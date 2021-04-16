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"Укрзализныця" планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье

"Укрзализныця" (УЗ) планирует на пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидаются майские, пасхальные праздники, поэтому хочу анонсировать, что мы будет запускать дополнительных 11 поездов в Закарпатье", - сказал Юрик на брифинге в парламенте 16 апреля.

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Он напомнил, что недавно в области был отменен режим "красной зоны" эпидемической опасности и были возобновлены рейсы поездов дальнего сообщения, и "на данный момент 12 поездов сообщает Украину с Закарпатьем".

поезд (1030) праздник (1691) Укрзализныця (2762) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+4
О, пандемия закончилась
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16.04.2021 12:46 Ответить
+3
Потрібно ж лохів возити до Буковелю щоб Бєня колотив бабло.
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16.04.2021 12:59 Ответить
+2
Пляттть...
на цей час варто весь транспорт зупинити, а вони додаткові потяги формують...
де плять розум в зелених???
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16.04.2021 12:56 Ответить
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О, пандемия закончилась
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16.04.2021 12:46 Ответить
В составах поездов будут заробитчане из Дании, которые окна моют на остановках.
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16.04.2021 12:48 Ответить
Что нам на это скажет конь степашка в пальто..??
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16.04.2021 12:50 Ответить
Побыстрее бы новой партию коронавируса завезти,а то старую уже победили
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16.04.2021 12:51 Ответить
и на буя сегодняшние ограничения?! Память как у гуппи, был уже Буковель зимой. Видать, маловато
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16.04.2021 12:51 Ответить
Пляттть...
на цей час варто весь транспорт зупинити, а вони додаткові потяги формують...
де плять розум в зелених???
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16.04.2021 12:56 Ответить
Потрібно ж лохів возити до Буковелю щоб Бєня колотив бабло.
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16.04.2021 12:59 Ответить
Чого ти так перелякався? Вірус ще ніколи за межі червоних зон не вилазив.
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16.04.2021 13:15 Ответить
Та вірус взагалі - без команди стєпанова нікуди не йде, стоїть струнко й чекає...
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16.04.2021 13:23 Ответить
ДЕБІЛИ !!!!!
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16.04.2021 14:38 Ответить
Ну чиканутые совсем! Идет третья волна ,все области в красной зоне,а они дальше решили разносить....
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16.04.2021 16:28 Ответить
 
 