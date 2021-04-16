За сутки в Киеве от коронавируса умерли 49 человек, выздоровели - 1 156, выявили 1 609 случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 156 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эпидемиологическая ситуация в городе остается, к сожалению, сложной. Количество новых случаев заболевания, смертей от вируса и госпитализированных пациентов существенно не уменьшается. За минувшие сутки выявили 1 609 инфицированных. Умерли 49 человек - 18 женщин и 31 мужчина. Всего за период пандемии в столице 4 121 летальный случай от вируса", - отметил мэр Киева.

Всего подтвержденных случаев коронавируса в городе 183 300.

Среди заболевших за минувшие сутки 926 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 621 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет. А также 32 девочки от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет

Кроме того, за сутки госпитализировали 156 пациентов с коронавирусом, а 371 человек был госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 1 156 человек побороли вирус (всего 114 396 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (320), Днепровском (294) и Деснянском (190).

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