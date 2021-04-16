После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский
Зеленский уверен, что задает тон для украинских политиков, в связи с чем они не позволяют себе коррупционных действий.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Он будет в будущем. Я очень надеюсь. Думаю, что мы зададим Украине другую скорость, другое лицо", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, что считает своим наибольшим успехом.
"Я уверен, что после меня народ Украины понял, что такой президент может быть. Я считаю, что это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином. Я считаю, что это на многие вещи влияет. Потому что, как говорят, рыба гниет с головы", - добавил Зеленский.
Он также уверяет, что оппонентам не удется "привязать" ему коррупцию.
"Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят - если я себе не позволяю, то им уже стыдно. В Украине так всегда было. Все смотрели и говорили: если ему можно, и я тоже могу", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и досадно не то, что выбирают такое зелёное говно, а то что 73%ные дебилы-экспериментаторы ничему не учатся, даже на своих залётах и шишках на своём лбу.. хотя и искренне удивляются, почему это им, свидетелям секты "лишь бы не Порошенко", живётся всё хуже и хуже
"ніхто" теж саме, що "всі", балаболка
І це файно.
.. цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати...Тупішого прєзідєнта в світі немає.
..Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…