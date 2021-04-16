Очень рада видеть первые поставки вакцин Pfizer в Украину. ЕС будет и впредь поддерживать страну всеми возможными способами, - Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала прибытие в Украину первой партии вакцин Pfizer BioNTech и заверила в том, что Евросоюз стоит на стороне Украины и будет дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Еврокомиссии написала в Twitter в пятницу.
"Я очень рада и тронута видеть первые поставки вакцин в Украину через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС. Украина - близкий сосед, друг и ключевой партнер ЕС. Мы стоим на стороне Украины и будем дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами", - написала фон дер Ляйен.
Как сообщалось, в пятницу в Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на безоплатной основе по программе COVAX.
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Рада ты?
а это значит - пестец всем закупкам..
даже этот пфвйзер куплен не Украиной, а поставлен (бесплатно) через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС.