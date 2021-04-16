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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов

Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов

Ситуация с ковидом показала: в случае каких-либо форс-мажоров мы можем рассчитывать исключительно на собственные силы, на своих врачей и ученых.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Поэтому, по словам Степанова, МОЗ добивается:

1. Существенного повышения зарплат медикам. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс.гривен.

2. Выделения средств на подготовку собственных медицинских кадров, инфраструктуру и оснащенность медицинских учреждений.

3. Финансирования науки для разработку собственной вакцины.

"Я уверен, что, несмотря на все, нам удастся построить Новую украинскую медицину", - добавил министр.

Читайте также: Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"

Автор: 

карантин (16729) медицина (2527) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
ситуация с ковидом показала: зеленский и степанов могут только ГРАБИТЬ.. особенно через фирмы-прокладки богатыревой и фирмы-однодневки "божья благодать"..
И не будь программы COVAX - то Украина никогда бы не получила вакцины Пфайзер.. тем более что летом 2020 года вислюк оманский брал вакцинирование "под личный контроль" и угрожал: "мы получим лучшую вакцину одними из первых в мире"
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16.04.2021 17:16 Ответить
+6
Люди могут так рассчитывать. Но не вы и не на вас, барыг при власти.
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16.04.2021 17:15 Ответить
+5
"Європейська Солідарність" розробила Комплексний антиковідний план, який країна має прийняти, об'єднавшись, єдиним фронтом:
-Забезпечити лікарів і лікарні усім необхідним для порятунку хворих;
-Соціальний захист лікарів. Вимагаємо виплатити до копійки все обіцяне;
-Соціально-економічний захист українців: списання витраченої на лікування суми з податків, підтримка тих, хто потребує допомоги.
"Європейська Солідарність" та ГО "Справа Громад" відновлює розсилку продуктових пакунків, які минулого року допомогли протриматись десяткам тисяч людей;
-Проведення масової вакцинації;
-Забезпечення захищеності суспільства і економіки України від пандемічних викликів у майбутньому. Нам потрібне власне виробництво вакцин на своїй території.

"Маємо збільшити видатки бюджету на вакцини щонайменш на 5 мільярдів гривень. Ми вимагаємо скликання для цього позачергового засідання Верховної Ради. Вимагаємо провести спеціальне засідання РНБО за участі парламентських фракцій, щоб мати чіткий і реальний план вакцинації.
Пропонуємо для координації цієї роботи призначити віцепрем'єрміністра, який відповідав би за організацію вакцинації і загалом боротьби з пандемією. Вимагаємо пріоритетно вакцинувати воїнів у зоні проведення Операції об'єднаних сил. За ними - всі 100% інших військовослужбовців і резервістів. https://prm.ua/petro-poroshenko-predstavyv-kompleksnyy-antykovidnyy-plan-dlia-ukrainy/

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16.04.2021 17:16 Ответить
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А по зарпатам так не скажешь...
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16.04.2021 17:12 Ответить
ЗЕбилы,вот это и есть ваш доктор смерть....
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16.04.2021 17:15 Ответить
Причем третий подряд -- Скарлецкая, Емец и Степанов. Емец вообще разоткровенничался .

Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов - Цензор.НЕТ 9861
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16.04.2021 17:18 Ответить
Я только этого знаю.....себе клифт козырный за полляма.....зебилам макинтош деревянный (( во натворили мрази беды.....уверен,что даже они понимают,что при Порохе этот вопрос бы даже не ставился сегодня...
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16.04.2021 17:36 Ответить
Зеля за 2 года поменял троих. Емец был министром меньше месяца.
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16.04.2021 17:54 Ответить
ППЦ. от этой хари уже рвотный рефлекс. слащавый #...дор.
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16.04.2021 17:15 Ответить
ни добавить,ни отнять..
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16.04.2021 17:35 Ответить
Люди могут так рассчитывать. Но не вы и не на вас, барыг при власти.
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16.04.2021 17:15 Ответить
ситуация с ковидом показала: зеленский и степанов могут только ГРАБИТЬ.. особенно через фирмы-прокладки богатыревой и фирмы-однодневки "божья благодать"..
И не будь программы COVAX - то Украина никогда бы не получила вакцины Пфайзер.. тем более что летом 2020 года вислюк оманский брал вакцинирование "под личный контроль" и угрожал: "мы получим лучшую вакцину одними из первых в мире"
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16.04.2021 17:16 Ответить
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska


https://mobile.twitter.com/MGorokhovska

https://mobile.twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano https://mobile.twitter.com/MGorokhovska @MGorokhovska https://mobile.twitter.com/MGorokhovska/status/1379539293421641734 6 апр.

Льогкім двіженієм рукі гнусаве чмо перетворює постачання гуманітарного вантажу на комерційний договір з виробником вакцини.

Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов - Цензор.НЕТ 9349
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16.04.2021 17:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska

https://mobile.twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano https://mobile.twitter.com/MGorokhovska @MGorokhovska

Шо і трєбовалось доказать: чмо брехливе!
США вітають сьогоднішнє прибуття вакцин за програмою COVAX в Україну.
Вакцини є критично важливою запорукою подолання пандемії, і США пишаються тим, що через https://mobile.twitter.com/USAID @USAID зробили внесок 4 млрд. дол. до https://mobile.twitter.com/hashtag/COVAX?src=hashtag_click #COVAX .
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16.04.2021 17:38 Ответить
"Європейська Солідарність" розробила Комплексний антиковідний план, який країна має прийняти, об'єднавшись, єдиним фронтом:
-Забезпечити лікарів і лікарні усім необхідним для порятунку хворих;
-Соціальний захист лікарів. Вимагаємо виплатити до копійки все обіцяне;
-Соціально-економічний захист українців: списання витраченої на лікування суми з податків, підтримка тих, хто потребує допомоги.
"Європейська Солідарність" та ГО "Справа Громад" відновлює розсилку продуктових пакунків, які минулого року допомогли протриматись десяткам тисяч людей;
-Проведення масової вакцинації;
-Забезпечення захищеності суспільства і економіки України від пандемічних викликів у майбутньому. Нам потрібне власне виробництво вакцин на своїй території.

"Маємо збільшити видатки бюджету на вакцини щонайменш на 5 мільярдів гривень. Ми вимагаємо скликання для цього позачергового засідання Верховної Ради. Вимагаємо провести спеціальне засідання РНБО за участі парламентських фракцій, щоб мати чіткий і реальний план вакцинації.
Пропонуємо для координації цієї роботи призначити віцепрем'єрміністра, який відповідав би за організацію вакцинації і загалом боротьби з пандемією. Вимагаємо пріоритетно вакцинувати воїнів у зоні проведення Операції об'єднаних сил. За ними - всі 100% інших військовослужбовців і резервістів. https://prm.ua/petro-poroshenko-predstavyv-kompleksnyy-antykovidnyy-plan-dlia-ukrainy/

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16.04.2021 17:16 Ответить
Вы можете рассчитывать на мой пуховичок за 600к!
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16.04.2021 17:18 Ответить
Любой чиновник, в любом кабинете, чует, что ковидная тема - Клондайк, где можно с траурным, озабоченным лицом требовать бабло. Для спасения граждан, ясен пень. Поэтому. вирус этот ещё долго будет пи..ц каким опасным. Пока деньги не закончатся.
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16.04.2021 17:19 Ответить
А до цього він на кого розраховував, коли прийшов працювати?
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16.04.2021 17:19 Ответить
степашка не хило так порадовал свой худой конец пальтишком за 600тыс.
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16.04.2021 17:20 Ответить
"Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых"- Стєпашка сподівався що він на своїй посаді буде лиш куртки купувати і ні за що не відповідати, а з епідемією в нашій країні будуть боротися замість нас наші сусіди або добровольці.
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16.04.2021 17:21 Ответить
ситуация с ковидом показала, что 73% слепо верующих дебиловизору есть не только в Украине, а и во всем мире
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16.04.2021 17:21 Ответить
Степанов, я не очень, с Ковидом, но если случится форс-мажор с гонореей, то смело можешь на меня рассчитывать! Тут я- эксперт! Помогу.
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16.04.2021 17:22 Ответить
Ну на тебя скота мы точно НЕ можем рассчитывать...
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16.04.2021 17:22 Ответить
Ситуация с ковидом показала - в случае форс-мажора мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, своих врачей и ученых, - Степанов - Цензор.НЕТ 2471
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16.04.2021 17:23 Ответить
и на хера нам минздрав? хотел сказать степашка
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16.04.2021 17:23 Ответить
звідки гроші, Мань?. з місцевих бюджетів?. так же, здається, записано в змінах до бюджетного кодексу?.
хоча і не здається.. а саме так і записано на сайті верховної ради..
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16.04.2021 17:24 Ответить
Сказал бы просто - хочу денег!
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16.04.2021 17:24 Ответить
отправьте его кто нить уже в отставку, если самому чести и совести не хватает...
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16.04.2021 17:24 Ответить
мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, - Степанов/ Остальные слуги народа Коломойского живут в мире иллюзий и фантазий . Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США и Россия сначала должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак.
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16.04.2021 17:25 Ответить
О как все повернулось, яркое озарение!!! Не прошло и года...
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16.04.2021 17:25 Ответить
Мдааааа, и это говорит ВОР. Чмо обокравшее с ЗЕ ВСЮ медицину Украины ВСЕГО за 1 год.
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16.04.2021 17:37 Ответить
Очередные ньозелюки. Теперь к ним микрорайон добавится ньюстепанюки.
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16.04.2021 17:44 Ответить
ну, хз... израиль, имея своих (и очень неплохих) ученых, выдрал себе первым и в нужном к-ве, необходимую вакцину.
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16.04.2021 18:02 Ответить
Ситуація з ковідом показала - в разі форс-мажору ми можемо розраховувати лише на власні сили, своїх лікарів і вчених, - Степанов

...............
Степанов, якщо ви телепні та з самого початку не було у зеленої влади тверезого відношення до загрози ковіду та її серйозного сприйняття, то так, розраховуйте "тільки на себе", - заривайте ковідні гроші в асфальт, а потім сьогодні жалкуйтесь. А на кого розраховувала країна Зімбабве, яка першою за Україну отримала вакцину? Там також нема своєї потужної медицини, розробок тощо. Але ж вони перші за нас і не плачуться про несправедливість світу. Соплі жувати не потрібно було весь 2020 рік, Степанов!
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17.04.2021 00:32 Ответить
Думаю, Степанова колись наздожене заслужена кара..Може навіть не тюрма..
статистично можна порахувати,скільки на совісті цього нікчеми і заробітчанина тисяч українців. внаслідок його "кампанії (не) вакцинації..
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17.04.2021 08:52 Ответить
всё правильно заявил.
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17.04.2021 03:03 Ответить
Сподіваюсь що всі вже переконались що етнічна кримінальна група "бєніних слуг" є найдурнішою в Україні - живуть одним днем з якоюсь тупою вірою в те що встигнуть втекти з награбованим. Таке враження що їх розвиток замкнуло на тезі "нуворішів" з 90-х - "Щоб у нас все було а нам за це нічого не було". Мразота...
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17.04.2021 05:35 Ответить
https://censor.net/ua/news/3260238/sytuatsiya_z_kovidom_pokazala_v_razi_forsmajoru_my_mojemo_rozrahovuvaty_lyshe_na_vlasni_syly_svoyih

ТІЛЬКИ ОТ На пройо*ану за часи Незалежності ДЕРЖАВНУ Систему виробництва вакцин розраховувати вже не можна.
і ,"ОСОБЛИВА ПОДЯКА" Доктору Смерть Супрун..
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17.04.2021 08:49 Ответить
Именно так. Поэтому на тебя, придурка, и на твоего зеленого хозяина рассчитывать не приходится...
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17.04.2021 15:26 Ответить
только в случае форс-мажора, а во всех остальных? мне казалось что дураков нужно учить а не слушать
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17.04.2021 15:49 Ответить
мдяяяя, зе-додики совсем страх и стыд потеряли...так народ не грабили даже шоколадные
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17.04.2021 16:21 Ответить
 
 