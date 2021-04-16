Садовый попросил США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временным поверенным в делах США в Украине. С 2019 года она возглавляет посольство. В первую очередь, конечно, мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе. Нам важно чувствовать эту реальную поддержку со стороны наших партнеров и друзей. В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - отметил Садовый.

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В свою очередь Кристина Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House - центр культурного обмена.

"Это те вещи, которых во Львове не может быть много. После этого надеемся на открытие Генерального консульства, что было бы хорошим шагом", - добавил Садовый.

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