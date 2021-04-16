НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в Одесском апелляционном суде, - пресс-служба Бюро
Представители НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в здании Одесского апелляционного суда, а также по месту жительства некоторых представителей учреждения.
Об этом Укринформу сообщили в прес-службе Национального антикоррупционного бюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, обыски подтверждаем", - уточнили по телефону.
В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи.
Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.
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+2 Johnny English
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+1 Marko Lukash
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показать весь комментарий16.04.2021 17:00 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=OTDAD1HFxVw
Був у цьому суді з 10-ї десь до пів на п'яту - нічого не бачив.
Правда переважно був на суді по Стерненко.