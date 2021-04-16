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Новости Коронавирус и карантин
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США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему

США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему

США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech в рамках механизма COVAX.

Об этом заявила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что вакцины являются критически важным залогом для преодоления пандемии коронавируса.

"Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - следует из сообщения.

"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) США (27149) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
І сміх і гріх...
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16.04.2021 12:22 Ответить
+2
Имею вам таки сказать шо если бы от эти ЗЕлёные поцы степановы и его начальство типа Вовы не раскрали бы ковидный фонд а там на минуточку было аж 64 миллиарда гривене то и постковидное будущее было бы уже даже не за карпатскими горами а где то у районе житомирских лесов или даже в районе Бузовой шо по той же дороге на Житомир.
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16.04.2021 12:22 Ответить
+2
Находимся в дебилоидном настоящем с Биомусор властью.
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16.04.2021 12:22 Ответить
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И мягкого последнего пути по новому асфальту с криворожским шлаком.
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16.04.2021 12:23 Ответить
Имею вам таки сказать шо если бы от эти ЗЕлёные поцы степановы и его начальство типа Вовы не раскрали бы ковидный фонд а там на минуточку было аж 64 миллиарда гривене то и постковидное будущее было бы уже даже не за карпатскими горами а где то у районе житомирских лесов или даже в районе Бузовой шо по той же дороге на Житомир.
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16.04.2021 12:22 Ответить
Находимся в дебилоидном настоящем с Биомусор властью.
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16.04.2021 12:22 Ответить
Ця влада до нас з неба впала, а ми тут ні при чому.
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16.04.2021 12:25 Ответить
МАРСИАНЕ не иначе имх нам навязали! Нет, мельмакцы!
США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему - Цензор.НЕТ 8306
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16.04.2021 12:33 Ответить
І сміх і гріх...
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16.04.2021 12:22 Ответить
США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему - Цензор.НЕТ 5268
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16.04.2021 12:25 Ответить
есть ли будущее после зеленского?
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16.04.2021 12:25 Ответить
Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп

а хоуп знаком с арифметикой?
думаю что он ее давно забыл - иначе подсчитал бы когда у нас наступит постковидное будущее при ТАКОМ завозе вакцины
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16.04.2021 12:29 Ответить
Ну и отдать Киеву:если всем регионам на рать на Covid.Привезли болячку, в город и поехали,на поездах/электричках дальше по Украине-а Виталий разгребай.
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16.04.2021 13:17 Ответить
"Куртка Степанова " пишет:


"Пфайзер"- это для елит,
для народа есть - Ковид...
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16.04.2021 13:30 Ответить
Что бы мы без ваших приветствий делали?
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16.04.2021 13:40 Ответить
США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer:- лучше б украинский народ приветствовал прибытие двух кораблей в Черное море,однако рашист приветствует с ехидной улыбкой, сцыкливую отмену США этой поддержки Украины ,
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16.04.2021 13:59 Ответить
Главное чтобы на драгоценного клоуна и его зелёных депутатов доз хватило.
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16.04.2021 16:28 Ответить
 
 