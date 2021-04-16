Если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия для нее, - Квин

США вместе с союзниками глубоко обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях, и РФ ждут последствия в случае осуществления агрессивных действий.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США.

"Хочу повторить, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая с Крымом и территориальными водами. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - сказала Квин в Центре боевой подготовки в Яворове Львовской области.

Она отметила, что десятки тысяч российских войск находятся возле границы с Украиной и на украинской территории Крыма, и их численность увеличивается. "США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному накоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России", - указала Квин.

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Временная поверенная подчеркнула, что но на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и украинские вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014 году.

"Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ - в совершенствовании верховенства права, развитии экономики и борьбе с коррупцией. Делая это, Украина стала более демократичной, более чувствительной к желаниям и потребностям своего народа, и более устойчивой к угрозам, как внешним, так и внутренним. Чтобы лучше реагировать на внешние угрозы, украинские вооруженные силы стали более боеспособными, более профессиональными, одними из самых боеспособных вооруженных сил в Европе сегодня - и Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижение этого впечатляющего результата", - заявила дипломат.

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