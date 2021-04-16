МВД России угрожает выслать 152 тыс. граждан Украины, которые находятся в РФ нелегально
Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины, которые находятся в стране нелегально.
Об этом заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам чиновника, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тыс. граждан Украины, 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана и так далее.
"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.
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+74 Агамемнон
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+71 Andriy
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+52 Крейда Гiбсон #484632
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"Весь дохід,пов*язаний з державою агресором,обкладається
Військовим збором в розмірі 50 відсотків!"
Текст,звичайно приблизний,але ідея така:збагачуєш Рашу-
віддай половину на Армію.Зразу відпадуть розмови про "конфети Петі",
гастролі артистів,поїздки заробітчан.
А дагестанцы им помогут.
Попробуйте выслать украинцев, и всё завалится.