

Также читайте: Часть вакцин Pfizer завтра поедет в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля, - Ляшко

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Зарезервировали слугам на всех уровнях и их семьям.
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16.04.2021 11:26 Ответить
+2
Я очень уважаю дедушек и бабушек в домах престарелых. Но во время угрозы открытой войны надо вакцинировать прежде всего армию. Дедушки и бабушки, здоровые и привитые, не пойдут в бой. А воевать солдату с пораженными ковидом легкими врядли получится.
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16.04.2021 11:37 Ответить
+2
Простим людям її не бачити. Зверніть увагу, шмурдяк Індійсько-Китайський, вони не ділять на дві хвилі щеплення.Буде чим вдруге колоти чи ні, як вийде. А цю, дуже так розумно поділили. Щоби обов'язково вистачило. Точно про народ думають. Завтра покажуть пару відосиків, де щеплять якихсь рядових лікарів та пенсіонерів, а далі займуться ВІПами. Звісно що не за дарма... Офіційно ні, а от реально... цікаво за скільки за неї будуть хотіти на лапу у Києві?
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16.04.2021 13:02 Ответить
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Зарезервировали слугам на всех уровнях и их семьям.
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16.04.2021 11:26 Ответить
А оскільки це лайно збирали з усієї країни - відзвітуються, що охопили усі області...
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16.04.2021 11:31 Ответить
цікаво, що пфайзер намагються колоти старим. а чи не тому, що їм більше не продукувати собі подібних?
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16.04.2021 11:38 Ответить
Хмм , чому лише слугам та їхнім сім'ям ? Ось Геращенко від Петраляксійовича на усіх політичних шоу вимагав від чиновників Мінздраву точну дату поставки ( саме пхайзеру!) в Україну . Зрозуміло , що ЕС інші вакцини не цікавлять , мабуть з остатку - що залишиться після слугонародовців , провокциниють і патріотів Порошенка . Решті населення - або китайське з 50% ефективності або конвішид
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16.04.2021 11:49 Ответить
Може статися. Обрали ж керувати країною представника/нащадка з народу, який 40 років вештався пустелею...
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16.04.2021 11:33 Ответить
и как он всё помнит -

- туда чуть чуть... сюда половина чуть чуть... и при этом все вакцины из разных остатков разных стран

эй! принимай файзер 64 штуки и шмайзер 18 шт
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16.04.2021 11:33 Ответить
і більше АстраЗенеку не брать: вона дуже довгограюча - 12 тижнів між уколами. може тому від партії і відмовилися, бо коли швидкість другого уколу грає велику роль, саму тягучу вумні люди не беруть. ото Ізраїль і дав маху, бо усього 25 днів між уколами.
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16.04.2021 11:37 Ответить
Я очень уважаю дедушек и бабушек в домах престарелых. Но во время угрозы открытой войны надо вакцинировать прежде всего армию. Дедушки и бабушки, здоровые и привитые, не пойдут в бой. А воевать солдату с пораженными ковидом легкими врядли получится.
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16.04.2021 11:37 Ответить
вони копіюють Європу, німців. а у німців старі пердуни - постійні голосувальники за керуючі партії. окрім того мРНК вакцина, чи не краще уколоти нею тих, хто вже не народить дітей?
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16.04.2021 11:40 Ответить
Только сегодня утром прочитал откровение гендиректора Пфайзера о том, что нужно три этапа вакцинации этой вакциной. Ну и потом- ежегодная.
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16.04.2021 11:38 Ответить
ну бабло затягує.
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16.04.2021 11:41 Ответить
Я об этом же.
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16.04.2021 11:42 Ответить
вакцина это не прививка, которая делается раз в жизни. От гриппа каждый год вакцинируются.
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16.04.2021 12:18 Ответить
Простим людям її не бачити. Зверніть увагу, шмурдяк Індійсько-Китайський, вони не ділять на дві хвилі щеплення.Буде чим вдруге колоти чи ні, як вийде. А цю, дуже так розумно поділили. Щоби обов'язково вистачило. Точно про народ думають. Завтра покажуть пару відосиків, де щеплять якихсь рядових лікарів та пенсіонерів, а далі займуться ВІПами. Звісно що не за дарма... Офіційно ні, а от реально... цікаво за скільки за неї будуть хотіти на лапу у Києві?
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16.04.2021 13:02 Ответить
Лікарів і воїнів ООС !
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16.04.2021 13:06 Ответить
Гады,они издеваются-117тыс доз на 58,5 тыс человек!!
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16.04.2021 18:26 Ответить
Таким образом будут привиты 58 500 выходцев из криворожья и их прихлебаев. Остальным - китайский и индийский шмурдяк.
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16.04.2021 20:52 Ответить
 
 