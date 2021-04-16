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Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы

Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил надежду, что потребности медицинской системы Украины будут учтены при коррекции и формировании бюджета страны.

Об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к правительству, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы стратегически мыслили при планировании на этот год, учли необходимость дополнительных финансовых средств на покупки вакцин. Мы подали наши предложения в проект бюджета. Эти цифры базировались на конкретных расчетах. Но в конечном итоге МОЗ получил только четверть от необходимого. Сейчас нам по сути в ручном режиме пришлось перераспределять бюджет, чтобы найти необходимые средства на программу по закупке вакцин. Я официально заявляю, что эти средства будут возвращены в полном объеме. Они действительно принадлежат людям. Как говорила "железная леди" Маргарет Тетчер, у страны нет собственных средств, есть только деньги налогоплательщиков. Мы закупим вакцины так или иначе, потому что они жизненно необходимы. Уверен, что парламент поддержит соответствующие изменения госбюджет, и все станет на свои места", - добавил министр.

Читайте также: Следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне, - Степанов

Автор: 

бюджет (4839) вакцина (3815) ВР (29285) госбюджет (1187) Степанов Максим (2062)


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Продай куртку, ворюга, добавь на вакцину.
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16.04.2021 12:41 Ответить
Мы закупим вакцины... Це як до дня незалежності зробимо новий літак і "Літаки летять - будемо всіх бомбить», https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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16.04.2021 12:46 Ответить
та ничо! У мудрого нарида есть деньги. Эпоха зубажиння давно прошла
Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы - Цензор.НЕТ 5771
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16.04.2021 12:47 Ответить
Министр требует, а жополиз-назначенец - просит и надеется.
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16.04.2021 12:57 Ответить
Степанов надеется, что потребности медицины учтут при коррекции госбюджета: Мы закупим вакцины так или иначе, они - жизненно необходимы - Цензор.НЕТ 7846
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16.04.2021 12:57 Ответить
Стратегически мыслили! Вот это завернул... Когда ваша зелешобла кроила бюджет пандемия уже шагала по миру, на востоке продолжалась война. Может мыслить или, тем более, стратегически вы, зелевыхухоли, можете только в ущерб Украине?
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16.04.2021 13:04 Ответить
что за куйня - НАДЕЕТСЯ !?
бабло на борьбу с вирусом это первостатейная задача!
Даже выплату зарплат депутатам надо перенести во вторую очередь !!!
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16.04.2021 13:11 Ответить
придурок от медицины.... а в каком веке ты их закупишь?
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16.04.2021 14:06 Ответить
А где делись миллиарды уже выделенные на закупку вакцины? Или слуги еще не победили свою бедность?
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17.04.2021 00:17 Ответить
 
 