РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6355 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 379 53

Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский

Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит необходимые реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, но не реформы способы не допустить расширения российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По словам президента, сегодня Украина нуждается в действиях.

"И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО. Наши Вооруженные Силы сдерживают единую агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", - отметил глава государства.

"Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) НАТО (10086) членство в НАТО (1534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1185
показать весь комментарий
16.04.2021 14:39 Ответить
+11
Порох в 14 остановил РФ. Поглядим на клоуна, шо он сможет продемонстрировать...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:35 Ответить
+10
...мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся

Красавец...Выстоял он...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такие заявления, президент страны может делать только в одном случае: если они относятся к другой стране.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:35 Ответить
"реформы по-зеленскому" - это НЕпринятие гособоронзаказа.. до сих пор.
видать именно так у вислюка оманского понимают "необходимость" для вступления в НАТО... игнорирование гособоронзаказа во время войны с рашкой на фоне истерики и нытья клоуна "пачяму мы нивната?"
показать весь комментарий
16.04.2021 15:24 Ответить
Порох в 14 остановил РФ. Поглядим на клоуна, шо он сможет продемонстрировать...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:35 Ответить
Мінськ-1 та 2. з усіма наслідками.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:38 Ответить
Какими? Ты жив, обут, одет, сыт. Вот если бы тебе оторвало в окопе голову, вот это были бы последствия. А это так, из области фантазий. Порох во-первых остановил всю эту навалу. Во-вторых, перевел это в политическое русло. Оно тоже очень проблемное, но для тебя безопасное по крайней мере. Так о каких последствиях речь?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:44 Ответить
москву не взяли.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:45 Ответить
это да. Это скверно. Но с другой стороны, ремонты мы и сами делать умеем. Зачем нам таджики?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:48 Ответить
Сказав А, то кажи і Б. Так сприймає захід підписання подібних угод. І його терпець вже урвався. Якось так виглядає. Я підписанта розумію. Ситуація була не на нашу користь. Але не розумію подальших його дій.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:48 Ответить
Когда ты по доброй воле продаешь квартиру, подписываешь договор и переезжаешь(сам и по доброй воле) - это одно. тут надо все соблюдать. Но когда тебе в голову приставили пистолет и просят подписать договор, тут ты должен сделать две вещи:
1. остаться в живых
2. сделать все, чтобы договор не выполнять в силу того, что тебе это не надо. Принуждение к подписанию договора - преступление. Вот исходя из этого и действуешь. Не весь Запад с этим согласится, исходя из своих соображений. Но есть страны(США прежде всего) которые понимают этот подход. И потому отношения с США для Украины особо критичные и относиться к ним надо очень аккуратно. А что клоун делает?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:53 Ответить
Наче щось і робить. Кулеба голосить, авак теж голос подав...дипломати волають. Тільки заходу байдуже, що під примусом підписували. Вони вже хочуть це закінчити. Звісно з найменшими втратами для себе любих.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:58 Ответить
И вот здесь вступил в работу Байден. Буквально вчера. накануне сегодняшнего разговора Зеленского с Макроном, где последний попытается "протянуть" через Зеленского "хотелки" Путина. Вчера Байден однозначно пояснил, что так делать не надо. Может не все поняли, но санкции, высылка дипломатов и остальное - это не только для Кремля. Зеленскому стоит прислушаться к тому, что делает Байден. Вот оно. Да, лягушатники и остальные рады избавиться от нас. Но есть США, которая тем или иным способом нам помогает. Не Зеленскому, Украине. Бенефиса Зеленского не будет, оваций тоже. Ему ткнули в рожу как себя вести. Но Украине это только на пользу.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:04 Ответить
Подивимось. Але я би не покладав великих надій на доброго американського дідуся.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:09 Ответить
У них более глобальные задачи. Но в контексте этого мы вполне можем стать вменяемой, адекватной страной. Но не при этой власти, увы.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:13 Ответить
У нас ніколи не було адекватної влади і можливо не буде. Тому посміхаємось і машем...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:17 Ответить
"Если захотите, это перестанет быть сказкой". Это сказано совсем по другому поводу, но...сказка стала реальностью. А улыбаться нужно, без этого никуда. Ну удачи, и будем верить, что все будет путем.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:23 Ответить
Надія вже майже померла. Але дякую за оптимізм. Може і прорвемось.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:21 Ответить
что вы, зебилы, вечно голо СУЕТЕ.. то за кравчука.. то за яныка.. а теперь и за клоуна..
Нечего на зеркало пенять, коль у вас рожи кривые..
адекватность власти прямо пропорциональна адекватности большинства нарИда...
показать весь комментарий
16.04.2021 15:31 Ответить
Для упоротих. З радянських часів "еліта" фактично не змінилася. Що не видатний діяч, то синуля червоного директора чи комуняцького функціонера, або сексок гебешний з видатних пісьменників-поетів. Навчись ввічливості, особливо при розмові з незнайомими людьми.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:26 Ответить
...если б только квартальный гаденыш мог это понять
показать весь комментарий
16.04.2021 15:11 Ответить
А с чего бы если бы россия напала он бы погиб?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:50 Ответить
Полностью согласен. А тот тут некоторые начинают: добробыты, волонтеры, народ, международная поддержка ... Только Порох! Я даже слышал, что он мог Донбасс за 2 недели освободить, но ему не дали.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:05 Ответить
та вот ты отсиделось под лавкой - и донбасс не освободили..
а не прячся ты у жонки под юбкой.. да если бы еще и вислюка оманского не отгоняли от военкоматов - то всё.. за неделю бы выгнали кацапов..
показать весь комментарий
16.04.2021 15:27 Ответить
Порох , или военные и добробаты ? И на каких фронтах и на какой линии воевал Порох ?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:06 Ответить
на колчаковских.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:07 Ответить
а на каких ты "воевало".. на лахтинских?
показать весь комментарий
16.04.2021 15:26 Ответить
Я рыдаю...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:35 Ответить
От счастья, мадам или таки от .......
показать весь комментарий
16.04.2021 14:38 Ответить
Да может ли быть столько "счастья"...(
показать весь комментарий
16.04.2021 14:54 Ответить
Таки увы мадам да бывает. К сожалению и и не на минуточку а таки на годы.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:28 Ответить
Знову марить...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:36 Ответить
А что оно еще скажет? Что за 2 года все просрало?
показать весь комментарий
16.04.2021 14:38 Ответить
Ну тут вопрос спорный, оно просрало или разокрало.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:39 Ответить
Одно другому не мешает. Скорее дополняет.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:16 Ответить
Что оно снова приняло? Сильная реформированная армия не остановит агрессора? !
показать весь комментарий
16.04.2021 14:37 Ответить
"сдерживают единую агрессию в Европе"
показать весь комментарий
16.04.2021 14:37 Ответить
Оооооо, Вава-реХЕРматор у нас оказывается. Это он в 2014 году на территории Московии за их бюджетные деньги проводил реформы Украины для вступления в НАТО! И до 2019 года он оказывается не помогал Бене воровать бабло из ПриватБанка и своей пиписькой имитировал не игру на рояле, а дирижировал ей на реформы.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:37 Ответить
...мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся

Красавец...Выстоял он...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:38 Ответить
А если бы на его месте был какой-то дурачок?©
показать весь комментарий
16.04.2021 14:41 Ответить
вовка-шмаркля гордо "выстаивается"...))

Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7738
показать весь комментарий
16.04.2021 15:33 Ответить
Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1185
показать весь комментарий
16.04.2021 14:39 Ответить
Звісно ж... А те, що ти "говнокомандувач" зірвав минулорічне державне оборонне замовлення, те, що зараз квартал закінчився і на цей рік його взагалі ще не має. Те що з часів твоє перемоги де-факто заморожені роботи по "Гром 2", припинена модернізації ППО, не замовлено ЖОДНОГО "Корсару" за час твоєї каденції, Нептун, що мав бути вже у кількості декількох дивізіонів тільки під тиском громадськості один передали. Дороги будуєте, на Ковіді наживаєтесь, Бєня мільярдером стає стрімко, а військовим жодного разу зарплату не підняли, це все не важливо, це нічого не змінює???
показать весь комментарий
16.04.2021 14:42 Ответить
Ага, только отведение войск с хорошо укрепленных и оборудованных позиций, которое в свое время провел мудрый военачальник четырежды уклонист Бубочка поможет остановить Россию!
показать весь комментарий
16.04.2021 14:43 Ответить
це її навіть налякає.. бачиш як перепудили, що навіть з сибіру техніки нагнали..
показать весь комментарий
16.04.2021 14:48 Ответить
То просто вони подалі від китайців драпонули...
показать весь комментарий
16.04.2021 14:53 Ответить
Брехло. При Зеленському реформи зупинили.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:44 Ответить
Головна реформа-це звільнити Україну від влади блазня 95 кварталу.
показать весь комментарий
16.04.2021 14:44 Ответить
"да гранаты у него не той системы"
показать весь комментарий
16.04.2021 14:45 Ответить
Яка разюча схожість з тим персонажем відомого фільму. Для повноти образу залишилося ще виконати "політ з вікна". З часом і це можливе.
показать весь комментарий
16.04.2021 16:58 Ответить
іншими словами, - ми за НАТО, але не чіпайте наших схем..
показать весь комментарий
16.04.2021 14:46 Ответить
Главные реформы блазня, это отвод войск, запрет стрелять даже в ответ, и поиск мира заглядыванием куйлу в шоколадный глаз.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:17 Ответить
Україна за цієї влади не може реформи для МФВ провести, щоб гроші получити під низький % (навіть навпаки - розвалює те, що було зроблено попередньою владою), а про НАТО і мови не може бути....
показать весь комментарий
16.04.2021 15:28 Ответить
При Зеленском реформами не занимались, а поощряли корупцию.
показать весь комментарий
16.04.2021 15:43 Ответить
Мені подобається як він приписує собі досягнення Порошенко "ми вистояли 7 років". Був би у 14 такий дурачок при владі, вже б давно були окуповані
показать весь комментарий
16.04.2021 16:33 Ответить
 
 