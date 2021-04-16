Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Ждем ответ от ОБСЕ, - Арестович

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Однако дата и время заседания еще не определены.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ , информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.

"Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они", - сказал он.

Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.

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