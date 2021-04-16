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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

Бориспольский суд Киевской области осудил на 9 лет лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Игорь Луценко.

"Сегодня Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова обвиняемого похищении и убийстве Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана. Признали виновным в пытках, похищении и противодействия мирным собраниям. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 и ч. 3 ст. 146, 127). Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал. Это - решение первой инстанции и вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции", - говорится в сообщении.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Также читайте: За похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще двух человек, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Вербицкий (77) Луценко Игорь (232) Волков Александр (9)


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Топ комментарии
+13
Только пожизненное!
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16.04.2021 16:32 Ответить
+13
Фігасє! Одного калічили, іншого вбили! Тільки пожиттєве!
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16.04.2021 16:43 Ответить
+7
Шось ви якусь хню накропали, богдане влад!Нічьо ніпанятно...
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16.04.2021 16:48 Ответить
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16.04.2021 16:32 Ответить
Расследовали, как Стельмаху (отчим Луценко) удалось договориться с Порошенко, что-бы Луценко отпустили
Допросили Стельмаха, с кем нужно договариваться об освобождении пасынка?
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16.04.2021 16:40 Ответить
Местные боты заспамят конечно...
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16.04.2021 16:44 Ответить
Шось ви якусь хню накропали, богдане влад!Нічьо ніпанятно...
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16.04.2021 16:48 Ответить
Когда этих двух пацанов похитили, отец одного (Игоря Луценко), ну не отец, он женат на матери Луценко), это бывший глава НБУ Стельмах
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили, второго убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка Порошенко, и того отпустили, второго убили
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16.04.2021 17:06 Ответить
Бодя, ты дурбецало!.. Стельмах звонил лично Клюеву, а Порошенко в январе 2014 года был в политическом смысле никто..
ты сказочник, Бодя!
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16.04.2021 17:19 Ответить
Нужно было у Стельмаха спросить, с кем он договаривался что-бы спасти сына
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16.04.2021 17:21 Ответить
еще раз, БОдя.. все титушки, которые работали на Майдане, вокруг Майдана, и на подъездах к Майдану, подчинялись нескольким уголовным "буграм"(фамилии и поганяла их известны), а подчинялись эти "бугры" на прямую руководителю силового крыла "Партии рЫгЫонов"..
а тот в свою очередь замыкался прямо на Клюева..
Порох в январе 2014 был для "рЫггЫоналом" никем!..
Стельмах не звонил и не мог звонить Порошенку!
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16.04.2021 17:27 Ответить
Порошенко был министром у Яныка, забыли уже? И он основатель ПР
Но дело не в этом.
Факт что Стельмах прилетел к Порошенко, этому были десятки очевидцев
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16.04.2021 17:44 Ответить
"Порох основатель ПР" а "Земля плоская".. каким бредом ты еще "порадуешь"?
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16.04.2021 17:59 Ответить
назови хотя бы первых пять очевидцев
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16.04.2021 19:50 Ответить
правильно мы тебя понимаем? - Поршенко на Майдане руководил всеми тиутшками, которые похищали и убивали патриотов? Все верно?
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16.04.2021 19:52 Ответить
Фігасє! Одного калічили, іншого вбили! Тільки пожиттєве!
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16.04.2021 16:43 Ответить
Исполнителей повязали
У бывшего главы нацбанка Стельмаха нужно было спросить, как ему ему пришло в голову, и удалось уговорить Порошенко отпустить своего пасынка (Луценко)
И как Порошенко смог его выпустить..
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16.04.2021 16:43 Ответить
Через зелебобика, тот челобитную Бене, от туда Овощу-младшему. И понеслась.
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16.04.2021 16:46 Ответить
Тогда Зеленский ещё клоуном был, и ничего не решал
И не мог договориться с Порошенко отпустить "сакральных жертв"
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16.04.2021 16:48 Ответить
Он мог договориться со своим анальным хозяином-Бенционом.
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16.04.2021 16:53 Ответить
Ты кацап наверно? Это у них всё про анал и жопу
Палевные какие-то боты
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16.04.2021 16:54 Ответить
Тебе показывают на идиотизм твоей версии, а ты как то очень серьезно начинаешь оспаривать
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16.04.2021 19:54 Ответить
Пане Богдане влад, вам би полєчіцца. Шо ви мелете?! І тут Порошенко встиг?!)))
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16.04.2021 16:55 Ответить
Смотрите как было, что известно
Когда этих двух пацанов похитили, отец одного из них (Игоря Луценко), ну не отец, он женат на матери Игоря Луценко), это бывший глава НБУ Стельмах
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили в последнюю минуту, второго кого похитили с ним убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка у Порошенко, и того отпустили, второго убили
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16.04.2021 17:08 Ответить
Значит уже дома. По закону Савченко
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16.04.2021 17:05 Ответить
Интересно, а Игорь Луценко физиономию опознал или, как всегда, стрелочника посадили?
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16.04.2021 17:15 Ответить
Его отчима нужно было спросить, Стельмаха (бывшего главы НБУ) с кем он договорился, что-бы его пасынка отпустили
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16.04.2021 17:19 Ответить
Когда там беркутню уже начнут садить за убийства? Ну ту самую, которую зелечмо выпустило на свободу?
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16.04.2021 17:29 Ответить
 
 