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Садовый попросил США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Садовый попросил США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый попросил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временным поверенным в делах США в Украине. С 2019 года она возглавляет посольство. В первую очередь, конечно, мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе. Нам важно чувствовать эту реальную поддержку со стороны наших партнеров и друзей. В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - отметил Садовый.

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В свою очередь Кристина Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House - центр культурного обмена.

"Это те вещи, которых во Львове не может быть много. После этого надеемся на открытие Генерального консульства, что было бы хорошим шагом", - добавил Садовый.

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Львов (4599) Садовый Андрей (651) США (27156) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+2
Это дело! А где Кличко и где в Киеве тероборона?
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16.04.2021 14:59 Ответить
+2
Нужно просить чтобы это делали в левобережнлй части Украины ,пока Зеленский в Париже
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16.04.2021 15:02 Ответить
+2
попросил бы лучше генерала Кривоноса
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16.04.2021 15:06 Ответить
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Это он так тонко денег попросил?
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16.04.2021 14:58 Ответить
Это дело! А где Кличко и где в Киеве тероборона?
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16.04.2021 14:59 Ответить
В Києві тероборона була добре організована. Регулярно проводились збори і навчання. ЗЄлікі все похирили. Тер маємо Верещучку з безпілотковою парасолькою і Київ в безпеці. ЗЄ її готує на міністра оборони і тоді вся Україна буде в безпеці.
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16.04.2021 15:07 Ответить
порівняно з ворюгами, які всім заправляють в армії ця пні буде краще.
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16.04.2021 19:19 Ответить
Это какой то цирк. Если кацапы вдруг полезут то на следующий день будет объявлена ново-ЗУНР с границей под Житомиром, а еще через день она присоединится к Польше. Так что тероборона Львову точно не понадобится.
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16.04.2021 15:00 Ответить
Это я к сожалению говорю, если что.
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16.04.2021 15:01 Ответить
Доволі реалістичний сценарій. Нажаль.
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16.04.2021 15:02 Ответить
Мне просто интересно: а чем собственно могут помочь США?!
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16.04.2021 15:00 Ответить
может пришлют пару полков американских нацгвардейцев ?
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16.04.2021 15:02 Ответить
Мусороперерабатывающий завод наконец-то построить!
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16.04.2021 15:04 Ответить
Вышлют Андруше партию типографской продукции.
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 7852
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16.04.2021 15:25 Ответить
Так Дрюля раньше кукарекал из каждого утюга : визьмы и зробы. Обосрался со своей Сомонемочью, а теперь и зробылка не стоит?
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16.04.2021 15:43 Ответить
Садовый попросил США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове - Цензор.НЕТ 5338
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16.04.2021 15:01 Ответить
Нужно просить чтобы это делали в левобережнлй части Украины ,пока Зеленский в Париже
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16.04.2021 15:02 Ответить
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16.04.2021 15:05 Ответить
А мусорный завод построили уже?
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16.04.2021 15:03 Ответить
попросил бы лучше генерала Кривоноса
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16.04.2021 15:06 Ответить
Пойдет на кичу вслед за Семенченко за организацию НВФ.
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16.04.2021 15:14 Ответить
АНДРУША, А КАК ЖЕ ТВОИ ЛОЗУНГИ? Помоги себе сам. Подро..и себе сам.
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 5176
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16.04.2021 15:23 Ответить
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 2261
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16.04.2021 15:26 Ответить
Садовый, ты при Порохе кукарекал на каждом углу : визьмы и зробы. Шо случилось, Андруша? Уже не стоит зробылка, блазню?
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16.04.2021 15:40 Ответить
Как я уже устал от этого придурка. Какой тебе обороны не хватает? По городу нациков шастает полно. Умных одурачить не могут, а кто моложе и глупее, трусят, отбирают деньги. Твоих рук дело Андрюша?
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16.04.2021 15:54 Ответить
а шо там Львову загрожує? Польша збирається нападати?
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16.04.2021 16:27 Ответить
пока мвд против раздачи оружия населению - толку от этой териториальной обороны, да еще и за 1000км от линии разграничения - ноль.
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16.04.2021 17:07 Ответить
 
 