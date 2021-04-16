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Новости Агрессия России против Украины Война
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Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас

Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к гражданам Украины в связи с угрозой новой агрессии России.

"Не сомневаюсь, что Украина, по милости Божией, получит мир", - говорится в обращении митрополита Епифания, передает Цензор.НЕТ.

"Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности.

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И сосед-агрессор хорошо знает, что в течение всего этого времени украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал. Нас не уничтожили обстрелы и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют "вирус страха", который веками выращивает и культивирует в подвластных ей сама, — угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление. Страх — действительно опасный "вирус", который может убить изнутри. Но страх — это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас.

Не бойтесь!

Не падайте духом!

Мы — сильный народ и умеем преодолевать вызовы. Вспомните события 2014 года, как тогда распространяли "вирус страха", но перед лицом настоящей опасности страх исчез, зато молитвы Церквей и единство народа, сила армии и мудрость дипломатов стали стеной против планов агрессора. Как результат — мы сохранили государственность, завоевали духовную независимость, увековеченную в Томосе, завоевали международную поддержку, воспитали сильную молодежь, сумели сформировать мощную оборону на линии фронта и в сердцах миллионов соотечественников.

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Нет сомнения, победим и это нашествие. Наша Церковь молится за освобождение от чужаков. Наши капелланы занимаются военными. Украинская Церковь — с украинским народом.

"Не страшитесь и не бойтесь их; Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас…" (Втор. 1: 29 — 30)", - обратился Епифаний к украинцам.

Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас 01
Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас 02

Автор: 

россия (96200) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+20
есть же Люди, а есть зеленские...
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16.04.2021 14:49 Ответить
+20
Кацап, каким боком революции к внешней угрозе?. Ты что-то попутал. Лишняя хромосома видно шалит. А Путин - *****.
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16.04.2021 14:54 Ответить
+19
ну вот, зебобики, есть же разница, верно?
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16.04.2021 14:46 Ответить
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ну вот, зебобики, есть же разница, верно?
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16.04.2021 14:46 Ответить
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ! ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ! ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ НАС (*КРЕСТИМСЯ) И СПАСИ И СОХРАНИ НАРОД МОЙ, СТРАНУ МОЮ, МЕНЯ И МОЮ СЕМЬЮ И ДАЙ НАМ СИЛ ВЫДЕРЖАТЬ ВСЕ НИСПОСЛАННЫЕ ТОБОЙ И НЕЧИСТЬЮ- ВРАГАМИ ИСПЫТАНИЯ.... АМИНЪ...
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16.04.2021 15:06 Ответить
есть же Люди, а есть зеленские...
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16.04.2021 14:49 Ответить
"Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали." Вообще то майдан изначально предполагал разделение общества,революции всегда несут собой разделение общества.
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16.04.2021 14:51 Ответить
Так лять не твоего свинособачьего общества )
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16.04.2021 14:52 Ответить
Кацап, каким боком революции к внешней угрозе?. Ты что-то попутал. Лишняя хромосома видно шалит. А Путин - *****.
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16.04.2021 14:54 Ответить
выйди с германии и скажи - ***** введи войска для защиты гдр-русско говорящих. что с тобой будет ?
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16.04.2021 14:55 Ответить
Донбасс,Крым это украинские граждане, часть украинского общества? А те,которые против майдана они часть или нет? Вспомните что повлекла за собой эта революция 14го? Насильственные захваты госуд.учереждней на Западе страны. Затем уже пошли захваты на Востоке. Речь об этом разделении в обществе.Нет никого единства.
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16.04.2021 15:00 Ответить
Тільки на сході захоплювали справжні смердючі кацапи з сраного кацапстану, які не мали українського громадянства і ніякого відношення до України. Різні гіркіни, моторили, які попалися тоді на кацапському акценті і "порєбрікє".
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16.04.2021 15:03 Ответить
то колличество что заходили несравнимо мало,чтобы мочь что-то противопоставить .У того же Гиркина-Стрелкова изначально было всего около 20 человек, и те 90% были гражданами Украины. Нужно принять тот факт, что сами украинцы этих регионов не захотели смириться с новой послемайданной властью.
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16.04.2021 15:09 Ответить
Угу, ті, що були з гіркіним, то опариші-селігериші, яких готували на різних селігерах задовго до Майдану.
Проти цієї смердючої ************* якраз вийшли протестувати жителі Краматорська, яких вони залякували зброєю і тоді ж і прозвучало про "парєбрік".

20 ублюдків зі зброєю проти значно більшої кількості беззбройних українців Донбасу - це не мало. Ну а як кацапи можуть видавати себе за громадян України - це відомо. Тільки їх видає свинособачокацапський акцент, та "парєбрікі".
Смерть кацапам!!!
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16.04.2021 15:27 Ответить
Чего не захотели? В Киеве очень много переселенцев - факт в том, что они не смирились с потерей не только свободы вообще, а своей собственности, безопасности своих детей в том числе и т.д.и т.п. И шо ты можешь варнякать, попивая немецкое пиво на его родине? Заткнись и забудь (ся )
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16.04.2021 15:33 Ответить
Твои много, это относительно таки. В РФ их намного больше. А в Донбассе 4 миллиона остались.
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16.04.2021 15:39 Ответить
Потому что многие не хотели/ не хотят бросать свои дома, квартиры, которых они не получат и не купят уже никогда.
Тупорылое, не суди о людях, не зная всей поднаготной и меньше смотри сруТВ
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16.04.2021 16:33 Ответить
Почему ты как ширый нацист не пишешь мне на мове? Я пойму. Не научился ещё,позорник?
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16.04.2021 16:38 Ответить
Можливо тому, що ти узькочелюстна свинособака, яка не розуміє слав'янських мов?
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16.04.2021 16:49 Ответить
кацапсина номерная, срань лапотная под прокси, закрой свое е..бло, щами да лаптями от тебя несет, ********* ти сраная.

так тобi зрозумiло, свинособако?
я до тебе звертаюся i твоєю собачою, твоїм рюзьге койне i нормальною мовою, щоб ти точно зрозумiло, лайно ти рашистське.
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16.04.2021 19:52 Ответить
Щирий,свинособако,а не ширий.

вОнюшка,кацапсина убогая,не пыжься писать на украинском,у тебя,лапотнаго идиота,тупо выходит.
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18.04.2021 23:42 Ответить
Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас - Цензор.НЕТ 4097
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16.04.2021 15:05 Ответить
рашистоа оправдываешь, или как?
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16.04.2021 14:55 Ответить
Пошел вон,дебил.
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16.04.2021 14:56 Ответить
Есть украинское общество и есть гундяевский общак (шобла) ,вы за кого?
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16.04.2021 14:57 Ответить
В 2013 році розділ почали мусора Яника/Захарченка на майдані - розділяли хребці студентів дубіналами. Забув? То нагадую.
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16.04.2021 16:31 Ответить
Майдан это следствие того что Янык не подписал ЗСТ с ЕС поддавшись шантажу рашки.Именно из-за рашки и начался Майдан
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16.04.2021 19:59 Ответить
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16.04.2021 14:52 Ответить
Гундяй більше заходить?
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16.04.2021 14:55 Ответить
вот это - ЦЕРКОВЬ!!!!!!
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16.04.2021 14:56 Ответить
согласен! ПЦУ -настоящая Церковь украинская !
а московский патриархат сатанат-ето от дьявола!
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16.04.2021 16:15 Ответить
Задолбали уже эти "за все хорошее, против всего плохого". Если я получил пиндюлей от гопников и лежу поломанный в луже своей крови, то какое имеет значение боялся я или не боялся, пал я духом или не пал?
Может надо говорить о том, что к нападению гопников надо быть готовым? А чтобы быть готовым надо готовиться?
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16.04.2021 15:00 Ответить
А что, он против? Епифаний говорит о самом важном - отсутствии страха. А ты, судя по всему, или недопонял, или прикинулся (сам понимаешь кем, не хочу, что бы забанили )
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16.04.2021 15:39 Ответить
Повага Митрополиту! Світла людина.
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16.04.2021 15:02 Ответить
благослови Господь Епифания, и дай ему долгих лет жизни
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16.04.2021 16:16 Ответить
Ну а як же ж, панотець, не всі ж москалі погані, є серед них і гарні люди, як нам бути?
Вбивайте усіх, господь узнає своїх !!!
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16.04.2021 15:08 Ответить
оккупантов, агрессоров надо нейтрализовівать нещадно, а вот людей убивать низзя
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16.04.2021 15:24 Ответить
Дякую Отче. Ми не боїмося ворога і ніколи не боялися, бо страх це вже пів стправи. Бачив як у Криму кацапи залякали мокшинський нарід, що ніби на 40 автобусах їдуть бандеровці і правосеки, щоб убивати російських мальчіков. Нарід жахався всіх, хто розмовляв українською і мав українську символіку, їм все мерещилися "правосеки". А казалось би, декілька мільйонів сцикунів і всього 40 автобусів видуманих "правосєк". Але бандерівці і правосеки не з'явилися, там з'явилися чеченці, вірмени, абхазці і привчають до поваги себе шановних. Все краще в них,а поліцаї стисли зуби і перетворилися в терпіл, бо кому денбакали пожіліються?
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16.04.2021 15:27 Ответить
Например, страх перед коронавирусом ...
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16.04.2021 15:34 Ответить
Не бійтесь УКРАЇНЦІ, страху не існує, страх тільки у нас в голові.
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16.04.2021 16:08 Ответить
А кто-то хоть раз слышал от главы УПЦ МП публичное заявление осуждающее войну рашки против Украины или призыв не начинать полномасштабную войну?Вот и ответ кому эта секта служит.
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16.04.2021 19:53 Ответить
ПЦ МП це філіал фсб в Україні, тому там все очевидно...
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16.04.2021 21:53 Ответить
"Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности. Источник: https://censor.net/ru/n3260191

ХОТЬ ХТОСЬ В УКРАЇНІ КАЖЕ ЗДРАВІ РЕЧІ, У ПОЛІТИКАНІВ НА ЦЕ НЕ ХВАТАЄ МІЗКІВ
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16.04.2021 21:52 Ответить
 
 