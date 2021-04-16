Степанов о COVID-паспортах: Мы полностью готовы к любому развитию событий - ожидаем финального решения ЕС

Министерство здравоохранения ожидает финального решения Европейского Союза относительно иммунных паспортов для внедрения их в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ЕС 13 апреля представили проект иммунных паспортов, в которых, помимо отметки о вакцинации, предусматривается отметка о проведенном ПЦР-тестировании и количестве антител. Это вызвало бурную дискуссию. Мы ожидаем от них финального решения",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники, - Степанов

"Со своей стороны, специалисты Минздрава и Минцифры работают с европейскими партнерами относительно необходимых данных. Мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что центральный компонент eHealth готов к выгрузке данных",- добавил министр.

Напомним, 15 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС.