Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов

Ситуация с ковидом показала: в случае каких-либо форс-мажоров мы можем рассчитывать исключительно на собственные силы, на своих врачей и ученых.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Поэтому, по словам Степанова, МОЗ добивается:

1. Существенного повышения зарплат медикам. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс.гривен.

2. Выделения средств на подготовку собственных медицинских кадров, инфраструктуру и оснащенность медицинских учреждений.

3. Финансирования науки для разработку собственной вакцины.

"Я уверен, что, несмотря на все, нам удастся построить Новую украинскую медицину", - добавил министр.

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