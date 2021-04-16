НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в Одесском апелляционном суде, - пресс-служба Бюро

Представители НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в здании Одесского апелляционного суда, а также по месту жительства некоторых представителей учреждения.

Об этом Укринформу сообщили в прес-службе Национального антикоррупционного бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, обыски подтверждаем", - уточнили по телефону.

В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи.

Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.

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