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Законопроект об экоинспекции - это инструмент для давления на бизнес, а не защиты экологии, -эксперт

Законопроект об экоинспекции - это инструмент для давления на бизнес, а не защиты экологии, -эксперт

Законопроект об экоконтроле №3091 наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может привести к росту коррупции в отрасли и усилению давления на бизнес.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Новый законопроект увеличивает возможность плановых проверок в 2 раза, штрафы – в тысячи раз. Они будут составлять от 2 до 5,5 млн грн за один раз. Для средних и мелких предприятий это фактически вопрос выживания. Понятно, что в сотни раз увеличится и размер требуемых взяток", - рассказал Каленков.

По его словам, согласно законопроекту, экоинспекция сможет проводить внеплановые проверки по надуманным предлогам и по инициативе любого лица, без надлежащего обоснования. При этом никакой ответственности за это для инспекторов законопроектом не предусмотрено.

"То есть любой конкурент может наслать такие проверки на конкурирующее предприятие и при этом не нести никакой ответственности", – подчеркнул Каленков.

Кроме того, он обратил внимание, что законопроектом предусматривается множество спорных норм. В частности, норма, по которой инспектора смогут приходить на предприятие без присутствия руководителя, в любое время дня и ночи, в том числе в праздничные дни. Если их не пускают – могут выписать миллионный штраф, если допустят на предприятие – они смогут прерывать его нормальную работу, опечатывать различные части производственного процесса и останавливать само предприятие без решения суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выполнения норм по выбросам украинским предприятиям нужны миллиарды гривен и десятки лет, – эксперт

По мнению Каленкова, такие нормы открывают широкие возможности как для коррупции со стороны чиновников, так и для недобросовестной конкурентной борьбы. Кроме того, еще одним недостатком законопроекта эксперт считает выведение экологического контроля за рамки базового закона о проверках.

"То, что новую службу государственного экологического контроля выводят из-под действия этого закона, создает возможности для злоупотреблений чиновников и создания коррупционных схем", – подчеркнул Каленков.

Ранее президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле (№3091), могут привести к остановке промышленности.

В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что принятие законопроекта об экологическом контроле может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

коррупция (8576) экология (1609) штраф (1287) Каленков Александр (99)


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Топ комментарии
+2
_Вообще-то в нашей стране бандитская власть! Поэтому вообще все принятые ею законы направлены на то чтобы ограбить народ и мелкий/средний бизнес - всех, кто ещё шевелится. А олигархи всем этим рулят, они и есть те, кому это нужно и в чьих интересах это делается.
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16.04.2021 12:52 Ответить
+1
То есть, пусть линяют на взятки и продолжают рубить бабло и гадить?
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16.04.2021 12:32 Ответить
+1
Какое давление,создают очередную конторку под взяточничество для своего человечка.
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16.04.2021 12:49 Ответить
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А зачем давать взятки если все в порядке? Бизнесмены хотят рубить бабло, покупать виллы в Испании, но не хотят влаживать деньги в очистительные сооужения.
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16.04.2021 12:29 Ответить
То есть, пусть линяют на взятки и продолжают рубить бабло и гадить?
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16.04.2021 12:32 Ответить
Читать научись, писать же как то научился!
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16.04.2021 12:34 Ответить
Законопроект об экоинспекции - это инструмент для давления на бизнес, а не защиты экологии, -эксперт

Законопроект об экоинспекции - это инструмент для перевыполнения планов посадок

- я который не эксперд
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16.04.2021 12:42 Ответить
Какое давление,создают очередную конторку под взяточничество для своего человечка.
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16.04.2021 12:49 Ответить
_Вообще-то в нашей стране бандитская власть! Поэтому вообще все принятые ею законы направлены на то чтобы ограбить народ и мелкий/средний бизнес - всех, кто ещё шевелится. А олигархи всем этим рулят, они и есть те, кому это нужно и в чьих интересах это делается.
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16.04.2021 12:52 Ответить
Взяти цього експпєрда і переселити на ПМЖ з його маєтку в сосновому лісочку поближче до хімзаводу або меткомбінату нехай там свої коментарі дає.
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16.04.2021 13:02 Ответить
И что изменится? Эксперт окна поменяет, кондишены с очистителями воздуха поставит, а вы и дальше дерьмом будете дышать. думаете воздух или вода чище станут от того, что взятки в цене подпрыгнут?))) Смешной...
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16.04.2021 20:01 Ответить
После импичмента Зели придётся ещё и отменять все законы ВР принятые во время его каденции. Всё это не шуточки. Это страна.
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16.04.2021 13:26 Ответить
Почему только Зели? Мы 30 лет хернёй занимаемся
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16.04.2021 14:13 Ответить
никто не мешает - попросили денег, написал заяву....
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16.04.2021 14:48 Ответить
А разве эксперты не знают кто нынче законопроекты пишет?))) У них-же отношение к законам как к билетам на концерт.))) Написали закон и ждут что им сейчас деньги понесут, а представление продолжается.)))
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16.04.2021 19:59 Ответить
 
 