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Новости Коронавирус и карантин
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"Чтобы не было инфекционного взрыва", - Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. ВИДЕО

Решение об ослаблении строгих ограничений или о продлении их действия власть будет принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Все будет зависеть от динамики заболеваемости и от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию. Но она остается сложной.

"Именно поэтому мы продлили действие карантина. И теперь многое зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают. Напомню, решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики - инфекционисты и эпидемиологи. У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем ", - сказал Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине на Пасху и майские: Будет особый режим

карантин (16729) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) Пасха (378) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Источник: https://censor.net/ru/n3260151

Вот собственно и все результаты так называемого локдауна.
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16.04.2021 12:48 Ответить
+2
Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область

А Виталя знает об этом?
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16.04.2021 12:54 Ответить
+2
Лучше противозачаточные средства раздали бы бесплатно кличку и его команде чтоб такие дебилы не рождались
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16.04.2021 12:57 Ответить
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Так была уже Пасха вроде, 4 апреля?
Или Кличко о мацковском еретическом паханате заботится?
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16.04.2021 12:46 Ответить
будет что-то типа такого?
"Щоб не було інфекційного вибуху", - Кличко заявив, що Київ вже готує додаткові карантинні заходи на Великдень - Цензор.НЕТ 5104
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16.04.2021 13:03 Ответить
Завоняло оп за жиддя...
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16.04.2021 13:22 Ответить
То була єврейська і католицька, а православна і греко-католицька буде 2 травня.
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16.04.2021 13:28 Ответить
Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. Увеличивается и количество смертей. Источник: https://censor.net/ru/n3260151

Вот собственно и все результаты так называемого локдауна.
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16.04.2021 12:48 Ответить
Карантинні заходи нe є причиною високоі кількості випадків захворювання. З цими заходами випадків мeншe, ніж було б бeз них.
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19.04.2021 14:27 Ответить
Говорят, что локдаун собираются продлить до 10 мая.
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16.04.2021 12:51 Ответить
Дураку закон не писан.
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16.04.2021 12:55 Ответить
+
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18.04.2021 13:59 Ответить
Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область

А Виталя знает об этом?
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16.04.2021 12:54 Ответить
кажется сейчас запнётся и со словами " а ну его на_уй" замычит
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16.04.2021 12:54 Ответить
Лучше противозачаточные средства раздали бы бесплатно кличку и его команде чтоб такие дебилы не рождались
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16.04.2021 12:57 Ответить
Запоздалое предложение. Они уже родились.
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16.04.2021 12:58 Ответить
А можливість соціального вибуху нікого не хвилює?
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16.04.2021 12:57 Ответить
в Африке ?
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18.04.2021 14:02 Ответить
Оставалась еще возможность передвижения по городу на электричке.
Сегодня вывели на линии каких-то фашистов, отменяют скоростной на Троещине и остановку электрички.
Следующим шагом - взорвут мосты через Днепр.
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16.04.2021 13:04 Ответить
интересно кто ему про слово "взрыв" подсказал?
може бидон с бражкой рванул на балконе?
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16.04.2021 13:14 Ответить
урод.
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16.04.2021 13:20 Ответить
Кличко смог бы что то обсудить с Парубием?
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16.04.2021 13:34 Ответить
представляю этот "разговор " - любой диктофон сгорит от стыда
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18.04.2021 14:01 Ответить
Два дні назад їхав через весь Київ від залізничної станції Караваєві дачі до метро Лісова маршруткою. Маршрутка забита, а комунальний транспорт і метро ганяють порожняком "чтобы не было инфекционного взрыва".
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16.04.2021 13:37 Ответить
Правильно.
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17.04.2021 01:07 Ответить
Большинство последний зуй без соли доедают, а некоторые мрази жиреют ,благодаря этому карантину. Так , ладно в Европах и Америках такое (знаем мы как они там доедают) А тут , в банановой республике ?
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18.04.2021 13:58 Ответить
 
 