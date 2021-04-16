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Новости Агрессия России против Украины
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Германия и Франция могут склонить Украину к примирению с РФ путем подписания "Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей", - представители гражданского общества Донбасса

Германия и Франция могут склонить Украину к примирению с РФ путем подписания

Такая попытка может привести не к миру, а к политической и военной капитуляции Киева, а также уклонению Москвы от ответственности за агрессию против Украины.

Об этом говорится в обращении представителей гражданского общества Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.

"В свете накопления войск Российской Федерации вдоль границ Украины и обострения военного конфликта России и Украины на Донбассе, мы видим несколько угрожающих тенденций, которые могут привести к серьезной внутренней дестабилизации в Украине и преобразованию межгосударственного конфликта на Востоке в гражданский конфликт. Речь идет о возможных попытках Германии и Франции склонить руководство Украины к примирению с Кремлем путем подписания и попытки реализации унизительных для Украины и противоречащих ее законодательству и Конституции, "Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей", - следует из обращения.

"Мы убеждены, что такая попытка ведет не к миру, а к политической и военной капитуляции Киева, освобождению Москвы от ответственности за агрессию против Украины и созданию реальной, а не мифической как до сих пор, угрозы гражданской войны в Украине. В течение всех семи лет агрессии и фактической оккупации Россией части территории Украины, Москва, несмотря на ясно и неоднократно высказанную всеми демократическими странами и международными организациями позицию поддержки Украины, старательно и упорно пытается представить войну против Украины как якобы внутриукраинский конфликт", - подчеркивается в обращении.

Также отмечается, что в последнее время одной из площадок системного проявления таких попыток становятся заседание Минской Трехсторонней контактной группы.

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"Вот уже несколько месяцев мы видим попытки российской стороны, и посредников от ОБСЕ, исключить из процесса обсуждения будущего Донецкой и Луганской областей представителей вынужденных переселенцев из этих регионов и превратить Трехстороннюю контактную группу в де-факто, пятистороннюю.То есть, в нарушение трехстороннего формата и документов Минских договоренностей, представители ОБСЕ и России фактически предоставляют физическим лицам с оккупированных РФ территорий ОРДЛО статус отдельных делегаций, пытаясь подменить в дипломатическом процессе стороны конфликта, что делает продуктивный диалог невозможным априори", - сказано в обращении.

Кроме этого, отмечается, что благодаря этим манипуляциям создается видимость возможности прямого диалога между законными украинскими властями и оккупационными администрациями России в Донецке и Луганске.

"Таким образом Москва пытается не только подорвать основы общественной стабильности в Украине, но и предоставить международному сообществу "доказательства" того, что в Украине якобы происходит гражданский конфликт", - уверены представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей.

"Выступая категорически против любых попыток легализации оккупационных администраций, отвергая возможность предоставления им монополии на представительство жителей Донетчины и Луганщины в дипломатическом процессе, подчеркиваем необходимость трехстороннего формата в работе ТКГ. Мы заявляем о недопустимости диктата иностранными государствами, какое законодательство должна принимать или отменять Украина, какой должна быть ее Конституция, и каким образом она должна освобождать свою суверенную территорию в международно признанных границах. Жители Донетчины и Луганщины никогда не выступали за автономию, а тем более федерализацию Украины, это исключительно требование российских оккупантов и их приспешников", - говорится в заявлении.

"Мы предупреждаем политическое руководство Украины, а также представителей Франции и Германии, никакие договоренности, которые будут основаны на принципах заигрывания с российским агрессором, предоставление субъектности оккупационным администрациям, произвольная трактовка приоритета безопасности над любыми вопросами политического характера, будут осуждены обществом и вызовут действенное сопротивление, как наше, так и всех патриотов Украины", - следует далее.

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"Мы подчеркиваем недопустимость сохранения на Донбассе в любой форме незаконных вооруженных формирований, которые убивали, лишали свободы и пытали патриотов Украины. Любые попытки сделать это вызовут нашу жесткую и действенную реакцию. Возможные последствия по дестабилизации ситуации в Украине и стимулированию российского агрессора к дальнейшим действиям, направленным на разрушение украинской государственности, мы возлагаем персонально на президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Республики Франция Эмманюэля Макрона", - подытожено в заявлении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Меркель Ангела (2125) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+41
При Порошенку сперечалися, зможе чи не зможе він добитися безвізу, Томосу і т.і. для України.
При Зеленському сперечаються здасть чи не здасть (або наскільки здасть) він інтереси України. Без коментарів.
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16.04.2021 15:06 Ответить
+27
Если Зеленский что то подобное подпишет то пускай не возвращается в Киев. Сразу на Ростов.
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16.04.2021 15:05 Ответить
+24
Блазень на таке цілком здатний...
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16.04.2021 15:05 Ответить
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Фрау Макрель
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16.04.2021 18:59 Ответить
за шо гибли пацаны?
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16.04.2021 15:21 Ответить
Не ругайте меня народ! а может оно и лучше!? Поддержка ЕС , США, Канады и других - в принципе только на словах! Давайте трезво рассудим эту ситуацию.. У нас 3 варианта развития событий. 1 вариант, подписать все что хочет рашка с ЕС, 2 вариант отвоевать все что утрачено - хороший вариант, но готовы ли мы на эту войну, с технической, колличествыенной точки зрения, выиграть, морально то да, но вот в остальном правде в глаза - мы проигрываем, драться за нас, как мы надеюсь уже поняли, никто не будет, все ограничатся озабоченностью, обеспокойством, возмущением и другой подобной херней. Вариант 3 - это грузинский сценарий, который приведет к потере еще большей территогрии... Жду аргументированных дизлайков))) Санкции , опять же как мы видим, ситуацию не изменят, по крайней мере в ближайшие десятилетия! При этом мы в полную силу продолжаем тогровать с парашей! НЕ ГОТОВЫ МЫ К ВОЙНЕ НЕ технически, не количеством, да и морально многие только на словах по типу сени "куля в лоб" а как дело дошло до куль, сеню как корова слизала!
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16.04.2021 15:22 Ответить
Санкции уже изменили ситуацию - ***** вельми разозлён и кормить своих рабов ему всё труднее, именно поэтому он стал вертеть булавой.
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16.04.2021 15:24 Ответить
вы такие выводы делаете по личным наблюдениям (вам нечего есть) или от кого то слышали? или с экономических отчетов? я предпочитаю вариант - экономические отчеты, статистика! и именно она говорит об обратном! урон есть, но несущественный для власти куйла! а народ, да он сдыхать от голода будет пуйло свою валсть не отдаст! Силовики голодать не будут это точно, согласисетсь!? и что дальше?
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16.04.2021 15:37 Ответить
у меня там родственники. и ситуейшн мне известна лучше чем вам на порядок, так шта угомонитесь, а ещё лучше слезьте с бутылки - она слишком явно отсвечивает. Так и передайте кураторам.
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16.04.2021 15:43 Ответить
ну я надеюсь ваши родственники поднимают революцию? ну что бы не сдохнуть от голода! Чушь несете, даже если они сдохнут - власть не изменят в параше! А про статистику, так откройте индексы параши и ЕС, США сравните! самое простое! и Да, что то я не вижу, что ситуация хелп в армии параши, а вы видите?
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16.04.2021 15:58 Ответить
Власть там менялась несколько раз за двадцатое столетие. Поэтому не пишите голословной отсебятины, а учите историческую матчасть. Что вы там не видите - протрите шпакулы.
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16.04.2021 16:06 Ответить
статистика! и именно она говорит об обратном!

==
Товарищь, проснитесь, вы серете! Надысь статистика говорила что мы на пороге коммунизма!
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16.04.2021 15:45 Ответить
у-у-у какой ты умный, товарищ а вы не агент влияния из ФСБ. эта контора не только плащём и кинжалом а так же полонием и новичком владеет. Но и правильно словесно ситуацию обыгрывать умеют. К ВОЙНЕ МЫ НЕГОТОВЫ, НО КТО В ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ К НЕЙ ГОТОВ. Будет война будем воевать. А пока подождём, как китайцы на берегу реки(или как израильтяне с 49 года в состоянии войны со всеми своими соседями)
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16.04.2021 15:55 Ответить
восемь лет ждем... долго ждать то будем? А жить когда? Обычно говорят, когда драки не избежать - бей первым!
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16.04.2021 16:00 Ответить
Ты фсбшное гогнецо - подстрекатель.
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16.04.2021 16:10 Ответить
вы сравнили китай и Украину! Вы хоть раз в Китае были? хотите жить как в китае? я не хочу!
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16.04.2021 16:01 Ответить
А СССР был готов к войне с Гитлером?Может надо было с ним условия подписывать?
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16.04.2021 16:08 Ответить
ну судя по рассекреченным докам - был готов напасть! но гиттрле опередил ударил первым, в слабых местах, не в ударные группировки!
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16.04.2021 16:13 Ответить
Судя по имеющимся докам и мы готовы.
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16.04.2021 16:16 Ответить
Вы давно были хотя бы на 1,2 линии? не говоря о нулевом! Вы давно видели технику которая идет нашим бойцам? если вы говорите "готовы" то я уверен, что вы не были и не видели готовности! И нужно быть полным идиотом заявлять, что мы готовы противостоять ядерной параше!!!!!
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16.04.2021 16:20 Ответить
Представьте себе, готовы, а ЯО тут ни при чём, это всё равно что бомбить Воронеж.
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16.04.2021 16:36 Ответить
Вы давно видели технику

==
лэйтенант, я её недавно видел в действии. Именно ею освободили Нагорный Карабах.
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16.04.2021 16:37 Ответить
ну вы как дуже умный! Расскажите вариант освобождения оккупированных территорий!? поделитесь секретом тактики! Я вижу только один - военным методом! Да и если посмотреть на историю - тоько такой вариант изменял территории государств, пример карабах! а у вас какойц?
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16.04.2021 16:03 Ответить
А я вижу как освободили оккупированные страны бывшего совка невоенным методом. я уже говорил - у вас плохо с матччастью.
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16.04.2021 16:09 Ответить
лэйтенант, как погодка в Москве? Спирт Рояль ещё продают в ларьках? Передай своему куратору что ты обосрался - тут никто ********* "рашкой" не называет. Поэтому не свети бутылкой из задницы, слезь с неё, фершеен?
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16.04.2021 16:14 Ответить
кластеры, кляйстеры, дорожные карты, формулы фраера, озабоченность, что ещё?
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16.04.2021 15:22 Ответить
Если зеля, хотя бы подумает в этом ключе, навряд ли успеет в Ростов. Однако, данный варинат событий очень вероятен, так как олиграхы, судьи (типа волка и аблева....) у которых нет родины, они что в 2014году, что сейчас готовы променять Украины на обещание сохранить их бабло, а зеля абсолютно подконтролен бене, его тедохранитель, это бенин раб, которого беня ему передал и как я понимаю, чуть что ......... Этот телохранитель
все время на фото с зелей, за его спиной, последний визит на фронт и т.д. Пока зелю охраняют люди бени, а не ДСО, будущего нет!!!!!.
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16.04.2021 15:23 Ответить
гамно генеральское
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16.04.2021 15:23 Ответить
Подписанием распрекрасных минских соглашений патриот Порошенко спас Украину
Возможным выполнением предательских Минских соглашений малорос Зеленский совершит капитуляцию
Со вторым тезисом, правда, и спорить нечего
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16.04.2021 15:24 Ответить
Чего накинулись на него? Он вообще мирный человек и сейчас ему ох как тяжело.У Порошенко не было такой ситуации ни в 2014 ни в 2018. Войска были, войска заходили. Но риторики про Города наши бомбить и ликвидировать государство, такого при Порошенко не было. А в случае его скидывпния условно. ЗЕЛЕНСКОГО, Путин точно нападёт. Они не дадут выборы провести. Так что, нехрен тут писать, чтоб не возвращался.
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16.04.2021 15:25 Ответить
Навіщо когось скидати? Зібрались на віче, проголосували нормального і влада перетече до нового без усяких потрясінь. А чмирьок нехай сидить собі де хоче, влади в нього все одно вже не буде. Пуйло попре? Так він і так попре. Ну так хоч шпигуна на чолі мати не будемо.
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16.04.2021 15:34 Ответить
Украина готова к любому развитию событий,призывает РФ к диалогу.
Зеленский
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16.04.2021 15:25 Ответить
эти *****-офицеры даже в Афгане себе устраивали комфортную жизнь
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16.04.2021 15:25 Ответить
Для этого российский шпион Зеленский и был поставлен. Зеленые человечки теперь захватили всю Украину.
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16.04.2021 15:27 Ответить
Це був би найгірший варіант з усіх можливих.
Робимо дострокові і обираємо Сенченка Андрія. Того, хто Кримський канал перекрив. Він пуйлу в очі зазирати не буде.
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16.04.2021 15:27 Ответить
ЗЕлоха они пусть склоняют, нагибают, наклоняют......даже на бутылку садят. А Украину хер они склонят.
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16.04.2021 15:27 Ответить
Такое ощущение, что друзья хотят нас "кинуть"?
Почему друзья называются закадычными?
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16.04.2021 15:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p_PS2KUwbLE
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16.04.2021 15:34 Ответить
Зеленский на фото накуренный?
Так внимательно тупит.
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16.04.2021 15:40 Ответить
«Зірвати банк» - фільм-розслідування «Слідство.Інфо»

https://www.youtube.com/watch?v=6DbHUy1oOnI
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16.04.2021 15:45 Ответить
В принципе сейчас многие козыри у нас на руках. Байден готов к противостоянию с пуйлом, он прекрасно знает и нас и рашестан. Прекрасно знает за какие ниточки дергать и на какие рычаги давить и самое главное не против это делать. Но ума у зеленых утырков не хватает с ним договориться. Если бы получилось, то на лягушатников и колбасников можно было бы наплевать. Байден бы порешал, он контакты уже наладил и у него есть свои плюшки. В принципе поле для маневра есть, только действуй. Но если писькограй и тут ступит то я даже не знаю, в принципе ему в политике ваще делать нефуй и за 2 года он не научился даже элементарному. И в слеующие пару лет нас точно не ждет ничего хорошего. Будет два варианта или сразу федеральный округ либо судьба Молдовы для начала.
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16.04.2021 15:51 Ответить
Шмаркля тільки буде рад, що можна схилитися.
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16.04.2021 16:02 Ответить
Как не хватает ПАП! Вот кто был убедителен. А бубочка против фрау - так, мелкий поц (не по Хуану сомбреро)
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16.04.2021 16:03 Ответить
такий варіант не виключений - зеленський явний зрадник і боягуз, який може привести країну в хаос.
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16.04.2021 16:08 Ответить
Успокойтесь - если бы орда хотела по-настоящему напасть, давно бы напала, еще в 2014 году. Она пугает ЕС и США и давит на Украину для ее капитуляции без боя, как это сделала Чехословакия перед Германией в 1938 году.Зе должен твердо держаться - никаких уступок орде,
Украина права во всех вопросах, предупредить хана через его "друзей" о том, что возможное наступление орды приведет к тяжелым потерям в армии орды и навсегда отобъет у нее охоту захватить Балтию и Польшу, но возможно, что на это же расчитывают Макрон и Меркель.
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16.04.2021 16:57 Ответить
Пускай они " склоняют" сами себя хоть куда хотят... Украине лучше на время потерять оккупированные территории, чем внедрить их в тело страны как раковую опухоль Мордора. Пускай НАТО , ЕС, вводит миротворцев на линию соприкосновения с ОРДЛО и с Крымом. Украина должна на время оккупации отрезать эти районы и Крым от любой поставки воды, эл. энергии, любого вида транспортного сообщения включая легковой автотранспорт. Оставить пару коридоров для беженцев решивших покинуть занятые врагом районы. Работа коридоров только в одну сторону, в сторону Украины. ( чисто от себя добавлю, я бы тех наших "граждан" ездящих в Крым на отдых, по делам.. назад бы уже не пускал. и паспорт забирал при пропуске туда)
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16.04.2021 17:22 Ответить
Наивные люди!
Что значит "склоняют"???
Он в 19 году в Нормандии на это УЖЕ подписался!
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16.04.2021 23:11 Ответить
Дуже погана звістка про те, що Меркель хоче, щоб добудували "Північний потік" в оце справді дуже погано!!! Тому що це по-перше, розв'яже руки Пуйлу, а по-друге, Україна недоотримає дуже багато грошей і це дуже велика загроза. Всі сподівання на Байдена і США,що він все ж таки запровадить санкції проти будівництва.
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21.04.2021 21:27 Ответить
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