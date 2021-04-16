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Новости Агрессия России против Украины
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Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор

Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор

Украина должна сообща отвечать на угрозу со стороны РФ. В настоящее время необходимо консолидировать все патриотические силы, чтобы, в случае необходимости, дать решительный отпор агрессору.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес вновь у наших ворот ... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу сообща и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!", - отмечает Аваков.

Он отметил, что консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

"Так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется!" - подчеркивает министр.

Аваков также напомнил, что в эти дни Украина отмечает 7-ю годовщину создания первых Добробатов - добровольческих формирований патриотов. Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан по приказу Авакова № 313 от 14.04.2014 г.

"Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов! Спасибо каждому бойцу Добробатов за достойную службу в зоне АТО ! Призываю вас, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину", - подытожил он.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) армия РФ (19691) Днепр-1 (20) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
сынуле черножопому рюкзак за спину и вперед!...)
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16.04.2021 13:58 Ответить
+12
Батальон депутатов, батальон детей депутатов, так же из кабмина. офиса Зе, налоговиков, судейских....их жены и дочери в медсанбате на передовой....Кстати со своими джипами и "наградным2 оружием.....Пашинского с Яценюком не забудьте.
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16.04.2021 13:55 Ответить
+12
Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор

Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем. (с)

Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор - Цензор.НЕТ 4974
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16.04.2021 13:57 Ответить
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А де ці добровольці а пане Аваков ? Вбиті,в тюрьмах або вимушені виїхати з країнии перед загрозою репресій влади зеленої мерзоти . І ти перша особа яка все зробила для цього.
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16.04.2021 14:42 Ответить
а как же полководец впереди всех ??? или ну его нах ???
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16.04.2021 14:44 Ответить
Хто не згоден з тим , що Аваков назвав бішеними псами цих уродів - пишіть . Вас зразу видно . Схожі на лєщенків , скрипіних та різних жопозшних шаріїв .
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16.04.2021 14:50 Ответить
Полиция+налоговая милиция+таможенники+пожарные+судьи+депутаты+министры с сыновьями+спецназы и оперы СБУ, НАБУ, ДБР - та они кацапов могут голыми руками задушить !
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16.04.2021 14:51 Ответить
+ нацдружины
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16.04.2021 18:32 Ответить
При чому тут пожежні?
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16.04.2021 21:33 Ответить
Невже ще є такі що вірять цьому незаміному міністру ,як він себе називає русскоязичний "націоналіст " ні набрид ти вже всім.
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16.04.2021 15:01 Ответить
Тут вже не потрібно звертати увагу на Авакова, чи Зелю. Якщо ворог нападе, то звичайно всі об'єднаємося і дамо відсіч, бо Україна в нас одна. Вже після того розберемося хто чого вартий. Там в кометах почитав багато бруду на поліцію, яким не довіряють. Правду нікуди дівати, але не всі вони однакові. Якщо взяти Крищенко Андрія, як приклад, то він з декількома офіцерами поліції захищали один з райвідділів міліції в Донецькій області. Івано-Франківський бувший "Беркут" і бійці НГУ захищали Україну і 6 беркутят і 6 нацгвардійців загинули разом із генералом Кульчицьким, коли вертолі Мі-8 "жовтий" збили ПЗРК "вагнерівці". І таких купа. Прочимтайте книгу пам'яті загиблих, а вони пішли першими і ще нічого не було зрозуміло
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16.04.2021 15:04 Ответить
Аваков,не оскарбляйте самых предданных друзей- собак, сравнивая их с рашистской мразью. Сравните их с массой говна,которая вырвалась из канализации и грозящее затопить все вокруг. Собачек не обижайте, они нам еще помогут загнать обратно раштстов.
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16.04.2021 15:36 Ответить
Отакі у нас задрипані "отамани" ! "Вперьод арли, а я за вамі, я грудью пастаю за вашимі спінамі !!! "
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16.04.2021 15:50 Ответить
Авакову уже не верю.
А чего он собственно беспокоится? ЗА нынешнего главнокомандующего проголосовало 73 % избирателей вместе с Аваковым. + как здесь уже писали 300 тыс сотрудников МВД...
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16.04.2021 15:50 Ответить
То есть, 22 %, которые за Зеленского не голосовали, не хотят объединяться с патриотами?
Это и неудивительно, вы здесь очень много усилий приложили, чтобы Украину разъединить (на восток - запад, например, и на тех, кто за порошенко, и кто против)
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16.04.2021 17:30 Ответить
"вы здесь очень много усилий приложили, чтобы Украину разъединить (например, и на тех, кто за порошенко, и кто против)"
Вы меня путаете с кем то. Вот Ваш Зеленский , друзья Аваков, Портнов и Каламойский -- вот те действительно постарались насчет Порошенко....
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16.04.2021 17:59 Ответить
Ага! Ввести військовий збір в розмірі 20% це для пенсіонерів та простого люду, а ви як "скажені собаки" об'єднавшись будете його розкрадати.
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16.04.2021 15:53 Ответить
Кремль - враг. Русский мир - это угроза.Мы казахские бандеровцы с Украиной!
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16.04.2021 15:54 Ответить
"И прослезился..." (с)
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16.04.2021 15:58 Ответить
Аваков про стягування військ РФ до кордонів України: Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч - Цензор.НЕТ 6606
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16.04.2021 16:04 Ответить
Пан Аваков, в силу своей должности, как раз и должен не только призвать, но и немедленно организовать надёжную защиту Отечества. А он ждёт, чтобы это сделал кто-то другой. Глупец или прикидывается шлангом?
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16.04.2021 16:56 Ответить
А як паплюжив і пресував добробатівців, націоналістів, патріотів, бандерівців ... забулисьте, Арсене Борисовичу? А тепер згадалисьте? Добре знаєте, що розгодовані, озброєні до зубів ваші мєнти і нацгвардійці на дастерах, танках, гвинтокрилах і катерах - усруться і розбіжаться при перших же пострілах? А залишиться хто? - ті ж добровольці, націоналісти, бандерівці, добробатівці. І ОБІЙДУТЬСЯ БЕЗ ВАС І ВАШИХ ПСІВ. Очікуйте далі поближче до корита і тримайте "ніс по вітру"... ще хто зна як доведеться.
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16.04.2021 17:25 Ответить
"Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан по приказу Авакова № 313 от 14.04.2014 г."
Не понятно,как можно создать ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ батальон по приказу?
Добробатам СЛАВА!!!
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16.04.2021 17:44 Ответить
Трудно объединить тех, кто ненавидит друг друга, при этом обзывая друг друга агентами Кремля.
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16.04.2021 18:16 Ответить
Тролина ты тупая,мы объединимся что бы твоих рогатых соплеменников валить,и похеру кто будет рядом со мной св бодовец,или голосовавшие за зеленского, Тимошенко и ли Порошенко
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16.04.2021 20:38 Ответить
Авякан... а боеприпасов хватит? До сих пор Гособоронзаказ 2021 не принят - середина апреля!

Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности стоит расширить выпуск противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар" с различными видами боевых частей.
Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов, запасов действительно нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные и совершенно не учитывают потребности войск. - Ю.Бутусов!
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16.04.2021 19:07 Ответить
Аваков, вся грудь в Орденах, будьде как я... тупо тихоритесь, и тша.
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16.04.2021 19:20 Ответить
Може МВС свою армію утворить, кілька сотень мусорів хоч якусь користь принесуть...
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16.04.2021 21:33 Ответить
"Скажений собака знову біля наших воріт. Якщо Батьківщина покличе - закликаю об'єднатися і дати рішучу відсіч" - а потім тих хто вціліє за грати посаджу.
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16.04.2021 22:24 Ответить
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