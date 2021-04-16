"Две войны": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войска РФ на границах и к чему готовиться украинцам
Сегодня, в 20:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят агрессию России против Украины. А также, почему страна-агрессор стягивает свои войска к границам Украины?
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в студии покажут результаты эксклюзивного опроса программы: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID - президент, правительство или местные власти?
Чего ждать украинцам от Путина? Планирует ли Россия захват других территорий Украины? Это и многое другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;
Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора МОУ, бригадный генерал, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);
Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Кира Рудык, председатель партии "Голос";
Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Юрий Бутусов, главный редактор издания Цензор.НЕТ, внештатный советник министра обороны Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.
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Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
Украинцы и так знают, что им ждать от войны.
Так что обсуждать нечего.
Ця передача о 21:00. Виправте.