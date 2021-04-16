Во Львове предприниматели вышли на протест с требованием ослабить карантин, - патрульная полиция. ФОТО
Во Львове около 70 предпринимателей устроили акцию протеста с требованием ослабить карантинные ограничения.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня утром предприниматели перекрыли во Львове улицу Городокскую.
По сведениям полиции, возле торгового центра "Магнус" около 70 митингующих в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.
Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Резни.
Впоследствии в полиции уточнили, что по состоянию на 12:30 протестующие разошлись, освободив дорогу.
Львов и область с 25 марта находятся в "красной" зоне эпидбезопасности по распространению COVID-19. С тех пор закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают лишь навынос или на доставку. Сейчас жесткие карантинные ограничения во Львове действуют до 19 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну а ежели вас такой расклад не устраивает то пистуйте по своим норам и
не мешайте движению транспорта!
"зараженных вами"
слышал что-то о презумпции невиновности?