РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10339 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
744 15

К концу 2021 года в рамках COVAX планируется охватить прививками до 20% населения Украины, - ЦОЗ

К концу 2021 года в рамках COVAX планируется охватить прививками до 20% населения Украины, - ЦОЗ

Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 года удастся охватить прививками до 20% населения Украины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украину доставили первые вакцины в рамках механизма COVAX. 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получает бесплатно. Их прежде всего используют для прививки персонала и жильцов домов престарелых. После - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 позволит охватить прививками до 20% населения Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

Также читайте: Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
16.04.2021 12:09 Ответить
+3
концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины"

А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
показать весь комментарий
16.04.2021 12:06 Ответить
+3
Грьобвні клоуни. Ще пару днів тому, "доктор Смерть" Степанов патякав, що буде вакциновано більше 50%. І тут тиць-звиздиць, і у клоунів щось пішло не так...20% . А нахера така вакцинація взагалі потрібна? Для тог8о,щоб вона мала сенс, потрібно 70% вакцинованих. Йо..ані тупорилі "новіиє маладиє ліца"
показать весь комментарий
16.04.2021 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зробити все, щоб поповнити кладовища
показать весь комментарий
16.04.2021 12:05 Ответить
Дійсно обдовбані й відморожені...
показать весь комментарий
16.04.2021 12:06 Ответить
концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины"

А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
показать весь комментарий
16.04.2021 12:06 Ответить
До кінця 2021 року в межах COVAX планується охопити щепленнями до 20% населення України, - ЦГЗ.
припустимо ще відсотків 20(дуже оптимістична цмфра) -закуплять..

разом-40 відсотків з необхідних 60-70
а,оскіль імунітет - плюс мінус на пів року,то це ГІВНО ВАРТА ВАКЦИНАЦІЯ.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:36 Ответить
Вы ж, наперсточники, говорили, до конца года всех успеете?!
показать весь комментарий
16.04.2021 12:06 Ответить
Грьобвні клоуни. Ще пару днів тому, "доктор Смерть" Степанов патякав, що буде вакциновано більше 50%. І тут тиць-звиздиць, і у клоунів щось пішло не так...20% . А нахера така вакцинація взагалі потрібна? Для тог8о,щоб вона мала сенс, потрібно 70% вакцинованих. Йо..ані тупорилі "новіиє маладиє ліца"
показать весь комментарий
16.04.2021 12:08 Ответить
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
16.04.2021 12:09 Ответить
Медленные темпы вакцинации угрожают экономике Украины, - Нацбанк

https://biz.censor.net/n3259916

Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.
Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.
"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - сказано в сообщении.
Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:10 Ответить
К концу 2021 года планируется провакцинировать до 20% населения Украины, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 368

..
показать весь комментарий
16.04.2021 12:10 Ответить
Україну,це,невлаштовує
показать весь комментарий
16.04.2021 12:11 Ответить
20процентов - саме то что надо для образования новых штамов на базе "недолечения"
показать весь комментарий
16.04.2021 12:12 Ответить
Собираются 20% - значит дай Бог чтобы 10% получилось. А надо - 70%....
Сколько там Моисей хилял по пустыне?
показать весь комментарий
16.04.2021 12:12 Ответить
Степанов, слюни прибери! Реальность такова: за полтора месяца - 1% населения провакцинирован. Такими сногсшибательными темпами до конца года выйдет максимум 7-8%.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:18 Ответить
Ще недавно ця цифра була 80%
показать весь комментарий
16.04.2021 13:25 Ответить
Степанов усіх може, цоз лише 20%. ви там хоть навчіться одне і те саме говорити. а то як російські вчилки у Німеччині - одна ляпа одне, директрис друге.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:59 Ответить
 
 