РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10339 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 008 10

Степанов о COVID-паспортах: Мы полностью готовы к любому развитию событий - ожидаем финального решения ЕС

Степанов о COVID-паспортах: Мы полностью готовы к любому развитию событий - ожидаем финального решения ЕС

Министерство здравоохранения ожидает финального решения Европейского Союза относительно иммунных паспортов для внедрения их в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ЕС 13 апреля представили проект иммунных паспортов, в которых, помимо отметки о вакцинации, предусматривается отметка о проведенном ПЦР-тестировании и количестве антител. Это вызвало бурную дискуссию. Мы ожидаем от них финального решения",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов

"Со своей стороны, специалисты Минздрава и Минцифры работают с европейскими партнерами относительно необходимых данных. Мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что центральный компонент eHealth готов к выгрузке данных",- добавил министр.

Напомним, 15 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС.

Автор: 

карантин (16729) паспорт (1183) Евросоюз (17274) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
про COVID-паспорти:
"етапи великого шляху"

1. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС-Степанов.
2.Європа робить ковід- паспорти необхідною складовою перетину кордону без карантину.
3.Україна впроваджує власні ковід- паспорти.
4. в Україні розпочинається процес вакцинації різним ГІВНОМ І "плацебо"..
5. Європа перестає визнавати українські ковід- паспорти.

ПРОФІТ.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанов о COVID-паспортах: Мы полностью готовы к любому развитию событий - ожидаем финального решения ЕС - Цензор.НЕТ 966
показать весь комментарий
16.04.2021 12:04 Ответить
Реальный взрослый текст...слов нет...только эмоции...
показать весь комментарий
16.04.2021 12:12 Ответить
А интересно этот ихний пачпорт буде с фото и нано-букафками
показать весь комментарий
16.04.2021 12:09 Ответить
Интересно, найдётся герой, чтоб у Степашки пальто отобрать?
показать весь комментарий
16.04.2021 12:13 Ответить
Береги пальто, Максик=))
показать весь комментарий
16.04.2021 12:19 Ответить
І тому восени в Україні планують розпочати комерційне вакцинування...
показать весь комментарий
16.04.2021 12:19 Ответить
І ЛИШЕ СЕРТИФІКОВАНИМИ НА ЗАХОДІ ЛАБОРАТОРІЯМИ..
точно не "євролаб"
показать весь комментарий
16.04.2021 12:45 Ответить
про COVID-паспорти:
"етапи великого шляху"

1. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення ЄС-Степанов.
2.Європа робить ковід- паспорти необхідною складовою перетину кордону без карантину.
3.Україна впроваджує власні ковід- паспорти.
4. в Україні розпочинається процес вакцинації різним ГІВНОМ І "плацебо"..
5. Європа перестає визнавати українські ковід- паспорти.

ПРОФІТ.
показать весь комментарий
16.04.2021 12:43 Ответить
"Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій - очікуємо фінального рішення"- рішення досить просте - припнуть за дві ноги до різних смерек, десь неподалік букавєля. Головне дистанцію зберігати , на усіх слуг урода смерек вистачить.!
показать весь комментарий
16.04.2021 12:52 Ответить
****, куртка уже есть, можно подождать
показать весь комментарий
16.04.2021 12:56 Ответить
 
 