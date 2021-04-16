РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
485 4

С начала суток террористы трижды обстреливали украинские позиции с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

С начала суток террористы трижды обстреливали украинские позиции с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

С начала текущих суток, 16 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано три случая нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Так, у возле населенного пункта Красногоровка враг совершил обстрел позиций наших воинов из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Невельского российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Песков противник вел огонь по позициям наших защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

обстрел (27885) россия (96200) Донбасс (26957) боевые действия (4324) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вывсеврете! вислюк оманский лично видит "мир в глазах путина!"..
а стрельба - это какие-то "провокации другой стороны".. и "перемирие продолжается, несмотря на эти провокации" (гибель 4х бойцов ВСУ)
показать весь комментарий
16.04.2021 14:19 Ответить
еще раз говорю -

несколько сотен снайперов по полосе соприкосновенич с правом стрелять во все шо шевелится и на той стороне наступит гробовая тишина
показать весь комментарий
16.04.2021 14:21 Ответить
Так оно и было до 2019-го.

Но зебилам хотелось по-приколу...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:26 Ответить
Темы ЗЕленой тишины не раскрыта.

Нарушилась она от этого или нет?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:25 Ответить
 
 