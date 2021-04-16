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НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в Одесском апелляционном суде, - пресс-служба Бюро

НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в Одесском апелляционном суде, - пресс-служба Бюро

Представители НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в здании Одесского апелляционного суда, а также по месту жительства некоторых представителей учреждения.

Об этом Укринформу сообщили в прес-службе Национального антикоррупционного бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, обыски подтверждаем", - уточнили по телефону.

В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи.

Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит обыски в "Укрзализныце"

Автор: 

НАБУ (4232) обыск (1904) Одесса (7921) СБУ (20049) суд (25140) САП (2079)


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Топ комментарии
+2
Вчіть закони "Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання".
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16.04.2021 18:56 Ответить
+1
То є Зрада, при Петрі такого не було. Поверніть його назад негайно!
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16.04.2021 16:43 Ответить
+1
что не ясно НЕПРАВОМЕРНАЯ ВЫГОДА в народе говорят взятки откаты схематозы соучастие в ОПГ незаконные решения проговоры укрывательство злочинов..что вам написать еще....
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16.04.2021 17:00 Ответить
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То є Зрада, при Петрі такого не було. Поверніть його назад негайно!
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16.04.2021 16:43 Ответить
Обшуки без розстрілів=0.
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16.04.2021 17:01 Ответить
Вообще непонятно ничего - в связи с чем? И никак не комментируют.
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16.04.2021 16:53 Ответить
что не ясно НЕПРАВОМЕРНАЯ ВЫГОДА в народе говорят взятки откаты схематозы соучастие в ОПГ незаконные решения проговоры укрывательство злочинов..что вам написать еще....
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16.04.2021 17:00 Ответить
Блин, Эдик, ты такой обизнаный, может ещё назовёшь фамилии и суммы?
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19.04.2021 11:09 Ответить
Что не ясно - судейским показывают кто в доме хозяин.
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16.04.2021 17:15 Ответить
У Стерненко появляется шанс на справедливое рассмотрение дела!
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16.04.2021 17:04 Ответить
Смешно.
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16.04.2021 17:16 Ответить
Это не тот апелляционный суд, который направил не подозреваемого, а уже осуждённого под домашний арест?
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16.04.2021 17:17 Ответить
Смотри:
https://www.youtube.com/watch?v=OTDAD1HFxVw
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16.04.2021 17:22 Ответить
Вчіть закони "Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання".
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16.04.2021 18:56 Ответить
Дякую
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16.04.2021 20:05 Ответить
Як ти вважаєш - чому, за твоїми словами, "Осужденный", сидів не в тюрмі, а в СІЗО? Здогадайся з трьох разів.
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16.04.2021 19:06 Ответить
ОАС редкостный *********.. впрочем, как и все одесские суды..
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16.04.2021 17:16 Ответить
Список украинских судов - ************* в студию!
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16.04.2021 17:19 Ответить
сложный вопрос!.. я подумаю несколько лет.. может вспомню..
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16.04.2021 17:21 Ответить
ВАКС, і можливо верховний який встигли реформувати не за власною волею а з примусу міжнародних партнерів.
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16.04.2021 19:01 Ответить
Прикольно!
Був у цьому суді з 10-ї десь до пів на п'яту - нічого не бачив.
Правда переважно був на суді по Стерненко.
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16.04.2021 19:04 Ответить
 
 