США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему

США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech в рамках механизма COVAX.

Об этом заявила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что вакцины являются критически важным залогом для преодоления пандемии коронавируса.

"Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - следует из сообщения.

"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

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