Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил надежду, что потребности медицинской системы Украины будут учтены при коррекции и формировании бюджета страны.

Об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к правительству, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы стратегически мыслили при планировании на этот год, учли необходимость дополнительных финансовых средств на покупки вакцин. Мы подали наши предложения в проект бюджета. Эти цифры базировались на конкретных расчетах. Но в конечном итоге МОЗ получил только четверть от необходимого. Сейчас нам по сути в ручном режиме пришлось перераспределять бюджет, чтобы найти необходимые средства на программу по закупке вакцин. Я официально заявляю, что эти средства будут возвращены в полном объеме. Они действительно принадлежат людям. Как говорила "железная леди" Маргарет Тетчер, у страны нет собственных средств, есть только деньги налогоплательщиков. Мы закупим вакцины так или иначе, потому что они жизненно необходимы. Уверен, что парламент поддержит соответствующие изменения госбюджет, и все станет на свои места", - добавил министр.

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