США увеличат количество своих военных в Украине, если это будет необходимо, - Квин
Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.
По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.
"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.
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+33 Igor Kariy
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+30 Чинганчгук
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+26 Олег Б #390511
показать весь комментарий16.04.2021 16:35 Ответить Ссылка
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Мінус дві кацапські дівізії, бо сліпим в армії Московії робити нічого.
під ЗРК "MIM Patriot" !
Хай американські військові проводять навчання в Україні змінними ротаціями - на
весь час поки вояки кацапів стоять біля кордонів з Україною
Как говорят, один раз - это случайность. Два раза - это совпадение. Три раза - это закономерность. Ну а 4 раза - это продажность и трусость.