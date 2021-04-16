Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Песков отметил, что принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет Путин.

"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим. ... Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, сегодня, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

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