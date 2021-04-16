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Новости Борьба с коронавирусом
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Очень рада видеть первые поставки вакцин Pfizer в Украину. ЕС будет и впредь поддерживать страну всеми возможными способами, - Урсула фон дер Ляйен

Очень рада видеть первые поставки вакцин Pfizer в Украину. ЕС будет и впредь поддерживать страну всеми возможными способами, - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала прибытие в Украину первой партии вакцин Pfizer BioNTech и заверила в том, что Евросоюз стоит на стороне Украины и будет дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Еврокомиссии написала в Twitter в пятницу.

"Я очень рада и тронута видеть первые поставки вакцин в Украину через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС. Украина - близкий сосед, друг и ключевой партнер ЕС. Мы стоим на стороне Украины и будем дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами", - написала фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в пятницу в Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на безоплатной основе по программе COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приветствуют прибытие в Украину партии вакцины Pfizer: Это приближает к постковидному будущему

вакцина (3815) Урсула фон дер Ляйен (541) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+2
Для 95 кварталу цілком вистачить.
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16.04.2021 14:00 Ответить
+1
Чему ты там рада - 100 тыс прививок на 40млн страну?
Рада ты?
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16.04.2021 13:56 Ответить
+1
Как они эти толерасты задолбали. В первую очередь думай о странах ЕС.
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16.04.2021 14:04 Ответить
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Чему ты там рада - 100 тыс прививок на 40млн страну?
Рада ты?
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16.04.2021 13:56 Ответить
Для 95 кварталу цілком вистачить.
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16.04.2021 14:00 Ответить
она потролила кодло вислюков-ермаков-степанових.. которые самые ПОСЛЕДНИЕ в мире получили пфайзер.. да и то - через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3260177
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16.04.2021 14:12 Ответить
но степанов и вислюк оманский припишут себе "заслуги" за эти поставки.. Как и положат в карман 4+6.5 млрд.грн, которые якобы пошли на "закупки"
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16.04.2021 14:14 Ответить
Ее давно должны были уволить за провал вакцинации в ЕС. Но в Европе власти держат общественное мнение под надежным контролем.
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16.04.2021 14:03 Ответить
а как там в амэриге? тоже держат?
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16.04.2021 14:07 Ответить
Либералы держат всех за горло. Но это тот случай когда я не против.
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16.04.2021 14:15 Ответить
Как они эти толерасты задолбали. В первую очередь думай о странах ЕС.
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16.04.2021 14:04 Ответить
Не понимаю, Украина падает что ли что её постоянно поддерживают?
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16.04.2021 14:06 Ответить
Депутатська партія прибула до Києва , ура товариші 🤣🤣🤣
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16.04.2021 14:09 Ответить
Позорище какое. Сша лучший друг Украины и такой мизер получить и то, когда уже и в Африке давно получили..
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16.04.2021 14:12 Ответить
дык, еще летом 2020 года вислюк оманский "взял по личный контроль закупки лучших вакцин в мире"..
а это значит - пестец всем закупкам..
даже этот пфвйзер куплен не Украиной, а поставлен (бесплатно) через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.
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16.04.2021 14:16 Ответить
 
 