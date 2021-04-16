С начала суток террористы трижды обстреливали украинские позиции с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

С начала текущих суток, 16 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано три случая нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Так, у возле населенного пункта Красногоровка враг совершил обстрел позиций наших воинов из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Невельского российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Песков противник вел огонь по позициям наших защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.