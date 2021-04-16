Германия и Франция могут склонить Украину к примирению с РФ путем подписания "Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей", - представители гражданского общества Донбасса
Такая попытка может привести не к миру, а к политической и военной капитуляции Киева, а также уклонению Москвы от ответственности за агрессию против Украины.
Об этом говорится в обращении представителей гражданского общества Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ.
"В свете накопления войск Российской Федерации вдоль границ Украины и обострения военного конфликта России и Украины на Донбассе, мы видим несколько угрожающих тенденций, которые могут привести к серьезной внутренней дестабилизации в Украине и преобразованию межгосударственного конфликта на Востоке в гражданский конфликт. Речь идет о возможных попытках Германии и Франции склонить руководство Украины к примирению с Кремлем путем подписания и попытки реализации унизительных для Украины и противоречащих ее законодательству и Конституции, "Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей", - следует из обращения.
"Мы убеждены, что такая попытка ведет не к миру, а к политической и военной капитуляции Киева, освобождению Москвы от ответственности за агрессию против Украины и созданию реальной, а не мифической как до сих пор, угрозы гражданской войны в Украине. В течение всех семи лет агрессии и фактической оккупации Россией части территории Украины, Москва, несмотря на ясно и неоднократно высказанную всеми демократическими странами и международными организациями позицию поддержки Украины, старательно и упорно пытается представить войну против Украины как якобы внутриукраинский конфликт", - подчеркивается в обращении.
Также отмечается, что в последнее время одной из площадок системного проявления таких попыток становятся заседание Минской Трехсторонней контактной группы.
"Вот уже несколько месяцев мы видим попытки российской стороны, и посредников от ОБСЕ, исключить из процесса обсуждения будущего Донецкой и Луганской областей представителей вынужденных переселенцев из этих регионов и превратить Трехстороннюю контактную группу в де-факто, пятистороннюю.То есть, в нарушение трехстороннего формата и документов Минских договоренностей, представители ОБСЕ и России фактически предоставляют физическим лицам с оккупированных РФ территорий ОРДЛО статус отдельных делегаций, пытаясь подменить в дипломатическом процессе стороны конфликта, что делает продуктивный диалог невозможным априори", - сказано в обращении.
Кроме этого, отмечается, что благодаря этим манипуляциям создается видимость возможности прямого диалога между законными украинскими властями и оккупационными администрациями России в Донецке и Луганске.
"Таким образом Москва пытается не только подорвать основы общественной стабильности в Украине, но и предоставить международному сообществу "доказательства" того, что в Украине якобы происходит гражданский конфликт", - уверены представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей.
"Выступая категорически против любых попыток легализации оккупационных администраций, отвергая возможность предоставления им монополии на представительство жителей Донетчины и Луганщины в дипломатическом процессе, подчеркиваем необходимость трехстороннего формата в работе ТКГ. Мы заявляем о недопустимости диктата иностранными государствами, какое законодательство должна принимать или отменять Украина, какой должна быть ее Конституция, и каким образом она должна освобождать свою суверенную территорию в международно признанных границах. Жители Донетчины и Луганщины никогда не выступали за автономию, а тем более федерализацию Украины, это исключительно требование российских оккупантов и их приспешников", - говорится в заявлении.
"Мы предупреждаем политическое руководство Украины, а также представителей Франции и Германии, никакие договоренности, которые будут основаны на принципах заигрывания с российским агрессором, предоставление субъектности оккупационным администрациям, произвольная трактовка приоритета безопасности над любыми вопросами политического характера, будут осуждены обществом и вызовут действенное сопротивление, как наше, так и всех патриотов Украины", - следует далее.
"Мы подчеркиваем недопустимость сохранения на Донбассе в любой форме незаконных вооруженных формирований, которые убивали, лишали свободы и пытали патриотов Украины. Любые попытки сделать это вызовут нашу жесткую и действенную реакцию. Возможные последствия по дестабилизации ситуации в Украине и стимулированию российского агрессора к дальнейшим действиям, направленным на разрушение украинской государственности, мы возлагаем персонально на президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Республики Франция Эмманюэля Макрона", - подытожено в заявлении.
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Товарищь, проснитесь, вы серете! Надысь статистика говорила что мы на пороге коммунизма!
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лэйтенант, я её недавно видел в действии. Именно ею освободили Нагорный Карабах.
все время на фото с зелей, за его спиной, последний визит на фронт и т.д. Пока зелю охраняют люди бени, а не ДСО, будущего нет!!!!!.
Возможным выполнением предательских Минских соглашений малорос Зеленский совершит капитуляцию
Со вторым тезисом, правда, и спорить нечего
Зеленский
Робимо дострокові і обираємо Сенченка Андрія. Того, хто Кримський канал перекрив. Він пуйлу в очі зазирати не буде.
Почему друзья называются закадычными?
Так внимательно тупит.
https://www.youtube.com/watch?v=6DbHUy1oOnI
Украина права во всех вопросах, предупредить хана через его "друзей" о том, что возможное наступление орды приведет к тяжелым потерям в армии орды и навсегда отобъет у нее охоту захватить Балтию и Польшу, но возможно, что на это же расчитывают Макрон и Меркель.
Что значит "склоняют"???
Он в 19 году в Нормандии на это УЖЕ подписался!