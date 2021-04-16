Очень хотел бы, чтоб мои отношения с Макроном были лучше его отношений с Путиным, - Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Эмманюэля Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России", - отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что президент Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией.

"Я понимаю его. Но он должен понять мое стремление, о котором я говорил. Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов", - отметил президент.

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Он также заявил, что Украина не ожидала со стороны РФ такого удара и не ожидала оккупации Крыма, войны на Донбассе, как и не ожидала таких глубоко плохих отношений с соседней Россией.

"И я считаю, что президент Франции нас поддерживает. Он нас понимает. Но это не в его стране происходит. И я ему желаю, чтобы этого никогда не произошло во Франции", - заявил Зеленский, добавив, что Макрон "как умный лидер должен осознавать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши".