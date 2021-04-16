Экс-чиновницу "ЛНР" задержали на Луганщине: Планировала сменить фамилию и остаться жить в Украине

СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" г. Довжанск, временно оккупированного террористами. Ей готовится сообщение о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала с оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Коллаборант въезжала в Украину для смены фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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