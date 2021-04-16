СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима
В течение 20-23 апреля 2021 г. региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Трехдневные тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут на территории Суворовского района г. Одессы и с. Усатово. Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - сказано в сообщении.
Во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.
"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, просим граждан информировать правоохранителей в случае:
- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- выявления подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.
"В случае получения такой информации просим сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102", - отметили в ведомстве.
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Пусть знают шо если шо так сразу....
(интересно скоко хенералов перебежит на "ту сторону" если начнется?)