СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима

В течение 20-23 апреля 2021 г. региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Трехдневные тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут на территории Суворовского района г. Одессы и с. Усатово. Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - сказано в сообщении.

Во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, просим граждан информировать правоохранителей в случае:

- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

- выявления подозрительных предметов или средств поражения;

- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

"В случае получения такой информации просим сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102", - отметили в ведомстве.