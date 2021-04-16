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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса:

Если Украина как можно быстрее начнет разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, то первые результаты будут уже через три года.

Такое мнение министр здравоохранения Максим Степанов выразил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять. Но надо начинать. Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Министр отметил, что в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему ProZorro.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

Также смотрите: Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
это ж сколько бабла можно надоить из бюджета на "разработке и производстве"..
а через три года списать втихаря...
вон, на одной только "разработка новой цветовой гаммы кресел" в самолете вислюка оманського - присвоили 45 млн.грн... А тут, за 3 года.. пару -тройку "фонда великого крадивництва" легко освоить..

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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16.04.2021 13:10 Ответить
+9
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 7669
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16.04.2021 13:23 Ответить
+7
А что же ты, козёл, год тому назад своей вакциной не занимался? Аааа, ты, поц ЗЕлоного разлива, занимался разворовыванием коронавирусного фонда и набиванием своих карманов.
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16.04.2021 13:14 Ответить
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Нит, сначала давай Другу Францию и Гыперлуп!
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16.04.2021 13:06 Ответить
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 5609
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16.04.2021 13:14 Ответить
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины" - Цензор.НЕТ 7669
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16.04.2021 13:23 Ответить
Дебил Степанов рулит в медицине и стране. Его специально поставили, чтобы он уничтожил Украину и украинцев? Потрошит бюджет на пустое, а враг у порога. Тварь сатанячья.
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16.04.2021 13:55 Ответить
...риторический вопрос - и какой дебил его назначил министром?
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16.04.2021 15:05 Ответить
Как я понимаю, ковиду на те паспорта начхать вообще-то. Он будет заражать одинаково и паспортизированных и непаспортизированных.
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16.04.2021 14:19 Ответить
Ну какой то профит должен быть.Может для паспортизированных патологоанатомический мешок будут выдавать бесплатно?
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16.04.2021 14:57 Ответить
Вы считаете, что эта опция в цену паспорта будет заложена? Маловато вообще-то. А доставка домой?
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16.04.2021 21:32 Ответить
Самовывоз.
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17.04.2021 09:26 Ответить
І то не точно.
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17.04.2021 14:36 Ответить
Все закінчиться розпилом на виділених коштів на куртки і воплями типу "ну нє шмогла я, нє шмогла...".
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16.04.2021 13:07 Ответить
а перед кем он настаивает? Ему работать не дают?
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16.04.2021 13:08 Ответить
А якщо би рік тому почали і гроші не закатали в асфальт???
Президент, прем'єр і міністр винуватці в смерті 40 тисяч українців!!!
Єдиний їм вирок - пожиттєве!!!
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17.04.2021 14:38 Ответить
Когда-нибудь мы все равно узнаем тайну, что же они там в зелеоблаке курят...
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16.04.2021 13:08 Ответить
Ета государствєнная тайна!
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16.04.2021 13:42 Ответить
чо в айкоси пихають?
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16.04.2021 13:49 Ответить
это ж сколько бабла можно надоить из бюджета на "разработке и производстве"..
а через три года списать втихаря...
вон, на одной только "разработка новой цветовой гаммы кресел" в самолете вислюка оманського - присвоили 45 млн.грн... А тут, за 3 года.. пару -тройку "фонда великого крадивництва" легко освоить..

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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16.04.2021 13:10 Ответить
Через три года, потому что будет другое правительство и уже им отдуваться где вакцина и куда делись деньги и Степанов.
Всегда, а подчеркиваю ВСЕГДА, когда хотят распилить кучу бабла, представляют мегапроект и период его окончания прямо пропорционален сроку, до сложения полномочий + сверху 1-2года. Т.е. если правительство новое, то сроки озвучивают 5-6 лет, если как Степанову 1-2 года, то срок соответственно 3 года...
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16.04.2021 13:37 Ответить
Віддуватися за те, куди зникли зєля, шмигло і стєпашка...
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17.04.2021 14:40 Ответить
а еще давайте кассетный видеомагнитофон разработаем,как раз года через три начнём производить,куле..
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16.04.2021 13:10 Ответить
стєпашка, спитай у вітальки клічько що буде через три роки. тільки він сєгодня може заглянути в завтрашній дєнь.
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16.04.2021 13:10 Ответить
...шумел камыш , деревья гнулись ...дайте денег - на новую куртку
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16.04.2021 13:10 Ответить
замечательное хокку
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16.04.2021 13:15 Ответить
СТПВ ПНХ
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16.04.2021 13:11 Ответить
Тільки за грати!
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17.04.2021 14:40 Ответить
Зелені, робіть те, що ви вмієте. Хоча що вміють зелені?
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16.04.2021 13:12 Ответить
Вакцина нужна на вчера, а не через пятилетку.
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16.04.2021 13:13 Ответить
Степахе главное денег напилить. А то что вакцина нужна ещё на конец прошлого года - дело десятое.
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16.04.2021 13:17 Ответить
Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

А нас, что, ожидают ещё три года этого придуманного пи...ца?
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16.04.2021 13:13 Ответить
Интересно, перед кем именно он "настаивает"? самого себя убеждает в необходимости?!
Просто "настаивают", обычно перед кем-то, т.е. кто-то не хочет, но ты его убеждаешь, настаиваешь, бьешь ему куем полбу наконец, что-б дошло...
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16.04.2021 13:41 Ответить
А что же ты, козёл, год тому назад своей вакциной не занимался? Аааа, ты, поц ЗЕлоного разлива, занимался разворовыванием коронавирусного фонда и набиванием своих карманов.
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16.04.2021 13:14 Ответить
Минулого року цибуля дуже дорога була, грошей не вистачало...
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16.04.2021 13:43 Ответить
А ты все скулишь и жалуешься,сметун диванный....а как щечки раздувал, да беларусам советы раздавал.....да мы не вы...мы скрепные ,мы Зельку в любое время......)) начинай про Мойшу,ХВАСТУН ты прибитый шмарклей кацапской...
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16.04.2021 13:58 Ответить
А рік тому до цього важко було додуматися. Біда з тими клованами
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16.04.2021 13:16 Ответить
Рік тому вони були чемпіонами, а зараз здулись. Чомусь.
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16.04.2021 13:20 Ответить
Открою маленькую тайну:
ни сыворотки, ни анатоксина антистолбнячных в стационарах нет, но анатоксин еще можно купить за наличные, сыворотку нет. То есть, если у вас столбняк, то есть большая вероятность воткнуть.
Намного хуже дело обстоит с противоботулинической сывороткой - ее нет от слова совсем. Есть очень маленькое количество поливалентного антитоксина, который любезно дала Украине Канада в качестве гуманитарки. Но его очень мало (на нашу область, например, всего 6 доз). Стоимость одной дозы около 120 000 грн.
Если они не могут наладить производство известных и ранее выпускаемы в Украине препаратов, то о каких разработках может идти речь?!
НАГЛОЕ ВРАНЬЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
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16.04.2021 13:20 Ответить
Не, разработать то можно, это не есть проблема для этого нужны лишь лаборатории и специалисты - их у нас есть (у нас разрабатывать потихоньку и вакцины.... и тот же ПРЦ тест разработали причем несколько лабораторий)!
А вот для производства - требуются производственные мощности, которых у нас нет!!!
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16.04.2021 13:45 Ответить
есть пока... Тот же БИОЛЕК
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16.04.2021 18:53 Ответить
а китайські компанії домовилися з Пфайзером і по їх формулі роблять, а не ждуть 3 роки.
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17.04.2021 14:22 Ответить
Дурень думкою все багатіє і багатіє! Вы навіть готову закупити неспроможні, а не те що вже налагодити виробництво власної. Через три роки! Эта пабєда! Коли повимирає маса населення від ковіду?
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16.04.2021 13:30 Ответить
Он не дурак, он же назвал сроки, когда его уже не будет на посту премьера (думаю и в Украине). Дураки это любители простых решений, которые слушают его и Зеленского
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16.04.2021 13:47 Ответить
Не могу не согласится с Вами. Очень прискорбно, что Украина в плане вакцинации позади планеты всей. Я бы была очень счастлива даже вакцинировать себя и семью за свой счет, но увы и ах...
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16.04.2021 14:01 Ответить
Степанов, совсем не думает о том, что через три года этих вакцин в мире наделают в десять раз больше чем сейчас и совершенно другого качества. И деньги, потраченный на разработку украинской вакцины, будут выброшены коту под хвост.
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16.04.2021 13:36 Ответить
Через три роки може і ковіду того не буде..."іспанка" сама зникла.
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16.04.2021 13:44 Ответить
так разом з людьми
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16.04.2021 13:54 Ответить
Так. Смертність сягала 10% чи навіть 20%. Перехворіла чверть населення планети.
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16.04.2021 13:58 Ответить
Дурные комментарии , а никто не думает , что надо просто производство сделать ,которое в состоянии будет производить любую вакцину по лицензии как Индия! И все! Для начала. Что бы не бегать как собачка за подачками! К тому же и продавать их потом можно за границу за валюту! Если кто то думает что мы избавимся от ковида - то он дурак! Это навсегда ,вон пфайзер уже сказал что каждый год надо делать будет вакцинацию , а еще мутации , новые штаммы- все только начинается! У меня вообще ощущение , что это фармацевтические компании заказали заразу , мало им бабла , решили подзаработать и заодно людей подсадить на новую хрень .Все боялись чипов на лоб себе , скоро вживят и будут писать сведения о вакцинации , а без этого и дверь в квартире не откроется,поставят электронные замки! Ожидаем !
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16.04.2021 13:45 Ответить
державне виробництво було в Харкові.
--------------------------------------------
зараз.
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) заперечило повідомлення про те, що нібито освоїло технологію виробництва готової форми https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-i-rosijska-vakcyna/30895022.html вакцини проти коронавірусної хвороби COVID19 «Спутник V», розробленої в Росії, і нібито має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України й інших країн.
------------------

Харьковская фармкомпания Биолек подтвердила слова кума президента РФ https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктора Медведчука о том, что она подала на регистрацию в Украине Sputnik V - российской вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19.

На главной странице https://www.liga.net/images/general/2021/01/06/20210106072911-2593.jpg размещено сообщение , что "в связи с многочисленными запросами" администрация компании еще 31 декабря направила в Минздрав заявление о госрегистрации Гам-КОВИД-Вак.
--------------------
Кінцевий бенефіціар харківського АТ «Біолік», на якому як повідомили російські ЗМІ, можуть виготовляти російську вакцину «Спутник V» є німець Віктор Мартін. Він має у партнерах російського мільярдера Віктора Харітоніна. Саме Харітонін ще кілька років тому офіційно був власником заводу «Біолік» у Харкові.8 груд. 2020 р.
------------------------
https://news.liga.net/politics/news/harkovskaya-kompaniya-podtverdila-podan-zapros-na-registratsiyu-sputnika-5-v-ukraine
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16.04.2021 14:08 Ответить
бог мой... какое оно тупое
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16.04.2021 14:07 Ответить
Не вакцины нужно разрабатывать в первую очередь, а эффективные лекарства. Ибо смертность при заболевании вирусом растет и вакцина не панацея.
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16.04.2021 14:16 Ответить
Жги жги , через три года не кого вакцинировать будет. Хотя, тогда, можно будет принять земельный закон.
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16.04.2021 14:32 Ответить
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Очільнику МОЗ Степанову принесли поховальні квіти від сім'ї померлого від COVID-19.
Це відбулося під час засідання ВР, де міністр звітував стосовно своєї діяльності та успіхів на посаді.
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16.04.2021 14:32 Ответить
А таки лось он безпросветный. Типа "Если бы начали пять лет назад...", а я продолжу "а если бы десять лет назад" или "если бы дедушка был бабушкой...". Тупой и без просвета...
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16.04.2021 14:46 Ответить
Уберите, наконец, от корыта этого упыря.
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16.04.2021 15:52 Ответить
Якби почали п'ять років тому?
Скажіть хтось цьому ЗЕбанату що ковід тільки другий рік як виявили.
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16.04.2021 18:47 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260160/stepanov_nastaivaet_na_neobhodimosti_proizvodstva_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_koronavirusa_esli_nachnem

ЧТО??? Три года? Еще три года карантин против короновируса? Да мы все передохнем или сойдем с ума от этих локдайнов. Лучше сразу удавить Степанова. Нам это дешевле обойдется
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16.04.2021 19:08 Ответить
А .что Степанов ? Это Степанов не соблюдает карантин , плюет на все рекомендации или наш " умный" и " безсмертный" народ ? А может это он делает вакцину, ,а потом ее закапывает в землю или сливает в море ? Думайте ,что пишете. Пандемия это мировая проблема, решать ее должны все и каждый , а не Степанов. Нашли тоже козла отпущения.
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17.04.2021 14:18 Ответить
Этим заниматься вплотную надо было начать год назад,а не дисскутировать сейчас.
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17.04.2021 14:08 Ответить
Я помню как этот брехло Степанов пять месяцев назад уверял нас всех . что в Украине уже есть Своя вакцина от коронавируса??Так когда этот недоумок Степанов врёт сейчас или тогда!!! Что ?? не получился номер всучить нам всем туфту!! Ворюга и коррупционер из Одессы !!
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17.04.2021 14:30 Ответить
Не розумію лише, чому потрібно три роки. Навіщо винаходити черговий велосипед? Хіба не можна почати випуск вже існуючої якоїсь вакцини за ліцензією, чи просто вивчити та проаналізувати існуючі зразки, а потім тупо їх скопіювати (звичайно, таку вакцину, напевно, не зареєструє МООЗ (через авторське право), її не можна буде експортувати, але для внутрішнього вжитку вона буде цілком придатна)?
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17.04.2021 15:08 Ответить
 
 