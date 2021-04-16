"Укрзализныця" планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье

"Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаются майские, пасхальные праздники, поэтому хочу анонсировать, что мы будет запускать дополнительных 11 поездов в Закарпатье", - сказал Юрик на брифинге в парламенте 16 апреля.

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Он напомнил, что недавно в области был отменен режим "красной зоны" эпидемической опасности и были возобновлены рейсы поездов дальнего сообщения, и "на данный момент 12 поездов сообщает Украину с Закарпатьем".