Аваков о стягивании войск РФ к границам Украины: Бешеный пес вновь у наших ворот. Если Родина позовет - призываю объединиться и дать решительный отпор

Украина должна сообща отвечать на угрозу со стороны РФ. В настоящее время необходимо консолидировать все патриотические силы, чтобы, в случае необходимости, дать решительный отпор агрессору.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеный пес вновь у наших ворот ... Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться! Сегодня крайне важно ответить на угрозу сообща и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели - дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии!", - отмечает Аваков.

Он отметил, что консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны.

"Так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется!" - подчеркивает министр.

Аваков также напомнил, что в эти дни Украина отмечает 7-ю годовщину создания первых Добробатов - добровольческих формирований патриотов. Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан по приказу Авакова № 313 от 14.04.2014 г.

"Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов! Спасибо каждому бойцу Добробатов за достойную службу в зоне АТО ! Призываю вас, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину", - подытожил он.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.