С начала суток террористы трижды обстреливали украинские позиции с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия
С начала текущих суток, 16 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано три случая нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Так, у возле населенного пункта Красногоровка враг совершил обстрел позиций наших воинов из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Невельского российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Песков противник вел огонь по позициям наших защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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а стрельба - это какие-то "провокации другой стороны".. и "перемирие продолжается, несмотря на эти провокации" (гибель 4х бойцов ВСУ)
несколько сотен снайперов по полосе соприкосновенич с правом стрелять во все шо шевелится и на той стороне наступит гробовая тишина
Но зебилам хотелось по-приколу...
Нарушилась она от этого или нет?