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Экс-чиновницу "ЛНР" задержали на Луганщине: Планировала сменить фамилию и остаться жить в Украине

Экс-чиновницу

СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" г. Довжанск, временно оккупированного террористами. Ей готовится сообщение о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала с оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Коллаборант въезжала в Украину для смены фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20048) терроризм (18692) коллаборационизм (883)


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Топ комментарии
+30
Нет, ну это уже просто русофобия какая-то началась.. Сколько сепара русским миром не корми, всё равно на Украину смотрит, Сталина на неё нет! Расстрел и девичья фамалиия!
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16.04.2021 12:00 Ответить
+16
-"Перво наперво,на кол посадить,а уж потом..."
"Иван Васильевич меняет профессию"
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16.04.2021 12:01 Ответить
+9
Приграничный городок в Луганской обл. с РФ. Осередок контрабандистов. До окупации вотчина Ефремова, одно из основних его контробандних направлений. Бензин, спирт, сахар.
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16.04.2021 12:15 Ответить
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Нет, ну это уже просто русофобия какая-то началась.. Сколько сепара русским миром не корми, всё равно на Украину смотрит, Сталина на неё нет! Расстрел и девичья фамалиия!
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16.04.2021 12:00 Ответить
-"Перво наперво,на кол посадить,а уж потом..."
"Иван Васильевич меняет профессию"
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16.04.2021 12:01 Ответить
она видать на них и сидела там, устала бедолага
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16.04.2021 18:38 Ответить
Что то подсказеут что не посадят, а даже на должность пристроят типа программа "тебя ждут дома".
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16.04.2021 12:04 Ответить
Расстрелять!
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16.04.2021 12:05 Ответить
Обменять
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16.04.2021 12:09 Ответить
Расстрелять при попьітке бегства в Україну!
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16.04.2021 12:16 Ответить
напевно буде питати: а мене за що, що я такого зробила?
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16.04.2021 12:07 Ответить
Ни разу не был я в Довжанске. Шо ш там за управление культуры, спорт и молодежь?
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16.04.2021 12:08 Ответить
Что то мне подсказывает,что дом культуры в Нью Васюках куда приехал Остап Ибоагимович, был несоизмеримо масштабней!
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16.04.2021 12:10 Ответить
Вот и мне так кажется...
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16.04.2021 12:11 Ответить
Приграничный городок в Луганской обл. с РФ. Осередок контрабандистов. До окупации вотчина Ефремова, одно из основних его контробандних направлений. Бензин, спирт, сахар.
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16.04.2021 12:15 Ответить
А также продукты питания, которые тоннами вывозились в парашу.
Массовая закупка в Старобельске и прямиком в парашу, через Меловое.
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16.04.2021 23:22 Ответить
Ну и как таким паспорта расейския выдавать? Эти нехорошие люди предадут при первой возможности!Диды в гробах сальтухи крутят!
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16.04.2021 12:08 Ответить
дадут условно года 3. Как страшно накажут гниду!
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16.04.2021 12:08 Ответить
казнить нельзя помиловать
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16.04.2021 12:10 Ответить
Це тамжінашалюдя?
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16.04.2021 12:11 Ответить
Что, депутатов не хватает?
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16.04.2021 12:12 Ответить
Так кадровий голод! Вот і лізе всіляка шушваль бо оголошений "набір" сепаратистів в мери і депутати.
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16.04.2021 15:54 Ответить
суд и тюрьма в Зап. Украине...
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16.04.2021 12:14 Ответить
Ага и корми её в турме:обмен, на порядну людыну и никаких имитаций(горбатого могила исправит);хотя,думаю,где то ноги конкретно розставит и сменит ФИО...
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16.04.2021 13:23 Ответить
Ну хоч одна в неї втіха , прізвище міняти вже не обов'язково .! .
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16.04.2021 12:18 Ответить
Штепу вже посадили, 3,5 тис.$ виплатять по ЄСПЛ, то і цю посадять як Штепу!
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16.04.2021 12:21 Ответить
Так она конкретно разжигала этот "костер",её "пламенные"речи еще не забыты...
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16.04.2021 13:26 Ответить
Она выполняла "спецзадание" .....Спросите у Арестовича. Наградить и выбрать депутатом от О! п з Жопы.
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16.04.2021 12:37 Ответить
Не иначе как не выдержала счастья жить в рЭспублике. Выпхать ее назад в луганду, пусть там поагитирует за Украину, раз тетя вспомнила про украинское гражданство.
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16.04.2021 12:48 Ответить
Жираф сверху, снизу Дергачева Марина Игоревна. Цензор, не благодари
Ексчиновницю "ЛНР" затримали на Луганщині: Планувала змінити прізвище і залишитися жити в Україні - Цензор.НЕТ 2729
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16.04.2021 12:50 Ответить
дура, надо было сразу идти в депутаты от Ахметова, как такое же как она дерьмо Аксёнов.. и у баклановской СБУ и новой зелиной прогнившей насквозь ЦВК не было бы пытань (когда всё идёт через ИХ блдскю кассу)
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16.04.2021 13:42 Ответить
Закони воєнного часу ніхто не спростовував.Розстріляти без суду та слідства.
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16.04.2021 13:49 Ответить
какого хрена рожу закрыли ??
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16.04.2021 14:50 Ответить
А сколько таких ********** уже получили новые документы, за взятки??Можно только горько сожалеть!! Яркий пример ШТЁПА!! ЕЙ давно пора висеть на дереве в Краматорске!!
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16.04.2021 15:07 Ответить
На кол посадить , депортировать обратно - отправить на урановый рудник добывать уран для АЕС и для едреной бимбы , и потрудится на благо Украины
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17.04.2021 10:24 Ответить
 
 