Windrose в июне запускает регулярные авиарейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог, - замглавы ОП Тимошенко

В июне украинская авиакомпания Windrose Airlines запускает регулярные авиарейсы еще в три города: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог- Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Сейчас компания осуществляет рейсы в Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу, Херсон и Николаев.

Как заявил Тимошенко, в конце прошлого года Кабинет министров утвердил Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, в который в том числе входит реконструкция ряда региональных аэропортов.

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

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По его словам, новые рейсы запланированы три раза в неделю в Ужгород и Черновцы, а в Кривой Рог самолеты будут летать четыре раза в неделю.

Перелеты будут осуществляться на новых самолетах ATR-72-600, предназначенных именно для региональных перевозок.

Отмечается, что открытием регулярных рейсов власть хочет популяризировать среди украинцев привычку пользоваться внутренними авиаперевозками, а для перевозчиков создает комфортные условия для работы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что реконструкция Международного аэропорта в Кривом Роге, которая является частью программы Президента "Большая стройка", будет осуществлена за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов. Вместе с тем уже с лета воздушные ворота города готовы принимать регулярные рейсы авиакомпании Windrose airlines.

"Самолеты будут следовать в аэропорт "Борисполь". Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в другие украинские города. По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", - отметил Резниченко.

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