Министры иностранных дел ЕС обсудят с Кулебой наращивание российских войск на границе Украины

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза обсудят с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой наращивание Россией войск на украинской границе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вам известно, идет вызывающее обеспокоенность наращивание войск на северной границе Украины с Россией. Вам также известны меры, предпринимаемые Россией в Азовском море и Керченском проливе", - сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский дипломат

Он напомнил, что, кроме того, ЕС "уже несколько лет поддерживает внутренние реформы в Украине с тем, чтобы приближать Киев к ЕС ".

"Мы помогаем Украине также в таких вопросах, как борьба с коррупцией, дезинформацией и гибридными угрозами. Все эти вопросы будут на повестке дня в ходе разговора с министром Кулебой. Также будет обсуждаться предстоящий Совет сотрудничества Украина-ЕС", - добавил дипломат.

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