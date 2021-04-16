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Новости Агрессия России против Украины
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Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО

Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию для создания ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В частности, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.

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При этом, финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

В то же время, среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.

пропаганда (3698) разведка (4194) терроризм (18692) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Він сам себе поливає.
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16.04.2021 14:35 Ответить
+2
Киевский аэропорт Жуляны. Усритесь нах!
Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2536
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16.04.2021 14:35 Ответить
+1
Российская пропаганда тратит значительные средства/ Пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы гражданин Израиля , военного союзника РФ Коломойский руками Зеленского и Ткаченко добил контрпропаганду Украины .
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16.04.2021 14:36 Ответить
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В этом деле впереди всех ЦН на белом коне,все новости по этой теме здесь выставляют через путинские помойки интерфакс и РБК.
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16.04.2021 14:31 Ответить
В смысле? Ну,допустим выставил ЦН фейк от интерфакса о якобы подготовке Украины к наступлению. И что? Здесь все поверили?
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16.04.2021 14:44 Ответить
Ключевое слово ВЫСТАВИЛ,нормальные средства информации с нормальными украинскими редакторами не пользуются путинскими пропагандонскими источниками,вывод - ЦН лубянская контора,хозяина которой нужно арестовать и допросить с пристрастием.
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16.04.2021 14:47 Ответить
Откуда этот бред? Может ещё и Антизомби-кацапский проект? Там часто развлекают кацапской дичью с ихних помоек.
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16.04.2021 14:51 Ответить
Какие проблемы?Найди другой сайт.Но тебе надо иметь кучу ников и писать именно тут.Кстати тебя бы тоже тогда арестовать надо))))
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16.04.2021 15:18 Ответить
Украинская пропаганда, направлена исключительно на то, что бы поливать д-мом политических оппонентов зеленского.
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16.04.2021 14:32 Ответить
Він сам себе поливає.
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16.04.2021 14:35 Ответить
Если оппоненты-мертвечуковские "зажоповцы",то надо
ещё больше дерьма.
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16.04.2021 14:46 Ответить
Ну і хрен на них. У нас є Моніка і танкі наші бьістрьі.
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16.04.2021 14:33 Ответить
Киевский аэропорт Жуляны. Усритесь нах!
Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2536
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16.04.2021 14:35 Ответить
НАТА вже тут?
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16.04.2021 14:37 Ответить
Ну это так, баловство а не пропаганда.
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16.04.2021 14:40 Ответить
дурь полная...на необорудованный для военной авиации гражданский аэропорт сажать военных,тем более в такой скученности.
там и б.церковь рядом,и васильков,да на крайняк гостомель
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16.04.2021 15:21 Ответить
Так это же не надолго - русню перетоптать только. А в Гостомеле нет места
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7480
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16.04.2021 16:14 Ответить
ну тады ой
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16.04.2021 16:27 Ответить
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2063
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16.04.2021 16:49 Ответить
Что это????
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16.04.2021 15:32 Ответить
Российская пропаганда тратит значительные средства/ Пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы гражданин Израиля , военного союзника РФ Коломойский руками Зеленского и Ткаченко добил контрпропаганду Украины .
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16.04.2021 14:36 Ответить
Я думаю они будут пробовать на зуб. И если тот зуб им ВСУ не обломают, а снова "в ответ не стрелять", "перемирие" то рф пойдут в наступление. ВСУ готовы, конечный результат зависит от действий Зрадокомандувача, Демченко, и остальных сепаров из ОП.
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16.04.2021 14:39 Ответить
Російська пропаганда витрачає значні кошти на кампанію зі створення оманливої загрози розгортання бойових дій на Донбасі нібито з вини України, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 8987
Скоро на ул. Артема в Донецке!
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16.04.2021 14:43 Ответить
Российская пропаганда тратит значительные средства Зеленского на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, для узурпации власти и прикрытия торговли на крови, - Я(тм)
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16.04.2021 14:56 Ответить
Нормальні люди й так розуміють, що кацапсяча орда є кацапсяча орда. А хто не розуміє ті знову вибирають і будуть вибирати риговське шобло та клованів. Їм роз'ясювати шось немає ніякого сенсу.
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16.04.2021 14:58 Ответить
Если бы орда хотела захватить Украину - она сделала бы это, завалив окопы трупами всевозможных "рюських", в 2014 году. Сейчас орда копирует действия Гитлера в 1938 году (видимо,сами ,как всегда, ни хрена придумать не могут) - угроза войны Чехословакии с капитуляцией мощной армии без единого выстрела.Зеленскому следует не дрожать от страха, не веря в Украину, не просить жалобно помощи у тех, кто кормит орду, покупая у нее ворованные газ и нефть, а четко сказать:"Полезете к нам - будете вагонами возить обратно дохлую козломордую скотину".Если бы чехи дали отпор Германии в 1938 году, ВМВ,возможно,не было бы.Самое интересное - все авантюры атак из Крыма заканчивались поражением наступающих: - бегство без снабжения, да по ровным степям без препятствий для бронетехники атакующих с материка, и кацапы это прекрасно знают. Мост - если есть ракеты и авиация, он может быть уничтожен, и очень быстро, защитить его невозможно.
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16.04.2021 15:48 Ответить
 
 