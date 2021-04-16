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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием ослабить карантин, - патрульная полиция. ФОТО

Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием ослабить карантин, - патрульная полиция. ФОТО

Во Львове около 70 предпринимателей устроили акцию протеста с требованием ослабить карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня утром предприниматели перекрыли во Львове улицу Городокскую.

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Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием ослабить карантин, - патрульная полиция 01

По сведениям полиции, возле торгового центра "Магнус" около 70 митингующих в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.

Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Резни.

Впоследствии в полиции уточнили, что по состоянию на 12:30 протестующие разошлись, освободив дорогу.

Львов и область с 25 марта находятся в "красной" зоне эпидбезопасности по распространению COVID-19. С тех пор закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают лишь навынос или на доставку. Сейчас жесткие карантинные ограничения во Львове действуют до 19 апреля.

Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием ослабить карантин, - патрульная полиция 02

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) предприниматели (1234) протест (5862) патрульная полиция (1814) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Митинговать нужно не за ослабление, а за прекращение этого сатанинского шабаша в течение года.
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16.04.2021 13:53 Ответить
Бачив нині цей протест.
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16.04.2021 13:57 Ответить
Людей можно понять.
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16.04.2021 14:05 Ответить
Їх повільно підсмажують живцем, а вони - послабити - кажуть.
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16.04.2021 14:10 Ответить
Если вы расходы по захоронению зараженных вами граждан своей шаурмой-маурмой с горячими сосиськами и с грилями вместе возьмете на себя - то вперед! На баррикады общепита!
ну а ежели вас такой расклад не устраивает то пистуйте по своим норам и

не мешайте движению транспорта!
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16.04.2021 14:16 Ответить
Вавкин, у тебя вавка в голове

"зараженных вами"

слышал что-то о презумпции невиновности?
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16.04.2021 17:19 Ответить
пацюки марш под лавки
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16.04.2021 20:28 Ответить
тебе 3 годика?
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16.04.2021 20:47 Ответить
 
 