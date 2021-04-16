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Новости Силовики
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СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима

СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима

В течение 20-23 апреля 2021 г. региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Трехдневные тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут на территории Суворовского района г. Одессы и с. Усатово. Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - сказано в сообщении.

Во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, просим граждан информировать правоохранителей в случае:

- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- выявления подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

"В случае получения такой информации просим сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102", - отметили в ведомстве.

СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима 01

правоохранительные органы (2970) СБУ (20048) силовики (2799) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+8
Хоть что-то делают. Такие учения не только у СБУ должны быть, а у всех родов войск
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16.04.2021 12:02 Ответить
+4
Давно пора вводити особливий стан в Україні. Аж допоки орда не забереться у місця своєї постійної дислокації. По усій державі ввести особливий стан, хай кожен відчує, що у нас іде війна, від мільярдера до бомжа. А то одні гинуть від куль мокшанських снайперів, інші здихають від передозу наркоти і сурогатного алкоголю. Одні гниють в окопах, інші убивать час у нічних клубах та підпільних казино. Що, для того щоби українці зрозуміли, що є нацією, потрібно вторгнення орди? А пяту колону на тополі та смереки.
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16.04.2021 12:01 Ответить
+4
- Ты знаешь, Моня, я таки боюсь разговаривать в своей родной Одессе на своем родном русском языке.. - Сема, ты боишься, что тебя расстреляют бандеровци? - Моня, ты шо - перегрелся? Я боюсь, что эти русские придут меня защищать..
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16.04.2021 12:46 Ответить
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Давно пора вводити особливий стан в Україні. Аж допоки орда не забереться у місця своєї постійної дислокації. По усій державі ввести особливий стан, хай кожен відчує, що у нас іде війна, від мільярдера до бомжа. А то одні гинуть від куль мокшанських снайперів, інші здихають від передозу наркоти і сурогатного алкоголю. Одні гниють в окопах, інші убивать час у нічних клубах та підпільних казино. Що, для того щоби українці зрозуміли, що є нацією, потрібно вторгнення орди? А пяту колону на тополі та смереки.
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16.04.2021 12:01 Ответить
Хоть что-то делают. Такие учения не только у СБУ должны быть, а у всех родов войск
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16.04.2021 12:02 Ответить
Молдцы!!! А то скоро май !!! Вата расцветает!!!!
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16.04.2021 12:18 Ответить
ответим достойно своими трёхдневными учениями на полугодовые морские кремлевского *****.
Пусть знают шо если шо так сразу....
(интересно скоко хенералов перебежит на "ту сторону" если начнется?)
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16.04.2021 12:20 Ответить
- Ты знаешь, Моня, я таки боюсь разговаривать в своей родной Одессе на своем родном русском языке.. - Сема, ты боишься, что тебя расстреляют бандеровци? - Моня, ты шо - перегрелся? Я боюсь, что эти русские придут меня защищать..
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16.04.2021 12:46 Ответить
Мер и глава области кацапские шпионы вот сначала их арестуйте а потом учения проводите
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16.04.2021 12:52 Ответить
На бис! 2 мая проведите учения.
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16.04.2021 13:00 Ответить
На Куликовом поле.
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16.04.2021 13:46 Ответить
Ця Одеса.. Зайдіть тільки в паблік групу на фейсбуці - це страшне. Або засилля рашкоботів, або стільки вати, які тільки рашку і чекають
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16.04.2021 13:03 Ответить
пізно встрались, алеж за кришуванням не було часу раніше
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16.04.2021 13:03 Ответить
район Кучурган-Роздільна треба добавити
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16.04.2021 13:14 Ответить
Поліцаї зрадять першими,як і скрізь....
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16.04.2021 17:06 Ответить
 
 