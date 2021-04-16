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Новости Агрессия России против Украины
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Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Ждем ответ от ОБСЕ, - Арестович

Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Ждем ответ от ОБСЕ, - Арестович

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Однако дата и время заседания еще не определены.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ , информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.

"Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они", - сказал он.

Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.

Читайте также: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, - Арестович

Автор: 

ОБСЕ (4885) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+4
Как же достала слащавая харя этого дебила
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16.04.2021 16:11 Ответить
+2
И в спортлото непременно надо обратиться.

У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
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16.04.2021 16:14 Ответить
+2
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 8165
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16.04.2021 16:37 Ответить
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Как же достала слащавая харя этого дебила
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16.04.2021 16:11 Ответить
Это бестолковом сборище это ткг.
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16.04.2021 16:12 Ответить
И в спортлото непременно надо обратиться.

У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
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16.04.2021 16:14 Ответить
Ждём ответа как соловей лета.
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16.04.2021 16:15 Ответить
Может пора сделать вывод ? Не никакого смысла общаться с "представителями" .
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16.04.2021 16:15 Ответить
Что , готовы воду в Крым качать ? Или , чо уж там , всю левобережную Украину объявить Малороссией ? С вас станется , ушлёпки .
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16.04.2021 16:15 Ответить
Цікаво, а чому зелені не просять Радбез ООН скликати?
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16.04.2021 16:16 Ответить
В российской армии скандал: один джигит 🔥 заставил 50 солдат танцевать, взявшись за руки.
На видео около 50 российских призывников молча выполняют команду старшего по званию, опасаясь перечитьИ это стадо хочет напасть на Украину.  Это те кто кричал, что за 2 дня до Киева дойдут?  Это те ,которые никогда не сдаются ???
 Не сдаются, но танцуют )https://www.youtube.com/watch?v=crOsuyj0JUw&t=19s
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16.04.2021 16:16 Ответить
Да что решает эта ТГК? НИЧЕГО!!! СОЗЫВАЙТЕ СБ ООН! Тоже не фонтан, но все же представительский орган хоть с какими-то полномочиями!
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16.04.2021 16:17 Ответить
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 2789
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16.04.2021 16:30 Ответить
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 8165
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16.04.2021 16:37 Ответить
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности Источник: https://censor.net/ru/n3260219
https://www.interfax.ru/world/761660 Самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения, заявили в делегации ДНР на переговорах.
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16.04.2021 16:41 Ответить
кодл иуд
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16.04.2021 17:19 Ответить
 
 