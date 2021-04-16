Российская пропаганда тратит значительные средства на кампанию по созданию ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины, - ГУР МО

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию для создания ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В частности, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.

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При этом, финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

В то же время, среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.