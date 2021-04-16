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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о возможности российского вторжения: Готовы к любым вариантам развития событий. Первоочередная защита - не допустить расширение агрессии

Зеленский о возможности российского вторжения: Готовы к любым вариантам развития событий. Первоочередная защита - не допустить расширение агрессии

Украина готова к содержательной дипломатической беседе для прекращения конфликта на Донбассе и призывает Россию к этому же.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента. Мы готовы к любым вариантам развития событий - все же учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это - жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, боится ли он вторжения российских войск.

"С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же", - заявил глава государства.

"Понятно, что украинцы будут защищаться, как мы и делаем это с 2014 года. Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, тем более что боевые действия происходят на нашей земле, а не на чужой территории. Но сейчас первоочередная защита - это делать все, чтобы не допустить расширение агрессии. И в этом Украина нуждается в максимально действенной поддержке всех", - добавил он.

Читайте также: Украина проводит необходимые для членства в НАТО реформы, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ, - Зеленский

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Автор: 

агрессия (1705) армия РФ (19691) Зеленский Владимир (20883) переговоры (5073) россия (96200)


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Топ комментарии
+9
Зеленский не допустил расширения агрессии - аж четырьмя повестками подтерся...
Всем равняться на нашего ***********...
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16.04.2021 15:35 Ответить
+7
...вальдемар, тебе ЗеЛенка ужа собрала тревожный чемоданчик? Бронепамперсами прикупился?
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16.04.2021 15:31 Ответить
+5
потратился Подоляк.
С каждой цитаты скомороха сделать новость и разместить по интернетам
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16.04.2021 15:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Брехлива тварюка..
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16.04.2021 15:31 Ответить
...вальдемар, тебе ЗеЛенка ужа собрала тревожный чемоданчик? Бронепамперсами прикупился?
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16.04.2021 15:31 Ответить
потратился Подоляк.
С каждой цитаты скомороха сделать новость и разместить по интернетам
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16.04.2021 15:31 Ответить
Опять это чучело закукареколо о мире с путиным! Снова ему в глаза заглянул?
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16.04.2021 15:32 Ответить
Його не можна з країни випускати, він відразу зраджує або з ворогами домовляється.
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16.04.2021 16:56 Ответить
Немедленно защитить англоязычных украинцев! Выдать каждому мужчине канадскую снайперскую винтовку и калашникова.
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16.04.2021 15:34 Ответить
нічого спільного з Україною, крім паспорту, він не має
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16.04.2021 15:45 Ответить
Так у нього ще російский паспорт.
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16.04.2021 16:58 Ответить
та отож
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16.04.2021 17:15 Ответить
Зеленский не допустил расширения агрессии - аж четырьмя повестками подтерся...
Всем равняться на нашего ***********...
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16.04.2021 15:35 Ответить
главное-перестать стрелять и наживаться на войне
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16.04.2021 15:46 Ответить
Только что объездил немалую честь Мариуполя. Посетил два супермаркета. Встретил 3(трех) военных. Все- женщины были. Одна тачка военной авто-инспекции. Это- всё! Вспоминаю 2015-2017 года. Военные были везде! Потому- мой вывод: нас нагло разводят! И всё!
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16.04.2021 15:51 Ответить
так все уже знают шо делать ,да и привыкли уже - не так страшно как тогда ,я так думаю - привет
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16.04.2021 15:53 Ответить
Привет! Дело не в этом! Дело в том, что когда была реальная угроза, то военные реально везде присутствовали: патрулей- море, бронетехника, хоть и колесная- всегда попадалась на глаза. Сейчас- 0(ноль).
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16.04.2021 15:59 Ответить
Будет шо будет, я уже и не заморачиваюсь, сложил опять все и готов,а с племенем ,мы еще в 2014 ,все обговорили, кто и шо будет делать и за шо отвечает - как то так
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16.04.2021 16:10 Ответить
А вот тут- ты жестко прав! Будет шо будет(с). Я тоже уже не заморачиваюсь, но сегодня Зеленских выкладок, которые- чистейший разводняк, настолько много... что я устал, по-честному.
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16.04.2021 16:14 Ответить
пьем огненную воду ,едим мясо - как не как реальная угроза, даже мусульманам, на войне, можно, во время Рамадана ,не придерживаться поста))
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16.04.2021 16:20 Ответить
Так тишина ж ЗЕленая - кацапы подходят, ВСУ отходят. Чего войска-то нагонять, когда такая лепота?

А при Порохе давали кацапам по зубам. Для этого войска и техника нужны.
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16.04.2021 16:12 Ответить
Так он же сказал: "ни сантиметра"(с). Вон, на Цензоре, ниже. Одновременно, при Порохе, я не упомню такого нагнетания истерии, как сейчас! Неделю назад у нас колонна БТРов проследовала, с десяток, на запад! Народ стал спрашивать: а что такое??? Штаб ООС успокоил: никто никуда не уходит, чисто на ремонт броня едет. Есть и видео этого, если на то пошло.
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16.04.2021 16:18 Ответить
зеля ссыкун обрезаный, это ясно всем
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16.04.2021 16:26 Ответить
решение очень простое, даже индейцы это знают , новый ленд-лиз - заверните пожалуйста - томогавки,.першинги, аппачи мимум 5 крыльев ,джевелины ,петриоты,абрамсы ну если дивизию, не больше, а да еще так с пяток авиационных крыльев .F16 - это на первое время и так еще много всего по мелочи - вот это и будет поддержка и помощь ,забыл морской элемент ,ну добавьте)
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16.04.2021 15:51 Ответить
Вовка давно готов - два гражданства и личный самолёт дают неплохие шансы.
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16.04.2021 15:57 Ответить
7 лет безрезультатнотной возни, оно уже подзадолбало
когда уже? может клоун нам поможет? бо бойцы ушли в андерграунд
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16.04.2021 16:00 Ответить
а клоун деньги закатывает в асфальт
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16.04.2021 16:04 Ответить
******* асфальт, это уже все видят
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16.04.2021 16:06 Ответить
я бы даже сказал - еврейский асфальт
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16.04.2021 16:14 Ответить
Чтобы не было расширения агрессии надо быстрее отводить войска, а лучше сразу сдаться.

Рецепт мира по ЗЕлупоньку уже известен.
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16.04.2021 16:06 Ответить
зелупонька сам себя уже показал https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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16.04.2021 16:11 Ответить
Вова, броник с собой возишь? И лопату? А забор переносной? А то как же не допустить расширение?
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16.04.2021 16:10 Ответить
Невже готовий прийняти з усіх сторін?
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16.04.2021 16:33 Ответить
Дебил! Не агрессии, а оккупации! Только ты, баран зелёный войска отвел и расширил неконтролируемую зону.
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16.04.2021 16:41 Ответить
всё верно.
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17.04.2021 03:06 Ответить
 
 