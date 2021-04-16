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Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано

Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано

Намерения России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства вызывают серьезную тревогу и являются нарушением международного права.

Так прокомментировал сложившуюся ситуацию в пятницу в Брюсселе официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил он.

Стано убежден, что это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. ЕС напоминает о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию сделать то же самое", - подытожил представитель ЕС.

"Что касается объявления России, мы приняли это во внимание. Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудят этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел", - цитирует Стано РБК-Украина.

После обсуждения в ЕС появится четкая и твердая позиция по этому поводу, отметил спикер.

Читайте также: РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". Это грубое нарушение права судоходства, - МИД

Автор: 

Керченский пролив (428) россия (96200) Черное море (1488) Боррель Жозеп (784) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+3
Треба зберегти можливість діалогу...

Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 4543
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16.04.2021 16:28 Ответить
+3
Глубокая обеспокоенность сменилась глубокой тревогой .
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16.04.2021 16:31 Ответить
+3
Московия убери с пролива свою арку!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153768768308544&set=p.1153768768308544&type=3&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************-M650&__tn__=R]-R Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано - Цензор.НЕТ 6502 .
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16.04.2021 16:53 Ответить
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Треба зберегти можливість діалогу...

Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 4543
показать весь комментарий
16.04.2021 16:28 Ответить
Глубокая обеспокоенность сменилась глубокой тревогой .
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16.04.2021 16:31 Ответить
И это чудо панику нагнетает! Зачем??? Пусть посмотрит на карте где располагается этот самый восточный район, который рашка закрыла! У мыса Опук! Он никоим образом не мешает судоходству в Керченском проливе! Никоим!!! Иное дело: наш МИД имеет право на протест, ибо этот район таки у побережья Крыма. Но, по факту- никакой помехи судоходству в проливе!
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16.04.2021 16:33 Ответить
Да.да.да.да....посмотрим, что дальше вылезет.
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16.04.2021 16:43 Ответить
Та можно скока угодно смотреть. Вам, настоятельно рекомендую на карту глянуть, для понимания ситуации. Это- старый, ещё советский район стрельб. Его при СССР постоянно закрывали.
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16.04.2021 16:47 Ответить
При СССР пускаю закрывают, сгнил этот СССР.
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16.04.2021 17:07 Ответить
надо им постоянно крутить документальное кино - действия и риторика Германии, перед 2 мировой войной
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16.04.2021 16:34 Ответить
Мне одно непонятно. Ну есть одно работающее КБ. Это КБ Луч. Есть реальная разработка морской комплекс Барьер -ВК, дальность обнаружения 12 киломитерз. Рабочее фсьо. Ну че не поставить его на катера. Ну хоть это!!!..элементарное..можно было сделать???? Катер с четырмя ракетами, ну это же не пухкалки на Азове..Да вплоть до того, что вырезать дырку резаком на платформе и приварить туда модуль.
А шо?? В Афганистане Зу-23-2 на МТЛБ ставили..в степи. И все довольны, без проектов и без КБ. И работали на ура.
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16.04.2021 16:42 Ответить
ЗУшки и сейчас в полку "Азов" на МЛТБ ставят, при этом- немало. И учатся с ними работать.
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16.04.2021 16:45 Ответить
Московия убери с пролива свою арку!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153768768308544&set=p.1153768768308544&type=3&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************-M650&__tn__=R]-R Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано - Цензор.НЕТ 6502 .
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16.04.2021 16:53 Ответить
просто москалі вкрали азовське море і ніхто їм нічого за це не зробить! Ну максимум висловлять "глибоку стурбованість". Гейропа - вона така... дуже толерантна!
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16.04.2021 17:08 Ответить
Пора давать ответ нарушителю международным правилам.. Перекрывать черноморские и датские проливы с запретом судам под флагом " двухголового бройлера" заходить в порты стран ЕС и Сев. Америки ( как минимум)
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16.04.2021 17:34 Ответить
 
 