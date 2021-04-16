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Новости Санкции против России
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Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял"

Песков о санкциях США против РФ:

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Песков отметил, что принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет Путин.

"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим. ... Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, сегодня, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

Читайте: Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1940) путин владимир (31565) россия (96200) США (27156)


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Топ комментарии
+19
Максимум, что они могут сделать это на электронную почту скинуть эту фотку Байдену, надеясь напугать:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 9003
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16.04.2021 13:41 Ответить
+17
Прям вижу, как ***** госдолг США банит. Вот просто таки Минфин США себе места теперь не находит.

Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
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16.04.2021 13:35 Ответить
+12
Правильный ветер (в оккупированном парашей Кенигсберге) параша превратилась в USA:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3482
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16.04.2021 13:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Прям вижу, как ***** госдолг США банит. Вот просто таки Минфин США себе места теперь не находит.

Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
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16.04.2021 13:35 Ответить
Максимум, что они могут сделать это на электронную почту скинуть эту фотку Байдену, надеясь напугать:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 9003
показать весь комментарий
16.04.2021 13:41 Ответить
Хочешь довести старика Байдена до инфаркта?
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16.04.2021 13:46 Ответить
В таком пиковом случае, мы не оставим в беде союзника. У нас есть слепой хакер, котроый вышлет кацапам фото голой Гади Савченко. Полсле этого у противника плавятся мониторы, лопаются глаза и в агонии крестятся даже мусульмане.
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16.04.2021 13:50 Ответить
Ніт, сенаторам та конгресменам заборонять відпочивати на курортах Мухосранська та тримати депозити у мордорських банках.
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16.04.2021 13:45 Ответить
Эти кацапские звери запросто могут весь Манхєттен без лыковых лаптей оставить.
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16.04.2021 14:12 Ответить
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 1128
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16.04.2021 13:35 Ответить
Пора уже начинать бомбить Воронеж.....
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16.04.2021 13:35 Ответить
Бамбить бимбами?
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16.04.2021 13:47 Ответить
Зачем?
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16.04.2021 16:10 Ответить
Принцип взаимности , говоришь? Тогда почему недовольны , когда к вам относятся так как вы к другим? Вам позволено а другим нет? По принципу взаимности мы должны забрать у вас кубань и поддержать стремление татарстана к независимости! Ведь именно это и будет взаимностью!
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16.04.2021 13:37 Ответить
Кацапский ответ на новые санкции ничем не будет отличаться от предыдущих, опять дадут подливы не снимая штанов.
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16.04.2021 13:39 Ответить
а ви виваліть усі наявні долари у кучу і спаліть!
пєндоси геть усі повсцикаються
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16.04.2021 13:39 Ответить
угу.. кацапы в отместку помашут куем с балкона в сторону США !!! ясно-понятно...
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16.04.2021 13:40 Ответить
главное чтоб пуп не развязался
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16.04.2021 13:40 Ответить
Правильный ветер (в оккупированном парашей Кенигсберге) параша превратилась в USA:
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3482
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16.04.2021 13:41 Ответить
Министр финансов США уже в истерике и спрячется в Форт-Ноксе, или в подземном хранилище ФБР в Нью-Йорке. Максимум, что сделаете - вышлете дипломатов десяток, они будут очень благодарны. Уедут из вашей помойки.
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16.04.2021 13:42 Ответить
"Песков отметил, что принцип взаимности остается основополагающим"

https://censor.net/ru/n3260171
https://censor.net/ru/n3260171
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16.04.2021 13:44 Ответить
Ну давай - заборони операції з державними борговими облигаціями США...
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16.04.2021 13:44 Ответить
яка взаімность, йолопе? вам сцять в вашу пащу
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16.04.2021 13:44 Ответить
Переіменують Макдональдс в рускіє дугі.Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 4056Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 773
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16.04.2021 13:45 Ответить
лучше в дуры
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16.04.2021 14:00 Ответить
руски дупы.
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16.04.2021 14:51 Ответить
Вчитель:
- Що таке паРаша?
Учень:
- Сховище, дерьма !
Вчитель:
- Це - правильна відповідь .
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16.04.2021 13:47 Ответить
принцип взаимности в случае с Рашкой это хорошо. Жду их санкций на американский госдолг и обрушения американской экономики в тот же день)) ахахаха
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16.04.2021 13:49 Ответить
Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял" - Цензор.НЕТ 3187
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16.04.2021 13:53 Ответить
Да обтекайте уже молча,письков. Мелешь какую-то хрень.
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16.04.2021 13:54 Ответить
зеркало хорошая вешь...жалко ,шо вы в него редко смотритесь .
и какие финансовые санкции против США у вас на уме?
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16.04.2021 13:58 Ответить
Якутский скульптор уже запретил американцам посещать свою выставку.
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16.04.2021 14:20 Ответить
głupi jak but (z lewej nogi)...
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16.04.2021 14:03 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 4125
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16.04.2021 14:07 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 664
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16.04.2021 14:07 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 2808
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16.04.2021 14:08 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 1784
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16.04.2021 14:09 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 683
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16.04.2021 14:10 Ответить
Хочеться запитати окупанта Песькова, -
невже американці тримають своі долАри в рашинських банках ?
Чим ви збираєтесь залякати США , своіми ржавими іскандерами , чи скульптурою із лайна ?🤪
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16.04.2021 14:17 Ответить
Письков, я только "за"!!Срочно вырубай мериканцам чебурнет и запрети завозить в Гамерику *********, камазы и соболиные меха!
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16.04.2021 14:18 Ответить
теперь ягель исчезнет с полок американских супермаркетов
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16.04.2021 14:52 Ответить
Из серии, Путин дал Байдену достойный ответ: "Кто обзывается, сам так и называется".
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16.04.2021 14:22 Ответить
ну все! хана государственному долгу США.
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16.04.2021 14:30 Ответить
давите чизбургеры
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16.04.2021 14:30 Ответить
Шок! Из американских зоомагазинов исчезли русскоговорящие попугаи!
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16.04.2021 15:10 Ответить
Пєсков про санкції США проти РФ: "Принцип взаємності в таких питаннях ніхто не скасовував" - Цензор.НЕТ 3200
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16.04.2021 14:43 Ответить
суки двуличные . в то время, как россияк только предупредили о риске остаться без пенсий, наша Ъть минсоцная лабезная со шмыгальбергом уже вовсю трубят ,что у нас сорокалетние ее точно не увидят. так кто под санкциями и может нас просто не предупредили, что сначала эффективность мер проверят на нас ?
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16.04.2021 16:17 Ответить
Бухаешь? А. Ну да. Пятница же...
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16.04.2021 16:25 Ответить
задело лично ? или за лабезную и берга обидно ?
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16.04.2021 16:52 Ответить
Нет, не задело. Умиляют политические разглагольствования организмов не знающих что такое прописная (заглавная) буква.
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16.04.2021 17:00 Ответить
политики там нет и за шмигальсона таки кто то расстроился. что умиляет - это лучше к половым единокровцам, а выказывать снобизм и свой орфографический педантизм - на кафедру иврита и вот возможно тогда отдельные , как выразился некто, организмы, поймут, что лучшее для них это жевать.причем постоянно.
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16.04.2021 22:50 Ответить
заморозят все счета американских олигархов, которые вывели свои капиталы из США на паРашу и конвертировали их в рубль.
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16.04.2021 15:23 Ответить
Не представляю,как Штаты будут жить без матрёшек и балалаек.
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16.04.2021 15:57 Ответить
 
 