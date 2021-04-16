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Новости Агрессия России против Украины
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"Две войны": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят войска РФ на границах и к чему готовиться украинцам

Сегодня, в 20:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят агрессию России против Украины. А также, почему страна-агрессор стягивает свои войска к границам Украины?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в студии покажут результаты эксклюзивного опроса программы: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID - президент, правительство или местные власти?

Чего ждать украинцам от Путина? Планирует ли Россия захват других территорий Украины? Это и многое другое в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант;

Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора МОУ, бригадный генерал, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (2014-2019);

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Кира Рудык, председатель партии "Голос";

Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";

Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", председатель СБУ (2003-2005);

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Юрий Бутусов, главный редактор издания Цензор.НЕТ, внештатный советник министра обороны Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

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Автор: 

карантин (16729) путин владимир (31565) россия (96200) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Зебилам опять звонить бабушкам в Воронеж и ныкаться от повесток.

Украинцы и так знают, что им ждать от войны.

Так что обсуждать нечего.
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16.04.2021 16:01 Ответить
+5
Сейчас дело уже не только в Украине - на кону стоят принципы демократии всего мира.
Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
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16.04.2021 15:54 Ответить
+5
шлюхстер будет обсуждать войну в Украине и пригласил для этого одного из поджигателей войны - рашиста бойко. Это плять сюр какой-то. А еще эта щекатая медведчуковская скотина - смешко. Чего его еще не посадили за отравление ющенко?
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16.04.2021 16:07 Ответить
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А славику шустрому пох. Помелет языком,а вдруг что-за чемодан денег и ходу.
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16.04.2021 15:52 Ответить
а что он должен делать?
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16.04.2021 16:07 Ответить
за шо голосовали, к тому и готовится
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16.04.2021 15:53 Ответить
Сейчас дело уже не только в Украине - на кону стоят принципы демократии всего мира.
Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
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16.04.2021 15:54 Ответить
вот там ОПЗЖопцы и оторвутся.. будут вопить за своих московских друганов...
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16.04.2021 15:54 Ответить
Зебилам опять звонить бабушкам в Воронеж и ныкаться от повесток.

Украинцы и так знают, что им ждать от войны.

Так что обсуждать нечего.
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16.04.2021 16:01 Ответить
Не пойму, что в этой компании делают Филатов и Бутусов?
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16.04.2021 16:06 Ответить
Деньги ? Нет , это не вариант . Просто им надо лицом торговать .
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16.04.2021 16:09 Ответить
шлюхстер будет обсуждать войну в Украине и пригласил для этого одного из поджигателей войны - рашиста бойко. Это плять сюр какой-то. А еще эта щекатая медведчуковская скотина - смешко. Чего его еще не посадили за отравление ющенко?
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16.04.2021 16:07 Ответить
при цьому не запросив Європейську солідарність. Тож від опозиції лише одна представниця "Голосу".
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16.04.2021 16:15 Ответить
awesome hottie від опозиції?
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16.04.2021 16:48 Ответить
Откуда такая страсть "*********" не понимаю) ведь ни о чем, хоть бы эстрасенса пригласили читоли)
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16.04.2021 16:17 Ответить
Украинцы уже навсегда готовы воевать за свою волю и свободу, и не шустрикам рассказывать, что украинцам надо делать. Эти шустрики уже насоветовали - война в Украине, поэтому пора этим советчикам с Украины сдрыстнуть.
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16.04.2021 16:19 Ответить
На телеканалі Ригната Ахмєтки - олігарха-сєпара і друга П..на в телепрограмі "Свобода словоблудія Савіка Шустера" будуть розказувати шо ЗЄшобло не винно в просраній боротьбі з ковідом.
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16.04.2021 16:20 Ответить
Кілька років вже не дивлюся цю "говорильню". Від неї користь лише самому Шустеру. Щоб вирішити якусь проблему охочих і компетентних не знайдеш, а "забалакати" її бажаючих вистачає.
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16.04.2021 17:13 Ответить
Представників головної опозиційної сили України шустрий не запрошує.
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16.04.2021 18:01 Ответить
"Сьогодні, о 20:00, у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять агресію Росії проти України." Джерело: https://censor.net/ua/n3260212

Ця передача о 21:00. Виправте.
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16.04.2021 20:13 Ответить
к чему готовиться..к тотальной мобилизации, от 17 до 55 под ружье
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16.04.2021 20:18 Ответить
 
 