Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Ждем ответ от ОБСЕ, - Арестович
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Однако дата и время заседания еще не определены.
Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ , информирует Цензор.НЕТ.
По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.
"Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они", - сказал он.
Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.
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У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
На видео около 50 российских призывников молча выполняют команду старшего по званию, опасаясь перечитьИ это стадо хочет напасть на Украину. Это те кто кричал, что за 2 дня до Киева дойдут? Это те ,которые никогда не сдаются ???
Не сдаются, но танцуют )https://www.youtube.com/watch?v=crOsuyj0JUw&t=19s
https://www.interfax.ru/world/761660 Самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения, заявили в делегации ДНР на переговорах.