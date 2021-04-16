Планы РФ ограничить свободу навигации вокруг оккупированного Крыма обсудят на заседании Совета ЕС, - представитель Еврокомиссии Стано
Представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Питер Стано утверждает, что вопрос ограничения российской стороной свободы навигации вокруг аннексированного укроаинского полуострова Крым будет предметом обсуждения на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел в понедельник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Стано напомнил о позиции ЕС в отношении четкой и последовательной поддержке Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы поддерживаем Украину. В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, равно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании министров иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание, и после обсуждения у нас будет четкая позиция ЕС", - отметил представитель Европейской комиссии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
бомбить ихнии лоханки нужно !!!
пусть даже один раз но до последней щепки !
вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...
Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.