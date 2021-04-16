РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10352 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 486 7

Прокуратура Латвии просит 5 лет тюрьмы для наемника, воевавшего за "ДНР" на Донбассе

Прокуратура Латвии просит 5 лет тюрьмы для наемника, воевавшего за

Прокуратура Латвии просит осудить на пять лет лишения свободы экс-президента мотоклуба Ивара Келли, обвиняемого в участии в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

 На одном из предыдущих заседаний приемный сын Келли сообщил суду, что некоторые из его показаний, записанных во время предварительного следствия, не соответствуют тому, что он сказал. Приемный сын указал, что его отец никогда не выражал пророссийских или прокремлевских взглядов и поэтому не верил, что у его отца были какие-либо причины для участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Отец Ивара Келли воспользовался своим правом не свидетельствовать против родственника.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне наемников РФ и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в оккупированном Донецке.

Также читайте: Есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это РФ, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: 

Латвия (1349) Донбасс (26957) наемники рф (2092)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект...
показать весь комментарий
16.04.2021 11:46 Ответить
5 років? - 25 краще.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:46 Ответить
Пусть будет 5 лет, но в нашей тюрьме и подселить гостя дорогого к Торнадовцам.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:49 Ответить
Выродки есть везде,что у нас,что у них.
показать весь комментарий
16.04.2021 11:57 Ответить
и отбывание срока в тюрьме львовской области
показать весь комментарий
16.04.2021 12:01 Ответить
Прокуратура Латвии просит 5 лет тюрьмы для наемника, воевавшего за "ДНР" на Донбассе/ Пример для Израиля , наёмники которой в составе бандформирований ДНР убивают украинцев
показать весь комментарий
16.04.2021 12:32 Ответить
А типу "наша" прокурватура просить тюремне ув'язнення для українських добровольців.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:29 Ответить
 
 