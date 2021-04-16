Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит необходимые реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, но не реформы способы не допустить расширения российской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
По словам президента, сегодня Украина нуждается в действиях.
"И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО. Наши Вооруженные Силы сдерживают единую агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", - отметил глава государства.
"Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.
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видать именно так у вислюка оманского понимают "необходимость" для вступления в НАТО... игнорирование гособоронзаказа во время войны с рашкой на фоне истерики и нытья клоуна "пачяму мы нивната?"
1. остаться в живых
2. сделать все, чтобы договор не выполнять в силу того, что тебе это не надо. Принуждение к подписанию договора - преступление. Вот исходя из этого и действуешь. Не весь Запад с этим согласится, исходя из своих соображений. Но есть страны(США прежде всего) которые понимают этот подход. И потому отношения с США для Украины особо критичные и относиться к ним надо очень аккуратно. А что клоун делает?
Нечего на зеркало пенять, коль у вас рожи кривые..
адекватность власти прямо пропорциональна адекватности большинства нарИда...
а не прячся ты у жонки под юбкой.. да если бы еще и вислюка оманского не отгоняли от военкоматов - то всё.. за неделю бы выгнали кацапов..
Красавец...Выстоял он...
мудрый военачальникчетырежды уклонист Бубочка поможет остановить Россию!