Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

Если Украина как можно быстрее начнет разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, то первые результаты будут уже через три года.

Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов выразил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять. Но надо начинать. Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал Степанов.

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Министр отметил, что в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему ProZorro.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

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