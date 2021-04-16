США увеличат количество своих военных в Украине, если это будет необходимо, - Квин

Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.

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