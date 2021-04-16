Россия врет. Украина не исключала из минского процесса советников своей делегации от общественности, - Гармаш

Украина решила на очередном заседании онлайн не показывать представителей ОРДЛО в составе своей делегации, дабы не провоцировать Россию включать в кадр Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

"Все 7 лет главная цель минского процесса для России – это субъективизация ОРДЛО, чтобы вывести на прямые переговоры ОРДЛО и Киев. Таким образом, Россия показывает, что она якобы не является стороной конфликта и якобы не понятно, за что на нее накладывают санкции. То есть, субъективизация ОРДЛО будет означать вывод России из-под ответственности за агрессию на востоке Украины. Этой цели способствовала ситуация в трехсторонней контактной группе, которая сложилась уже не первый год, - когда Украина не де юре, но де факто ведет диалог с представителями так называемых республик.

Из-за позиции России и ОБСЕ "представители России из ОРДЛО" (это важная формулировка) фактически наделены статусом отдельной делегации. Это проявляется и в том, что они являются участниками трехсторонней контактной группы, и в том, что с ними ведет отдельные консультации посол Марель", - отметил он

По его словам, этот сценарий предоставления ОРДЛО субъектности начал ломаться, когда Украина ввела в состав делегации представителей ОРДЛО от себя.

"Мы стали единственными легитимными представителями ОРДЛО, потому что введены в переговорный процесс нотой МИД Украины. Приглашенный Россией "представители ОРДЛО" не введены в переговорный процесс, то есть МИД России не берет на себя ответственности за них.

Поэтому наше появление стало вирусной проблемой для них. Они попытались решить этот вопрос, введя в пику нам в переговорный процесс своих так называемых "общественных экспертов". Естественно, они также не могут быть легитимными, потому что не введены в процесс ни одним из участников ТКГ. Напомню, что ОРДЛО ими не являются. Когда Украина начала отказываться от диалога с их "общественными экспертами" и начала игнорировать заседания, в которых принимает участие одна из таких "экспертов", осужденная в Украине за терроризм, Майя Пирогова, та сторона пошла на зеркальный ход, заявив, что член нашей делегации Денис Казанский находится под следствием за шпионаж.

Они предложили три варианта. Либо все стороны просто игнорируют факты уголовного преследования участников, либо они убирают Пирогову, но тогда Украина должна убрать Казанского, либо заседания проходят без участия представителей, как они говорят, общественности. Хотя мы не представители общественности, а официально включенные нотой МИД советники делегации".

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Гармаш напомнил, что Украина на такие условия не пошла. Представитель Украины в политической подгруппе четко заявил, что эти условия для нас неприемлемы, и украинская делегация будет участвовать в полном составе ив ТКГ, и в политической подгруппе.

"Сейчас из-за пандемии переговоры ведутся в виртуальном режиме. Учитывая то, какая ситуация складывается на наших границах, то мы решили не обострять и не провоцировать Россию на срыв переговорного процесса, поэтому не стали садиться в кадр. Мы сидели за столом, но не попадали в кадр. Если бы мы появились на экране, то Россия выдвинула бы в кадр Майю Пирогову, и тогда нам бы пришлось уйти.

Они воспользовались этим для пропагандистского трюка заявить о своей победе, тем более учитывая позицию ОБСЕ. А давление со стороны ОБСЕ есть, оно также не хочет нашего присутствия, потому что мы ломаем всю архитектуру переговоров, которая удобна ОБСЕ. Теперь им сложно понять, кто представитель ОРДЛО. Во-вторых, в ОБСЕ люди представляют позиции своих стран. Например, посол Марель. Мы знаем позицию Франции, как и Германии. Недавно Россией были слиты их предложения по кластерам, там видно, что они предлагают не разоружать "народную милицию". То есть, в большей степени, к сожалению, позиция ОБСЕ совпадает с позицией России".

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