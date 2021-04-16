Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

Бориспольский суд Киевской области осудил на 9 лет лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Игорь Луценко.

"Сегодня Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова обвиняемого похищении и убийстве Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана. Признали виновным в пытках, похищении и противодействия мирным собраниям. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 и ч. 3 ст. 146, 127). Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал. Это - решение первой инстанции и вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции", - говорится в сообщении.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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