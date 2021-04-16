Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"
Если Украина как можно быстрее начнет разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, то первые результаты будут уже через три года.
Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов выразил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять. Но надо начинать. Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал Степанов.
Министр отметил, что в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему ProZorro.
Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Президент, прем'єр і міністр винуватці в смерті 40 тисяч українців!!!
Єдиний їм вирок - пожиттєве!!!
а через три года списать втихаря...
вон, на одной только "разработка новой цветовой гаммы кресел" в самолете вислюка оманського - присвоили 45 млн.грн... А тут, за 3 года.. пару -тройку "фонда великого крадивництва" легко освоить..
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Всегда, а подчеркиваю ВСЕГДА, когда хотят распилить кучу бабла, представляют мегапроект и период его окончания прямо пропорционален сроку, до сложения полномочий + сверху 1-2года. Т.е. если правительство новое, то сроки озвучивают 5-6 лет, если как Степанову 1-2 года, то срок соответственно 3 года...
А нас, что, ожидают ещё три года этого придуманного пи...ца?
Просто "настаивают", обычно перед кем-то, т.е. кто-то не хочет, но ты его убеждаешь, настаиваешь, бьешь ему куем полбу наконец, что-б дошло...
ни сыворотки, ни анатоксина антистолбнячных в стационарах нет, но анатоксин еще можно купить за наличные, сыворотку нет. То есть, если у вас столбняк, то есть большая вероятность воткнуть.
Намного хуже дело обстоит с противоботулинической сывороткой - ее нет от слова совсем. Есть очень маленькое количество поливалентного антитоксина, который любезно дала Украине Канада в качестве гуманитарки. Но его очень мало (на нашу область, например, всего 6 доз). Стоимость одной дозы около 120 000 грн.
Если они не могут наладить производство известных и ранее выпускаемы в Украине препаратов, то о каких разработках может идти речь?!
НАГЛОЕ ВРАНЬЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
А вот для производства - требуются производственные мощности, которых у нас нет!!!
--------------------------------------------
зараз.
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) заперечило повідомлення про те, що нібито освоїло технологію виробництва готової форми https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-i-rosijska-vakcyna/30895022.html вакцини проти коронавірусної хвороби COVID19 «Спутник V», розробленої в Росії, і нібито має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України й інших країн.
------------------
Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктора Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V - российской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19.
На главной странице https://www.liga.net/images/general/2021/01/06/20210106072911-2593.jpg размещено сообщение , что "в связи с многочисленными запросами" администрация компании еще 31 декабря направила в Минздрав заявление о госрегистрации Гам-КОВИД-Вак.
--------------------
Кінцевий бенефіціар харківського АТ «Біолік», на якому як повідомили російські ЗМІ, можуть виготовляти російську вакцину «Спутник V» є німець Віктор Мартін. Він має у партнерах російського мільярдера Віктора Харітоніна. Саме Харітонін ще кілька років тому офіційно був власником заводу «Біолік» у Харкові.8 груд. 2020 р.
------------------------
https://news.liga.net/politics/news/harkovskaya-kompaniya-podtverdila-podan-zapros-na-registratsiyu-sputnika-5-v-ukraine
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu
Очільнику МОЗ Степанову принесли поховальні квіти від сім'ї померлого від COVID-19.
Це відбулося під час засідання ВР, де міністр звітував стосовно своєї діяльності та успіхів на посаді.
Скажіть хтось цьому ЗЕбанату що ковід тільки другий рік як виявили.
ЧТО??? Три года? Еще три года карантин против короновируса? Да мы все передохнем или сойдем с ума от этих локдайнов. Лучше сразу удавить Степанова. Нам это дешевле обойдется