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Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
Песков отметил, что принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет Путин.
"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим. ... Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Как сообщалось, сегодня, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".
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+19 Крэйда Гібсон
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+12 Zelya Vsyo
показать весь комментарий16.04.2021 13:41 Ответить Ссылка
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Цуко... бомж с помойки пригрозил миллиардеру ответными мерами.
пєндоси геть усі повсцикаються
https://censor.net/ru/n3260171
https://censor.net/ru/n3260171
- Що таке паРаша?
Учень:
- Сховище, дерьма !
Вчитель:
- Це - правильна відповідь .
и какие финансовые санкции против США у вас на уме?
невже американці тримають своі долАри в рашинських банках ?
Чим ви збираєтесь залякати США , своіми ржавими іскандерами , чи скульптурою із лайна ?🤪