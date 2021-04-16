РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5868 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 107 11

Планы РФ ограничить свободу навигации вокруг оккупированного Крыма обсудят на заседании Совета ЕС, - представитель Еврокомиссии Стано

Планы РФ ограничить свободу навигации вокруг оккупированного Крыма обсудят на заседании Совета ЕС, - представитель Еврокомиссии Стано

Представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Питер Стано утверждает, что вопрос ограничения российской стороной свободы навигации вокруг аннексированного укроаинского полуострова Крым будет предметом обсуждения на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел в понедельник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Стано напомнил о позиции ЕС в отношении четкой и последовательной поддержке Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы поддерживаем Украину. В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, равно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании министров иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание, и после обсуждения у нас будет четкая позиция ЕС", - отметил представитель Европейской комиссии.

Читайте: Эскалация на Донбассе неприемлема. Евросоюз призывает РФ удержаться от шагов, провоцирующих ухудшение ситуации, - Стано

Автор: 

Крым (26425) россия (96200) Совет Европы (703) Стано Петер (92)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
перекройте кацапии Босфор...
ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
показать весь комментарий
16.04.2021 13:54 Ответить
+3
хватит обсуждать !

бомбить ихнии лоханки нужно !!!

пусть даже один раз но до последней щепки !

вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...

Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:07 Ответить
+2
как юрист задам вопрос Евросоюз вы что там геть кретинами стали мастурбируете как бы Х..ло не нафакало вам на головки пардонес идиома...?! вы что же ублюдки педе..стные будете еще обсуждать НАПОМНИ ПОСТУЛАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДЕ ФАКТО И ДЕ ЮРЕ КРЫМ ЧЕЙ ваши мастурбации мы подумаем и так далее по факту есть признание оккупации Крыма Россией она никто она страна оккупант Уста ООН в таком случае обязывает прохождение судов под конвоем судов военных под мандатом ООН а это все корабли НАТО должны уже иметь такой мандат и вымпел и класть прибором на хотели Х..леныша.. большой лопатой с их дерьмом им же в хавало...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** не розуміє що всі біди запаребріка почались з Криму.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:51 Ответить
как юрист задам вопрос Евросоюз вы что там геть кретинами стали мастурбируете как бы Х..ло не нафакало вам на головки пардонес идиома...?! вы что же ублюдки педе..стные будете еще обсуждать НАПОМНИ ПОСТУЛАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ДЕ ФАКТО И ДЕ ЮРЕ КРЫМ ЧЕЙ ваши мастурбации мы подумаем и так далее по факту есть признание оккупации Крыма Россией она никто она страна оккупант Уста ООН в таком случае обязывает прохождение судов под конвоем судов военных под мандатом ООН а это все корабли НАТО должны уже иметь такой мандат и вымпел и класть прибором на хотели Х..леныша.. большой лопатой с их дерьмом им же в хавало...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:23 Ответить
Європейцям більш потрібно,ніж Кулєбам з Зєлєнскім.
показать весь комментарий
16.04.2021 13:52 Ответить
перекройте кацапии Босфор...
ведь как там писькофф грит : "прынцип взаимнасти есчо никто ниатменял"...
показать весь комментарий
16.04.2021 13:54 Ответить
Там Монтре. Но можно на крайняк тоже учения ввести в которых был бы запрещен проход всех судов, кроме. А в список кроме все суда не несущие российский флаг.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:00 Ответить
монтре это немножко другое.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:00 Ответить
Но она то запрещает ограничивать проход проливами коммерческим судам.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:13 Ответить
хватит обсуждать !

бомбить ихнии лоханки нужно !!!

пусть даже один раз но до последней щепки !

вы козлы что не понимаете что ***** постепенно вползает на нашу а потом и вашу территорию следя за вашей реакцией пофигизма !
Вам червякам что не понятно то что ***** надо гнать сразу а то потом будет сложнее отвоёвывать свои территории которые он назовет своими через разные референдумы... голосования... исторические подтасовки...

Короче вы ТАМ все сцыкуны и ваши дети будут плевать на ваши могилы за то что сдали их родину кремлевскому карлику в бессрочное пользование со всеми потрохами.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:07 Ответить
Да, и побольше обеспокоенности.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:26 Ответить
Шановні, не "чітка позиція" потрібна, а конкретні контрзаходи, як казав ***** "симетричні відповіді". Якщо каци порушують міжнародне морське право, то притягайте їх до конкретної відповідальності. Якщо міжнародне морське право беззубе у такому випадку, то вдосконалюйте його, робіть з цим щось.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:43 Ответить
 
 