К концу 2021 года в рамках COVAX планируется охватить прививками до 20% населения Украины, - ЦОЗ

Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 года удастся охватить прививками до 20% населения Украины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украину доставили первые вакцины в рамках механизма COVAX. 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получает бесплатно. Их прежде всего используют для прививки персонала и жильцов домов престарелых. После - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 позволит охватить прививками до 20% населения Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

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