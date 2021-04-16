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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия прочно держит Германию в своих руках, - Меркель просит расширить ее полномочия для борьбы с COVID-19

Пандемия прочно держит Германию в своих руках, - Меркель просит расширить ее полномочия для борьбы с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что локдаун и комендантский час могут помочь Германии побороть третью волну коронавируса. Она призвала немецких парламентариев внести изменения в законодательство, чтобы федеральное правительство имело возможность самостоятельно ужесточать карантинные ограничения в регионах с высоким уровнем инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

По ее словам, большинство жителей Германии поддерживают введение более строгих карантинных мер.

"Третья волна пандемии прочно держит нашу страну в своих руках. Работники реанимации посылают один сигнал бедствия за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбы?" - сказала Меркель.

Она призывает парламент изменить закон о защите от инфекций, чтобы федеральные власти могли вводить ограничения, даже если региональные лидеры будут выступать против этого.

В то же время Меркель заявила, что такие полномочия не являются надежным решением проблемы пандемии. Она считает, что победить COVID можно лишь с помощью вакцинации.

Ранее канцлер Германии сообщала, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии.

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Ой, а шош такоє?
Сама дисциплінована нація, самі високі штрафи, саме велике охоплення вакцинацією - і така срака. Всі в масках, комендантська година... Так і до масових розстрілів та концтаборів недалеко...
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16.04.2021 12:20 Ответить
Та да, просто бида с энтим ковидом - до сраки оказалались и намордники, и локдауны с комендантскими часами.

Но туристический бизнес удалось угробить практически полностью.
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16.04.2021 12:52 Ответить
Иудоглобализация это планета в клеточку.
Пандемия прочно держит Германию в своих руках, - Меркель просит расширить ее полномочия для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7037
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16.04.2021 12:20 Ответить
пусть приедет с официальным визитом в Украину спортивный опыт перенимать. и медиков присылает, учиться вести статистические отчёты.
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16.04.2021 12:34 Ответить
Скоро попросит достроить СП-2 для борьбы с COVIDлом. Ох уж эти сказочники.
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16.04.2021 13:32 Ответить
... и очень плохенькая погода тому способствует. По ночам до минус трёх, днём - не более десяти тепла и с дождичками. Сегодня все разновидности вируса находятся на территории Германии, в том числе и геморроя.
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16.04.2021 14:53 Ответить
прошел год, карантин нихера не помогает, а она все считает)))
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16.04.2021 17:25 Ответить
 
 