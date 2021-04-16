США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему
США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech в рамках механизма COVAX.
Об этом заявила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Подчеркивается, что вакцины являются критически важным залогом для преодоления пандемии коронавируса.
"Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - следует из сообщения.
"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.
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а хоуп знаком с арифметикой?
думаю что он ее давно забыл - иначе подсчитал бы когда у нас наступит постковидное будущее при ТАКОМ завозе вакцины
"Пфайзер"- это для елит,
для народа есть - Ковид...