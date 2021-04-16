МВД России угрожает выслать 152 тыс. граждан Украины, которые находятся в РФ нелегально

Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины, которые находятся в стране нелегально.

Об этом заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тыс. граждан Украины, 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана и так далее.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.

Также смотрите: Автор фейка о "распятом мальчике" Пышняк: Россияне не считают нас людьми, детей в школе обзывают "хохлами" и "бандеровцами". ВИДЕО