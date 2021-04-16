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После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский

После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский

Зеленский уверен, что задает тон для украинских политиков, в связи с чем они не позволяют себе коррупционных действий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Он будет в будущем. Я очень надеюсь. Думаю, что мы зададим Украине другую скорость, другое лицо", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, что считает своим наибольшим успехом. 

"Я уверен, что после меня народ Украины понял, что такой президент может быть. Я считаю, что это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином. Я считаю, что это на многие вещи влияет. Потому что, как говорят, рыба гниет с головы", - добавил Зеленский.

Он также уверяет, что оппонентам не удется "привязать" ему коррупцию.

"Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят - если я себе не позволяю, то им уже стыдно. В Украине так всегда было. Все смотрели и говорили: если ему можно, и я тоже могу", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) коррупция (8576) Президент (4424)


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Топ комментарии
+92
После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1835
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16.04.2021 11:34 Ответить
+81
Вже з ранку обдовбаний в хлам !!!)))
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16.04.2021 11:37 Ответить
+67
После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5662
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16.04.2021 11:46 Ответить
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Страница 3 из 3
Ваня, ну шо ти брешеш, як Бровко? Всі люди памятають, шо у Бені твоя хозяйка баба Тюля йшла першим номером, а шут другим. Але Беня не вгадав. У баби Тюлі чорна карма, всі її памятають як злодюгу, тому вибрали клоуна.
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16.04.2021 13:19 Ответить
Юля виграла Перший тур. Пєця був П'ятий, десь біля Ляшка. Але Пєця змахлював і став Другим, а Юля Третя. У Юлі вже втретє вкрали перемогу.
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16.04.2021 13:35 Ответить
У твоей воровки всегда будут,,красть перемогу,,--жизнь очень сильно отличается от ее агиток и фантазий таких как ты платных троллей..Карма у нее такая--у народа память хорошая.
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16.04.2021 15:54 Ответить
а ее рейтинг с каждым годом все падает, а как хочется вернуть молодость- и ботоксы, и операции, и новая грива, и очки, новые наряды - ничего не помогает. ее элехторат из старушек и стариков уходит и уже ушел..
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16.04.2021 19:15 Ответить
Не факт, що після тебе Україна взагалі буде існувати...
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16.04.2021 13:04 Ответить
Боже, какое оно дурное и самовлюбленное!Сидело бы себе тихо и дальше в клоунах ,и никто бы и не знал какое оно дурное! Не знаю насчет политического нафталина но уж точно народ уже больше никогда больше не выберет президентом шута и клоуна!
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16.04.2021 13:05 Ответить
не, просто инфантилы, шо в прошлый раз не голосовали , и десятому закажут, каково оно не ходить на выборы
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16.04.2021 13:13 Ответить
Та ти що)))))) Дурник....це тільки початок був....Тепер буде відкат а потім знов Ну як під час сексу увійшов вийшов....Тому готуй мізки тебе ще недотрах....Які ви всі ..Та ну й хрін звами...Голосуте любди))))) Гарантую що вибирете ще не одного клоуна бови самі клоуни гірші чим ті кого ви вибираєте...
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16.04.2021 13:22 Ответить
Знову, лярва хрипаста, кокса нанюхалась
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16.04.2021 13:13 Ответить
он думает, что украинцы уже настолько и так полюбили то гребаное веселье которое он и шобла тут устроили, что уже просто физически нормального, спокойного, профессионального и образованного лидера выбрать не захотят.. Шшшшит...
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16.04.2021 13:23 Ответить
после йаныка и тебя, чмошника болотного совково-нафталинного, украинцев из "воинствующего меншинства" уже ничем не удивишь..
и досадно не то, что выбирают такое зелёное говно, а то что 73%ные дебилы-экспериментаторы ничему не учатся, даже на своих залётах и шишках на своём лбу.. хотя и искренне удивляются, почему это им, свидетелям секты "лишь бы не Порошенко", живётся всё хуже и хуже
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16.04.2021 13:35 Ответить
Та хорошо б, чтоб после тебя осталась Украина...
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16.04.2021 13:47 Ответить
зелень,не после тебя,а идет к тому,что вместо тебя .таких как ты пронафталиненых еще поискать,теперь аллергия будет
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16.04.2021 13:56 Ответить
Зелю швидше всього не виберуть на другий термін, а от Пороха то стопудово ніхто не хоче бачити Президентом.
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16.04.2021 14:04 Ответить
Ну да, именно поэтому Порох во всех опросах на втором месте, и серьезно нарастил поддержку по сравнению с президентскими. Вы тоже, как Вова, живете в своём виртуальном мире?
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16.04.2021 15:34 Ответить
Ти, головне - вірь )))
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16.04.2021 17:58 Ответить
касап, транслейт поправ.
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16.04.2021 22:40 Ответить
ще одне)))
"ніхто" теж саме, що "всі", балаболка
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16.04.2021 16:39 Ответить
Точно! Клоуны и Янелохи на вас пане ПреЗЕдент уже закончились!
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16.04.2021 14:05 Ответить
Трудно даже представить какого идиота украинцы выберут после этого клоуна, так как очевидно, что каждый новый президент в Украине хуже предыдущего. Но, кажется, что именно с этим утырком мы уже достигли дна.
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16.04.2021 14:06 Ответить
Лозунг зебилов,,ХУЖЕНЕБУДЕТ,, не работает.Всегда может быть хуже и глубже дна.
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16.04.2021 18:10 Ответить
это поэтому когда все новые лицца облажались, он вытащил из нафталина всех кто хоть что-то шарит в государстве, бо сам зеля полный ноль в этом
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16.04.2021 14:22 Ответить
Мало того що воно дурне. Так воно ще і необучаєме.
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16.04.2021 14:35 Ответить
А чому він таке Кравчуку особисто не каже? От підійде ближче 150 метрів і так: "Ви людина з політичним нафталіном!"
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16.04.2021 14:35 Ответить
Ото лакузи зализали. Манія величі у Вави зашкалює.
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16.04.2021 14:36 Ответить
Что оно о себе возомнило.
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16.04.2021 14:41 Ответить
Ты уже вошел в историю как членограй.
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16.04.2021 14:54 Ответить
мелкокалиберным трампоном дохнуло...
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16.04.2021 15:07 Ответить
Зеленскийм не только хужий из всех предыдущих президентов, но я думаю . что и из всех будущих президентов на века вперёд!! Хреновый Клоун и бездарный неуч и брехло!! Довёл в Украине всё до ручки и ещё. что -то там Вякает!! Стыдобище на весь мир!!
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16.04.2021 15:18 Ответить
Тобто зелений нафталін на другий термін не збирається.
І це файно.
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16.04.2021 15:21 Ответить
Що ти Вальдемар мелиш? Яка відсутня корупція? Так, як при тобі маланцю ще ніколи олігархи не збагачувалися. Всього за 2 роки накопичили статки рівні тим, що накопичили за 20 років. А це все украдено в наріда. Чекай рівно рік і побачиш, як посипеться твоя структура, як "слуги" станіть "чесними" і будуть втікати з твоя кораблика, обливаючи тебе брудом. Постійно брехати не можна.
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16.04.2021 15:34 Ответить
Отныне украинцы полностью переходят на людей с полiтичним кокаином. Особенно если подшаманить с новыми е-паспортами на выборах...
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16.04.2021 15:44 Ответить
P. S.: Хочется верить, что президентство Зеленского, по крайней мере, отобьет у населения тягу к низкопробным сериалам. Единственный результат, на который можно рассчитывать...
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16.04.2021 15:50 Ответить
******, хто к нему поближе, та усыпите ж его уже в конце-то концов !!!
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16.04.2021 15:46 Ответить
УНЫЛоЕ ЖЕЛЕ В ШТАНАХ. "ВСЕ ЗНАЮТ, ВСЕ ВИДЯТ" - манипулятивные фразочки лгунов
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16.04.2021 16:38 Ответить
Два года нет органа контроля за строительством. Плати и строй, что хочешь, где хочешь и как хочешь. И куда, интересно, идут взятки от строительных компаний? Конечно, максимально в гору. Если даже сам Зеля не берет, то всем остальным стыдно глядя на него, но они, превозмогая стыд, берут. ))
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16.04.2021 18:08 Ответить
Махно также думал
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16.04.2021 20:35 Ответить
кончене на всю голову
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16.04.2021 21:22 Ответить
Он уже с кокса на нафталин перешел? Деградирует.
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16.04.2021 21:38 Ответить
Сразу чувствуется, что они, Володимир Ляксандрович , от скромности, явно, не помрут...Правила хорошего воспитания гласят: " Не хвали себя сам, а жди когда люди тебя похвалят" или "Не хвали себя сам, пусть тебя народ похвалит". Но, к сожалению, правила хорошего тона рядом с Володенькой и рядом не проходили.
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16.04.2021 23:30 Ответить
Після мене українці вже не зможуть обрати президентом людину з політичним нафталіном, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5977
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17.04.2021 00:13 Ответить
всё верно сказал.
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17.04.2021 01:13 Ответить
После Бубочки даже мумия Щербицкого какой-то процент имеет шансы взять!
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17.04.2021 10:00 Ответить
А.Білич
.. цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати...Тупішого прєзідєнта в світі немає.
..Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Після мене українці вже не зможуть обрати президентом людину з політичним нафталіном, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1429

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 11:06 Ответить
воруют все
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17.04.2021 15:20 Ответить
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