"Две войны": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войска РФ на границах и к чему готовиться украинцам

Сегодня, в 20:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят агрессию России против Украины. А также, почему страна-агрессор стягивает свои войска к границам Украины?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в студии покажут результаты эксклюзивного опроса программы: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID - президент, правительство или местные власти?

Чего ждать украинцам от Путина? Планирует ли Россия захват других территорий Украины? Это и многое другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Гости студии:



Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);



Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;



Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;



Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора МОУ, бригадный генерал, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);



Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";



Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";



Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";



Кира Рудык, председатель партии "Голос";



Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;



Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;



Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);



Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";



Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);



Виталий Кличко, мэр Киева;



Борис Филатов, мэр Днепра;



Юрий Бутусов, главный редактор издания Цензор.НЕТ, внештатный советник министра обороны Украины;



Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;



Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

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