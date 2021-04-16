Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к гражданам Украины в связи с угрозой новой агрессии России.
"Не сомневаюсь, что Украина, по милости Божией, получит мир", - говорится в обращении митрополита Епифания, передает Цензор.НЕТ.
"Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем Богом данную нам землю, наш народ и наши ценности.
И сосед-агрессор хорошо знает, что в течение всего этого времени украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал. Нас не уничтожили обстрелы и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют "вирус страха", который веками выращивает и культивирует в подвластных ей сама, — угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление. Страх — действительно опасный "вирус", который может убить изнутри. Но страх — это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас.
Не бойтесь!
Не падайте духом!
Мы — сильный народ и умеем преодолевать вызовы. Вспомните события 2014 года, как тогда распространяли "вирус страха", но перед лицом настоящей опасности страх исчез, зато молитвы Церквей и единство народа, сила армии и мудрость дипломатов стали стеной против планов агрессора. Как результат — мы сохранили государственность, завоевали духовную независимость, увековеченную в Томосе, завоевали международную поддержку, воспитали сильную молодежь, сумели сформировать мощную оборону на линии фронта и в сердцах миллионов соотечественников.
Нет сомнения, победим и это нашествие. Наша Церковь молится за освобождение от чужаков. Наши капелланы занимаются военными. Украинская Церковь — с украинским народом.
"Не страшитесь и не бойтесь их; Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас…" (Втор. 1: 29 — 30)", - обратился Епифаний к украинцам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проти цієї смердючої ************* якраз вийшли протестувати жителі Краматорська, яких вони залякували зброєю і тоді ж і прозвучало про "парєбрік".
20 ублюдків зі зброєю проти значно більшої кількості беззбройних українців Донбасу - це не мало. Ну а як кацапи можуть видавати себе за громадян України - це відомо. Тільки їх видає свинособачокацапський акцент, та "парєбрікі".
Смерть кацапам!!!
Тупорылое, не суди о людях, не зная всей поднаготной и меньше смотри сруТВ
так тобi зрозумiло, свинособако?
я до тебе звертаюся i твоєю собачою, твоїм рюзьге койне i нормальною мовою, щоб ти точно зрозумiло, лайно ти рашистське.
вОнюшка,кацапсина убогая,не пыжься писать на украинском,у тебя,лапотнаго идиота,тупо выходит.
а московский
патриархатсатанат-ето от дьявола!
Может надо говорить о том, что к нападению гопников надо быть готовым? А чтобы быть готовым надо готовиться?
Вбивайте усіх, господь узнає своїх !!!
ХОТЬ ХТОСЬ В УКРАЇНІ КАЖЕ ЗДРАВІ РЕЧІ, У ПОЛІТИКАНІВ НА ЦЕ НЕ ХВАТАЄ МІЗКІВ