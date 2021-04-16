"Чтобы не было инфекционного взрыва", - Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. ВИДЕО
Решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия власть будет принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Все будет зависеть от динамики заболеваемости и от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию. Но она остается сложной.
"Именно поэтому мы продлили действие карантина. И теперь многое зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают. Напомню, решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики - инфекционисты и эпидемиологи. У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем ", - сказал Виталий Кличко.
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Или Кличко о мацковском еретическом паханате заботится?
Вот собственно и все результаты так называемого локдауна.
А Виталя знает об этом?
Сегодня вывели на линии каких-то фашистов, отменяют скоростной на Троещине и остановку электрички.
Следующим шагом - взорвут мосты через Днепр.
може бидон с бражкой рванул на балконе?