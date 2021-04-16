К концу 2021 года в рамках COVAX планируется охватить прививками до 20% населения Украины, - ЦОЗ
Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 года удастся охватить прививками до 20% населения Украины.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украину доставили первые вакцины в рамках механизма COVAX. 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получает бесплатно. Их прежде всего используют для прививки персонала и жильцов домов престарелых. После - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Поставка вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжится, и ожидается, что к концу 2021 позволит охватить прививками до 20% населения Украины", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.
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А что будет с оставшимися 80% населения Украины до конца 2021 года? - Как будет так и будет? - Как нибудь "обойдется"?
припустимо ще відсотків 20(дуже оптимістична цмфра) -закуплять..
разом-40 відсотків з необхідних 60-70
а,оскіль імунітет - плюс мінус на пів року,то це ГІВНО ВАРТА ВАКЦИНАЦІЯ.
https://biz.censor.net/n3259916
Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.
Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.
"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - сказано в сообщении.
Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.
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Сколько там Моисей хилял по пустыне?