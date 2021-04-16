Экс-чиновницу "ЛНР" задержали на Луганщине: Планировала сменить фамилию и остаться жить в Украине
СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" г. Довжанск, временно оккупированного террористами. Ей готовится сообщение о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала с оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Коллаборант въезжала в Украину для смены фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.
Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.
С 2015 года "чиновница" находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Иван Васильевич меняет профессию"
Массовая закупка в Старобельске и прямиком в парашу, через Меловое.