После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский

Зеленский уверен, что задает тон для украинских политиков, в связи с чем они не позволяют себе коррупционных действий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Он будет в будущем. Я очень надеюсь. Думаю, что мы зададим Украине другую скорость, другое лицо", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, что считает своим наибольшим успехом.

"Я уверен, что после меня народ Украины понял, что такой президент может быть. Я считаю, что это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином. Я считаю, что это на многие вещи влияет. Потому что, как говорят, рыба гниет с головы", - добавил Зеленский.

Он также уверяет, что оппонентам не удется "привязать" ему коррупцию.

"Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят - если я себе не позволяю, то им уже стыдно. В Украине так всегда было. Все смотрели и говорили: если ему можно, и я тоже могу", - подытожил он.

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