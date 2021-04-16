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Новости Агрессия России против Украины
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Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский

Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский

Расширения Россией военной агрессии против Украины может принести только новые страдания и проблемы всем на европейском континенте. Поэтому не в интересах стран Европы допустить новое нападение РФ на Украину.

Об этом в интервью La Repubblica сказал президент Украины Владимир Зеленский, текст которого опубликован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

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"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Европа (1916) Зеленский Владимир (20883) россия (96200)


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Топ комментарии
+11
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
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16.04.2021 15:28 Ответить
+6
пошло на @уй, животное!
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16.04.2021 15:29 Ответить
+6
Типовий зебіл Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
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16.04.2021 15:30 Ответить
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Поэтому чтобы не допустить вторжения России, мы приняли решение дать воду в Крым, а в свою очередь Путин пообещал отвести войска! Ураааа!
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16.04.2021 15:26 Ответить
плохой мир лучше хорошей войны...
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16.04.2021 15:28 Ответить
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
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16.04.2021 15:28 Ответить
пошло на @уй, животное!
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16.04.2021 15:29 Ответить
ты не из-за поребрика случайно?
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16.04.2021 15:30 Ответить
Типовий зебіл Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
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16.04.2021 15:30 Ответить
Смени аву, миролюбец.
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16.04.2021 15:30 Ответить
всё правильно...с Вами согласится любой школьник. Хотелось бы чего то более весомого...
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16.04.2021 15:26 Ответить
юзика? или вирастюка? там с весомостью все в порядке.
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16.04.2021 15:30 Ответить
Проїбали і Президента, і майже всю ту титанічну працю, яку він встиг зробити за час свого президентства. Просто взяли і проїбали, з власної волі, на рівному місці... І який ще епітет, окрім як "довбойоби", можна підібрати, аби охарактеризувати це населення? І досі гидко на душі.
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16.04.2021 15:31 Ответить
ручное управление - это не достижение. Как только он ушел - и все посыпалось говорит лишь о том что систему никто не чинил, просто пользовались тем что было
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16.04.2021 15:33 Ответить
от взяв і обізвав більшість країни... то може тобі десь в друге місце треба? де всі розумні?
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16.04.2021 15:34 Ответить
Он правильно сказал. Большинство -- дятлы. И это еще мягко сказано. Могу напомнить что недавно писал о выборе этого большинства.
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16.04.2021 15:43 Ответить
Владимир Александрович, почему не закончилась война? Вот такой вы главнокомандующий!!!
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8772
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16.04.2021 15:27 Ответить
Ескалація на фронті вигідна в першу чергу Зеленському Бюджет без грошей, інфляція, падіння промисловості Росте смертність від ковіду, вакцінація провалена Народ прозріває - рейтинги падають Війна - це для нього вихід. А там і дефолт як по маслу- борги не треба віддавати
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16.04.2021 15:27 Ответить
Цитата этих двух лет.
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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16.04.2021 15:27 Ответить
"тридцать тысяч пророссийских боевиков" . Если не война то нужно как то договариваться всё равно. Но ни на то ни на другое эти импотенты не могут пойти.Потому так и будут толочь в ступе воду.
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16.04.2021 15:28 Ответить
Почему не в интересах? Война в Украине и выход России на границу с Польшей, как ни что иное, сцементирует расползающееся НАТО и даст импульс перевооружению стран членов альянса, что в конечном счете укрепит их личную безопасность.
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16.04.2021 15:29 Ответить
...у тебя суп из свекольного корня на костре не выкипит, пока ты тут на Цензоре умничаешь, цитируя расеянские говноСМИ?
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16.04.2021 15:37 Ответить
Насчет пользы - не знаю, а вот субсидий еще не получили.
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16.04.2021 15:29 Ответить
дибіл
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16.04.2021 15:47 Ответить
Он уже.... Он уже оправдывает совершённую им капитуляцию.
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16.04.2021 15:52 Ответить
Та які там страждання і проблеми! Тільки знову глибоку стурбованість для видимості. Сам же заявляв, що Європа стомилася від України і нічого її "задовбувати".
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16.04.2021 16:27 Ответить
 
 