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МВД России угрожает выслать 152 тыс. граждан Украины, которые находятся в РФ нелегально

МВД России угрожает выслать 152 тыс. граждан Украины, которые находятся в РФ нелегально

Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины, которые находятся в стране нелегально.

Об этом заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тыс. граждан Украины, 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана и так далее.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.

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депортация (689) россия (96200) украинцы (3874) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+74
Ватарылых назад не принимаем. Звиняйте.
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16.04.2021 15:35 Ответить
+71
хохлів залишайте собі
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16.04.2021 15:35 Ответить
+52
Какие "украинцы"? Их там нет. Это ваши мордоввцы-понаехи из ордло.
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16.04.2021 15:36 Ответить
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Кацапы думают, что они самые умные и самые хитрые. Кацапы хотят Украине ,,Троянского коня" подарить загнав в Украину 150-и тысячную армию кацапских орков с украинскими паспортами.
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16.04.2021 22:28 Ответить
кто ж будет лапти шить и штукатуркама класть...они же только из говна ракету лепят
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16.04.2021 23:10 Ответить
А мы в ответку перекроем гражданам Приднестровья,которые все в Одессе на не легалке живут и работают.Вот тогда и завоете в защиту русского мира.
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16.04.2021 23:23 Ответить
Визовый был нужен еще в 2014!
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16.04.2021 23:49 Ответить
Кому угрожает,Украине? Да Украине по хер на них.
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16.04.2021 23:53 Ответить
Підтримую..
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17.04.2021 02:44 Ответить
Шануймося українці!
Все можна вирішити простіше і ефективніше:
"Весь дохід,пов*язаний з державою агресором,обкладається
Військовим збором в розмірі 50 відсотків!"
Текст,звичайно приблизний,але ідея така:збагачуєш Рашу-
віддай половину на Армію.Зразу відпадуть розмови про "конфети Петі",
гастролі артистів,поїздки заробітчан.
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17.04.2021 05:59 Ответить
Що ви з них відберете, гроші вони окремо передають, а при собі тільки "вєщі, хрен та клєщі".
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18.04.2021 13:41 Ответить
Депортация коллаборантов поможет нам быстрее изолировать их от общества. 😊👍
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17.04.2021 07:17 Ответить
да не вышлет, с гастарбайтерами там сейчас и так туго...
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17.04.2021 08:03 Ответить
Чукчи настроят московитам юрт-небоскрёбов.
А дагестанцы им помогут.
Попробуйте выслать украинцев, и всё завалится.
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17.04.2021 10:42 Ответить
про кого речь .. про лорак и лободу?
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17.04.2021 08:49 Ответить
чего так мало? там много "эмигрантов"...
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17.04.2021 15:03 Ответить
А если Украина даст под зад московитским "иносранцам" ?
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17.04.2021 10:40 Ответить
Тю,та й що з того ? Вони не українці,то ваші ,срусскіє,генетична пам'ять гонить їх до рідного болота
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17.04.2021 13:21 Ответить
Ага, п'ята колона, і з ними пам'ять про працедавців- хлібодавців.
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18.04.2021 13:45 Ответить
Если эти тупые алкоголики татаро-монгольские россияне депортируют пол- миллиона рабочих иэ разных стран, то города россии утонут в грязи и гавне!! Так, что на бздите украинцы, таджики и узбеки !! Никто вас высылать домой принудительно не будет !! эту риторику мы уже слышали семь лет назад !! и Что?? Тогда остановятся все стройки росссии ??!!
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17.04.2021 14:11 Ответить
Це те саме, як передати Україні перелік рашистських **************. Скоротили СБУ України роботу, адже у останні роки туди їздили виключно хохли та рюзькіє.
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17.04.2021 14:45 Ответить
МВД России угрожает выслать 152 тыс. граждан Украины, которые находятся в РФ нелегально__________ простите, иностранные граждане в чужой стране это нелегалы, если еще и не зарегистрированы или находятся более 90 дней - это криминал! а раньше как они числились? высылайте, это холопы готовые гнуть спины на кого угодно...
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17.04.2021 15:01 Ответить
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