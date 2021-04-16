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Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский

Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Эмманюэля Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России", - отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что президент Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией.

"Я понимаю его. Но он должен понять мое стремление, о котором я говорил. Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов", - отметил президент.

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Он также заявил, что Украина не ожидала со стороны РФ такого удара и не ожидала оккупации Крыма, войны на Донбассе, как и не ожидала таких глубоко плохих отношений с соседней Россией.

"И я считаю, что президент Франции нас поддерживает. Он нас понимает. Но это не в его стране происходит. И я ему желаю, чтобы этого никогда не произошло во Франции", - заявил Зеленский, добавив, что Макрон "как умный лидер должен осознавать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши".

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) путин владимир (31565) россия (96200) Франция (3544) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+24
При Порошенку сперечалися, зможе чи не зможе він добитися безвізу, Томосу і т.і. для України. При Зеленському сперечаються здасть чи не здасть (або наскільки здасть) він інтереси України. Без коментарів.
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16.04.2021 13:17 Ответить
+18
Можешь ему в глаза заглянуть клоун кокаиновый
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16.04.2021 13:09 Ответить
+17
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9443
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16.04.2021 13:19 Ответить
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блоуджобни йому
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16.04.2021 13:09 Ответить
А шо, Вовіку мир в очах Макрона краще виглядає ніж той що в очах П...на?
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16.04.2021 13:09 Ответить
А тем временем ленка с бабусей Макрона шопились по магазинам
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16.04.2021 13:12 Ответить
Можешь ему в глаза заглянуть клоун кокаиновый
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16.04.2021 13:09 Ответить
Смачно Макрону вказав на те, що мир в очах російськогоо царька ху@kf ierfnb yt dfhnj
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16.04.2021 13:11 Ответить
Хіба не сам Зєля казав, що бачить в очах пуйла бажання миру?
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16.04.2021 13:34 Ответить
Нууу...піп сіль тре а пан теля пасе.
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16.04.2021 13:11 Ответить
Жё пансе кё сэтэ эскри ан франсе. Je pensais que c'était écrit en français
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16.04.2021 13:32 Ответить
мои отношения=отношения между странами - мания величия у пациента
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16.04.2021 13:12 Ответить
деньги-олигархам, воду-крыму!
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16.04.2021 13:12 Ответить
Зеля макнув Макрона прямо в кацабське лайно...
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16.04.2021 13:12 Ответить
А, что Зеля с собой в коробочке привёз в Париж кацапское говно? Или Макрон ему в коробочке приподнёс?
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5641
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16.04.2021 13:19 Ответить
Для Макрона ти бєніна лялька на мотузочках.
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16.04.2021 13:12 Ответить
скиглящий о близких отношениях "по-хранцузки" вислюк оманський - это жалкое зрелище.. Еще хуже чем оно же, гундосящее о том что его "все обижают, особенно в ФБ"
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16.04.2021 13:14 Ответить
Ну, таке. Але вже не так соромно, як раніше. Мабуть таки зміг правильно підготовлений текст прочитати і запамятав частину
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16.04.2021 13:15 Ответить
макрону пофиг Украина - ему главное чтоб не было большой войны
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16.04.2021 13:15 Ответить
Шо оно опять гундосо мелет? Шо оно нюхнуло в том Париже?
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16.04.2021 13:15 Ответить
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9443
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16.04.2021 13:19 Ответить
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский

Холуисто как-то..
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16.04.2021 13:16 Ответить
Вова хоче сподобатись Макрону як мущіна чи якось по-іншому.
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16.04.2021 13:16 Ответить
интересно грудь побрил этот раз?
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1658
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16.04.2021 13:17 Ответить
у киселева спроси, кацапа
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16.04.2021 13:24 Ответить
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16.04.2021 13:26 Ответить
Ревнує до *****! Хуцпа...називається!
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16.04.2021 13:18 Ответить
Высокие отношения мужчин нетрадиционной ориентации
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16.04.2021 13:16 Ответить
.

Ничосе. Зеля троллит Макрона .
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16.04.2021 13:16 Ответить
Мрії інфантильного підлітка.

Як там він сказав в інтерв'ю https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro : "У мене завжди були хороші відносини з Еммануелем Макроном, який підтримував мене під час президентських виборів. Якщо ЄС і Еммануель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Ми повинні жити разом. Ми не можемо зустрічатися вічно, як вічні наречені, ми повинні узаконити наші стосунки, мати дітей, тобто, алегорично кажучи, передбачити спільне майбутнє".
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16.04.2021 13:16 Ответить
...зачем об этом вообще писать, позорище...
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16.04.2021 13:17 Ответить
При Порошенку сперечалися, зможе чи не зможе він добитися безвізу, Томосу і т.і. для України. При Зеленському сперечаються здасть чи не здасть (або наскільки здасть) він інтереси України. Без коментарів.
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16.04.2021 13:17 Ответить
А шо таке?.. Покупеньки сабакова непортребу гвинтогрилiв та човнiв за державнi кошти вiдносини не покращили? Мало придбали? Ну то давай сабакову ще грошей - може ще шось непотрiбне купить
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16.04.2021 13:17 Ответить
Нащо їхати до того макарона??? Французськи президенти завжди кидають союзників, а потім і самі здавються ворогу...
Налагоджуй стосунки з Байденом, довпойоп...
Взагалі - за таким загостренням на фронті не мав права кидати країну, якщо назвався головнокомандувачем...
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16.04.2021 13:19 Ответить
Зеленському пригрозили "интересными документами" про його громадянство, яке приведе до імпічменту.
Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3948 Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9214
https://news24ua.com/neskoromnyy-prigrozil-zelenskomu-interesnymi-dokumentami-o-ego-grazhdanstve-kotorye-privedut-k
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16.04.2021 13:20 Ответить
Украинцы, что мелет ваш презик? "Я с тобой дружить не буду, потому, что ты бяка, меня любишь меньше, фу...)))
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16.04.2021 13:21 Ответить
Ну да. детский инфантилизм наркомана ЗЕ.

Зебилы его за это и любят. Это такой клуб неполноценных - подобное к подобному.
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16.04.2021 13:48 Ответить
После фокус чпокуса, который кремлевские интернет тролли устроили Макрону разжигая протесты "желтых жилетов", он все понял... и никакие другие отношения, у Макрона, кроме лучших к путину быть не могут ...)))
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16.04.2021 13:23 Ответить
Бггг)))это так мило...
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16.04.2021 13:24 Ответить
Вертолеты закупали, катера закупали, электровозы закупали, автомобили закупали, а французы все равно ***** больше любят чем президента Украины. Потому что нужно было инвестировать не в производство Франции, а в своё производство. В производство своего вооружения, своих ракет, чем и экономику бы украинскую подняли и ***** 10 раз бы подумал нападать или нет, и не пришлось бы клоуну бегать перед западными лидерами и просить защиты от находящейся у границ азиатской орды.
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16.04.2021 13:31 Ответить
вава пма*ятай тобі ще додоми вертатися. а тут ані авакян зі своєю гвардією, ані удо, ані сбу не захистять у випадку чого!
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16.04.2021 13:31 Ответить
Вряд ли у путэна были отношения с Макроном. Макрон не в его вкусе. Он хоть и мальчик , но уже вышел из дошкольного возраста.
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16.04.2021 13:33 Ответить
Тут такое дело...

У ЗЕ ни с кем их серьезных политиков не может быть нормальных серьезных отношений. За 2 года Мир понял, что ЗЕ является безвольным сцыкливым шутом.
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16.04.2021 13:37 Ответить
Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1190
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16.04.2021 13:41 Ответить
Потому что ты мудак зебильный.
Вам на лбу выжигать надо ЗЕ, чтобы издалека неполноценных было видно.
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16.04.2021 13:43 Ответить
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro.

Ай маладесь!!!
Вот теперь ЗЕлоха точно будут катать в французской прессе голым на телеге. Причем особое внимание точно обратят на гастроли ЗЕблюдка во время войны.
Франция-то не воюет в Роисей, в отличии от Украины.
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16.04.2021 13:42 Ответить
Кто будет "катать"? Что за бред? Зеленский сказал ПРАВДУ, вместо вылизывания очка Микрону и создания иллюзии у своего электората о "безумной поддержке Франции", как это постоянно делал Порошенко. Молодец!
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16.04.2021 13:47 Ответить
правду мы и так знаем. Нужен результат а не - "я позвонил а он трубку не поднял".
Нахер вали если не умеешь давать результат.
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16.04.2021 14:23 Ответить
Какого ты ждёшь "результата"? Чтобы он взял трубку у самолично выдвинул Украине ультиматум? Не взял- вот и чудно. По крайней мере, в глазах мира, мы пытались сделать шаги по экскалации. И кто это "ВЫ"? Секта "Святого" Петра, подписавшего минскую зраду?
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16.04.2021 16:14 Ответить
невже, нарешті, дійшло?.
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16.04.2021 13:42 Ответить
Что именно? Что с соплей не будут серьезно разговаривать ни враги, ни союзники?

Врядли...
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16.04.2021 13:45 Ответить
то я і поставив "невже"..
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16.04.2021 14:36 Ответить
Это может у него такая тактика, наговорить глупостей чтобы никто ничего не понял... О-о
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16.04.2021 13:43 Ответить
тактика иам простая - посорить Украину с союзниками.
То Байдену нахамило теперь Макрону.
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16.04.2021 14:16 Ответить
Обидели мышку, написяли в норку.
Янелох думал, что ему в Париже будут рады, как 2 года назад, а ему стопудово на его просеры указали пальцем.
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16.04.2021 13:46 Ответить
Ну, положим, "в норку нам давно написяли". Даже в глаза. Пете. Только ПРАВДЫ Микрону он так и не решился сказать. Зато нам рассказывал сказки о "офигенной поддержке Франции".
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16.04.2021 13:49 Ответить
ПНХ, мудило кацапское.

******* - утырочное унижающееся чмо.

В ЕС ему уже не первый раз на дверь указывают. И не потому, что ***** любят, а потому, что ******* утырочное чмо с замашками шантажиста и мошенника.
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16.04.2021 13:51 Ответить
...Пєця теж саме, лише ().() ширша
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16.04.2021 13:55 Ответить
Петя поднял Украину, которую вы, кугуты тупорылые, угробили.
А ЗЕ снова все сделал, как вам нравится - засунул вас поглубже в жопу.

И Петю не посылали подальше в ЕС и США, как ЗЕлупоню.
Собственно, все, что сейчас еще имеется позитивного в международных отношениях и успешно просирается ЗЕ - это благодаря Пете.
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16.04.2021 13:59 Ответить
Бомбит? Значит, Украина на правильном пути!
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16.04.2021 16:17 Ответить
Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3635
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16.04.2021 23:40 Ответить
Из тех кого я знаю , в пропасть летят разочарованные зебилы, ждавшие чуда, но получившие попу))),
а порохоботы в полном порядке---мы то понимали, за какое г. вы голосуете и подготовились к трудным временам)))
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17.04.2021 00:28 Ответить
На каком пути?
ЗЕ просрал все полимеры всего за 2 года всухую и теперь бегает с протянутой рукой и плюется говном, когда его большие дяди посылают подальше.

Где ваш путь, зебилы?
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17.04.2021 01:57 Ответить
ревнует, значит любит
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16.04.2021 13:49 Ответить
Как тогда называется тот, кто к нему на червереньках полз?
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16.04.2021 13:52 Ответить
Молодец Зеленский. Сказал всё как есть. Без прогибаний и подлизываний.
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16.04.2021 13:51 Ответить
і куди він заглянув?
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16.04.2021 13:52 Ответить
А где у меня написано, что он куда-то "заглянул"?
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16.04.2021 16:15 Ответить
Зєля, хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти.
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16.04.2021 13:51 Ответить
Макрон просто Макрон.
А одне найвеличніше мусить домовитися з таким Макроном який є, а не давати йому оцінки.
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16.04.2021 14:30 Ответить
Мерзко выглядят потуги комика зеленского,строить из себя матёрого политика.
Зеля,ты в политики-ни кто.
И звать тебя-ни как.
На следующий день после окончания твоего президенства.
Тебяпинком за дверь выкинут.
И имя твоё забут.
Не строй из себя президента.
Ты недоразумение кокаиновое.
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16.04.2021 13:56 Ответить
Возникает закономерный вопрос..
Если Макрон ДРУГ путина ЗАЧЕМ ЕГО приглашать на всякие переговоры ! если ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО в чью пользу он будет там участвовать !?
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16.04.2021 13:58 Ответить
Як варіант, щоб через Макрона отримати інструкції від *****.
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16.04.2021 14:53 Ответить
По поводу макрона не стоит обольщаться, это показала вторая мировая, такой опыт нам не нужен, и сейчас макрон готов повторить позорный опыт, примером для Украины должна быть Великобретания.
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16.04.2021 14:10 Ответить
И где такая примерная бретания обретается?

Обожаю безграмотных экспертов истории. С огородов Украины открывается отличный вид на геополиттику. Поэтому в Украине теперь лидер - криворожский упоротый шут и геополитик всех времен и народов в одном стакане.
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16.04.2021 14:18 Ответить
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16.04.2021 14:34 Ответить
Дуже хотів би, щоб мої відносини з Макроном були кращі за його відносини з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9676
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16.04.2021 14:11 Ответить
Мог бы хоть кепочку прикольную ЗЕ на память подарить, шоб не так обидно было.
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16.04.2021 14:14 Ответить
Таке враження, що він задався ціллю і послідовно знищує хоч якісь дружні відносини з країнами, що на стороні України. Неодноразові випади та хамство Зєлємойського по відношенню до Байдена, ігнорування (по суті те ж саме хамство) по відношенню до Санду, зараз Макрон. Хто наступний, Меркель? Розум є? Це політика, дипломатія, гопник ти криворізький, тут треба зважувати кожне слово та крок. Навіть якщо ти по суті правий але кожне слово треба підбирати. Ти їдеш до Макрона, який би він не був, чого ти їдеш, за підтримкою якою вона не є, чи не так? При цьому прямо перед зустріччю ти даєш інтерв,ю французському виданню, в якому публічно як наче ображена дитина звинувачуєш та дорікаєш Макрону в його тісніших зв,язках з ******. То правда. Але ж, що ти після йього сподіваєшся добитися віж Макрона на цій зустрічі?
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16.04.2021 14:14 Ответить
Таке враження, що ЗЕ задався ціллю і послідовно знищує хоч якісь дружні відносини з країнами, що на стороні України.

Так оно и есть.
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16.04.2021 14:19 Ответить
Вряд ли, вова, отношения с таким как ты будет в приоритете у любого политика)
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16.04.2021 14:20 Ответить
ЗЕ на Байдена завел уголовное дело и испортил даже не начавшиеся отношения тупыми наездами.
ЗЕ испортил отношения с НАТО теми же тупыми наездами.
ЗЕ испортил отношения с ЕС теми же тупыми наездами.
ЗЕ испортил отношения с МВФ своим кидаловом и враньем.
ЗЕ испортил отношения с Францией.

Кто следующий?

Еще немного и у Украины просто не останется поддержки. ***** надо будет только принять ключи от Украины у ЗЕлупка.
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16.04.2021 14:23 Ответить
И каждый отдельный факт выглядит как тупая ошибка.
Но все вместе как стратегия.
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16.04.2021 14:25 Ответить
Ну тут такое.
Когда смотришь на дебила и анализируешь его действия, поневоле приписываешь ему свойства нормального человека планировать и прогнозировать. Но абсолютно не факт, что объект наблюдения вобще на это способен.

Правда для этого у ЗЕ есть Ермак. И вот тут вполне позможно, что встречи ЗЕ и Ермака с ФСБ-шным Патрушевым не прошли даром.
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16.04.2021 14:29 Ответить
Даже дебил, по теории вероятности, способен иногда совершить правильный поступок.
Но тут нет.
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16.04.2021 14:32 Ответить
Макрон как озабоченая проститутка. А озабочена тем, кто больше заплотит, с тем и будет теснее дружба!
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16.04.2021 14:29 Ответить
Мабуть закохався...
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16.04.2021 14:35 Ответить
ПРИДУРОК, твої відношення для Макрона - "зеро". Він боїться Путіна, як чорт ладану. Він дивиться на Путіна і згадує "протести" "желтых желетов, учасники яких (організатори) дуже часто розмовляли мокшанським язиком.
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16.04.2021 15:01 Ответить
И вот после этого хамства ЗЕ должен непременно попросить у ЕС денег.

Вы думаете, что ЗЕ за ЕС и НАТО потому, что его беспокоит будущее Украины?
Неа. Ему ЕС и НАТО нужны чтобы они за него проблемы Украины решали. ЗЕ бы у Роиси попросил, но Роися ЗЕ только член поглубже в попу вставит.

А когда ЗЕ говорят, что это его проблемы, оно обижается и плюется говном.
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16.04.2021 15:38 Ответить
Яка свята простота. Ябеднічати в розмові з Трампом на Макрона і після цього сподіватися на покращення відносин з останнім.
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16.04.2021 16:05 Ответить
 
 