Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано
Намерения России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства вызывают серьезную тревогу и являются нарушением международного права.
Так прокомментировал сложившуюся ситуацию в пятницу в Брюсселе официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил он.
Стано убежден, что это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. ЕС напоминает о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию сделать то же самое", - подытожил представитель ЕС.
"Что касается объявления России, мы приняли это во внимание. Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудят этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел", - цитирует Стано РБК-Украина.
После обсуждения в ЕС появится четкая и твердая позиция по этому поводу, отметил спикер.
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А шо?? В Афганистане Зу-23-2 на МТЛБ ставили..в степи. И все довольны, без проектов и без КБ. И работали на ура.