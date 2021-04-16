Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит необходимые реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, но не реформы способы не допустить расширения российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По словам президента, сегодня Украина нуждается в действиях.

"И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО. Наши Вооруженные Силы сдерживают единую агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", - отметил глава государства.

"Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

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