Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию

Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил три шага для деэскалации ситуации на Донбассе, которая происходит на фоне наращивания российской армии вдоль украинских границ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил, отвечая на вопрос "НВ" о том, как страна должна вести себя в ситуации эскалации на Донбассе и скопления войск РФ у государственных границ.

"Первое: следует вернуть украинские подразделения на позиции, с которых они были отведены на протяжении двух лет. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Возобновить приостановленную активность разведывательных групп. Должны быть сняты все запреты, которые потенциально подвергают риску наших защитников", - отметил Порошенко, также подчеркнув необходимость заключения дополнительных договоренностей с партнерами Украины по получению военного оборудования.

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Кроме того, лидер "ЕС" призвал провести расследование "дела вагнеровцев" и усилить разведывательную работу.

"Важна разведывательная координация с нашими партнерами. Кремль должен понимать, что все его агрессивные планы читаются и никаких неожиданностей не произойдет. Наша команда в свое время создала уровень доверия, необходимый для получения разведданных от западных партнеров. Срыв спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера это доверие подорвал. Нужно провести тщательное расследование "вагнергейта", - подчеркнул пятый президент.

Вторым шагом к деэскалации ситуации Порошенко назвал пересмотр переговорных позиций.

"Украина должна вернуть себе реноме надежного и рассудительного игрока и утраченную инициативу в общении с западными партнерами, чтобы не допустить повторения сепаратных контактов Берлин - Париж - Москва. Очень жаль, что первый телефон страны так и не позвонил в Берлин и Париж ни до, ни после этих контактов. Мы должны уважать и ценить наших партнеров и формулировать, как мы уже неоднократно это делали, общую позицию с Берлином, Парижем и Вашингтоном. Недопустимым является нарушение введенного нами принципа "ничего об Украине без Украины", - сообщил лидер "ЕС".

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По словам Порошенко, украинской стороне следует вернуться к разработке "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей и настаивать на возобновлении контроля над границей, а также возобновить принцип "сначала безопасность".

Третьим пунктом глава Европейской солидарности назвал проведение реформ в Украине.

"Пин-код для успеха - борьба с коррупцией, влиянием олигархов и очищение коридоров власти от российских агентов. Мы должны помнить золотое правило: Россия решится на наступательную военную операцию только тогда, когда будет чувствовать слабость нашего государства, когда цена агрессии будет минимальной", — поделился мнением экс-президент.

Также Порошенко призвал действующую власть "отказаться от преследования оппозиционных политических сил, травли активистов и волонтеров, провоцирования с помощью сомнительных инициатив раскола в обществе, а также от услуг сомнительных советников".

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